Các ngân hàng đang thu phí tin nhắn ra sao?

Các ngân hàng hiện thu phí tin nhắn (SMS) khá khác nhau tùy thuộc từng bên, loại tài khoản (cá nhân, doanh nghiệp), gói dịch vụ cũng như số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng.

Một trong những hình thức phổ biến nhất là thu phí cố định hàng tháng, thường được áp dụng khi số lượng tin nhắn phát sinh nằm dưới một mức ngưỡng nhất định.

Điều này tương ứng khách hàng có nhận ít hay không nhận tin nhắn nào, họ vẫn phải trả một mức phí duy trì cố định. Chẳng hạn, BIDV đang áp dụng mức phí 10.000 đồng/tháng nếu lượng tin nhắn nhỏ hơn 15. Vietcombank cũng có chính sách tương tự với mức 10.000 đồng cho dưới 20 tin nhắn. Hay phí tin nhắn VIB là 30.000 đồng/tháng đối với dịch vụ SMS Banking.

Thông báo thu phí tin nhắn của một ngân hàng (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Ngoài ra, một số ngân hàng áp dụng cách tính phí theo số lượng tin nhắn vượt ngưỡng, tức là sau khi vượt qua mức cố định, mỗi tin nhắn phát sinh thêm sẽ bị tính phí riêng theo đơn giá (thường từ 700 đồng đến 800 đồng/tin).

Ví dụ, Vietcombank thu 10.000 đồng nếu dưới 20 tin, Từ tin thứ 21 trở đi, mỗi tin bị tính 700 đồng. Shinhan Bank cũng áp dụng hình thức tương tự: dưới hoặc bằng 30 tin nhắn thì thu 22.000 đồng, còn nếu vượt, khách hàng phải trả thêm 770 đồng cho mỗi tin vượt. Tại VIB, khi số lượng tin nhắn vượt quá 50 tin trong tháng, khách hàng phải trả thêm 750 đồng cho mỗi tin nhắn phát sinh thêm.

Một số ngân hàng còn quy định mức phí tối thiểu và tối đa nhằm tránh tình trạng khách hàng bị thu quá cao hoặc quá thấp. Theo đó, mỗi tháng dù khách hàng dùng ít hay nhiều, họ vẫn phải trả ít nhất một khoản phí duy trì. Đồng thời, nếu số lượng tin nhắn phát sinh quá lớn, tổng phí cũng không vượt quá mức trần được quy định.

Chẳng hạn, NCB đang tính phí 770 đồng mỗi tin nhắn, nhưng quy định mức tối thiểu 33.000 đồng và tối đa 99.000 đồng/tháng, áp dụng từ tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, để khuyến khích chuyển đổi sang nền tảng số, một số ngân hàng triển khai chính sách miễn phí hoặc ưu đãi cho khách hàng sử dụng thông báo qua ứng dụng thay vì tin nhắn SMS. Khi nhận thông báo biến động số dư qua app (hoặc Zalo), khách hàng hoàn toàn không mất phí.

Với các gói tài khoản cao cấp hoặc khách hàng VIP, doanh nghiệp, một số ngân hàng thậm chí miễn toàn bộ phí SMS như một phần trong chính sách chăm sóc đặc biệt.

Cuối cùng, hầu hết ngân hàng chỉ tính phí đối với tin nhắn biến động số dư, chứ không thu tiền với tin nhắn OTP (mã xác thực giao dịch), tin nhắn bảo mật hay thông báo hệ thống. Điều này nhằm đảm bảo khách hàng không phải trả phí cho các tin nhắn bắt buộc phục vụ bảo mật giao dịch, mà chỉ chi trả cho dịch vụ thông báo tài chính tự nguyện.