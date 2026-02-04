Bước chuyển của Petrolimex trong kỷ nguyên mới

Với Petrolimex - doanh nghiệp đầu ngành gắn liền với an ninh năng lượng quốc gia suốt hơn 70 năm, việc tái định vị thương hiệu là bước đi chiến lược nhằm trả lời những câu hỏi ấy. Đây không phải là sự thay đổi để “trẻ hóa” hình ảnh, mà là nỗ lực xác lập lại vai trò của một thương hiệu năng lượng trong kỷ nguyên xanh và số.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex (Ảnh: Petrolimex).

Chuyển dịch năng lượng: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp đầu ngành

Trong nhiều thập kỷ, mô hình phát triển của ngành năng lượng Việt Nam gắn liền với mục tiêu bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và phục vụ tăng trưởng kinh tế. Petrolimex với hệ thống phân phối rộng khắp và năng lực vận hành lớn, đã đóng vai trò trụ cột trong việc hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi. Chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện thay thế nhiên liệu hay áp dụng công nghệ mới, mà là sự thay đổi toàn diện từ tư duy phát triển, mô hình vận hành đến cách doanh nghiệp tương tác với xã hội. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp đầu ngành không thể chỉ phản ứng, mà cần chủ động định hình chuẩn mực mới.

Điều này đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: doanh nghiệp năng lượng cần một “ngôn ngữ” mới để giao tiếp với xã hội, giải thích vai trò của mình trong quá trình chuyển dịch, đồng thời xây dựng sự đồng thuận từ nội bộ đến cộng đồng.

Ông Lưu Văn Tuyến - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn - phát biểu về bối cảnh cho bước chuyển mình mang tính lịch sử sau 70 năm (Ảnh: Petrolimex).

Tái định vị thương hiệu của Petrolimex diễn ra trong bối cảnh ngành năng lượng đứng trước nhiều áp lực song hành: vừa phải bảo đảm ổn định hiện tại, vừa phải chuẩn bị cho tương lai xanh và bền vững. Điều này đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế giữa kế thừa và đổi mới.

Nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex được xây dựng trên nền tảng di sản hơn 70 năm, nhưng đồng thời mở ra một tinh thần hiện đại, chủ động và hướng đến tương lai.

Theo đại diện tập đoàn, sự thay đổi này phản ánh một lựa chọn mang tính chiến lược là sử dụng thương hiệu như công cụ để đồng bộ hóa tầm nhìn, chiến lược và hành động trong toàn hệ sinh thái.

Khoảnh khắc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex tại lễ giới thiệu vào ngày 3/2 vừa qua (Ảnh: Petrolimex).

Xây dựng chuẩn mực về niềm tin và trải nghiệm

Một trong những thách thức lớn nhất của quá trình chuyển dịch năng lượng là niềm tin. Đối với người tiêu dùng và xã hội, chuyển đổi sang các mô hình năng lượng mới thường đi kèm với những lo ngại về chất lượng, độ an toàn và tính ổn định. Trong bối cảnh đó, vai trò của thương hiệu trở nên quan trọng.

Petrolimex lựa chọn đặt yếu tố “niềm tin” và “trải nghiệm” vào trung tâm của quá trình tái định vị. Thông qua hệ thống nhận diện mới và triết lý thương hiệu “Hợp lực”, doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng một chuẩn mực thống nhất trên mọi điểm chạm - từ cửa hàng, dịch vụ đến nền tảng số.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - chia sẻ về triết lý “Hợp lực”, kim chỉ nam cho bộ nhận diện mới và chiến lược phát triển của Petrolimex trong giai đoạn mới (Ảnh: Petrolimex).

Điều này cho thấy một cách tiếp cận khác biệt: thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm năng lượng, Petrolimex xem trải nghiệm và sự an tâm của khách hàng là một phần không thể tách rời của giá trị thương hiệu. Trong ngành năng lượng, nơi quyết định tiêu dùng thường mang tính thói quen và ít cảm xúc, việc đầu tư vào trải nghiệm nhất quán là một bước đi mang tính dài hạn.

Thương hiệu như công cụ tạo đồng thuận nội bộ

Chuyển dịch năng lượng không chỉ là thách thức bên ngoài, mà còn là bài toán nội bộ đối với các doanh nghiệp lớn. Với quy mô hàng chục nghìn cán bộ công nhân viên, sự đồng thuận về tầm nhìn và hướng đi là yếu tố then chốt để chiến lược được triển khai hiệu quả.

Tái định vị thương hiệu của Petrolimex, vì vậy, không chỉ hướng ra bên ngoài, mà còn đóng vai trò như một ngôn ngữ chung để kết nối nội bộ. Các giá trị di sản - tận tâm - tiên phong và triết lý hợp lực giúp mỗi cá nhân hiểu rõ hơn vai trò của mình trong bức tranh chuyển dịch năng lượng.

Các khách mời khách mời tại lễ giới thiệu nhận diện mới cùng chung tay “Hợp lực”, mở ra hành trình “Cùng tiến xa hơn” (Ảnh: Petrolimex).

Ở góc độ quản trị, đây là cách sử dụng thương hiệu như một công cụ tạo động lực và định hướng hành vi - yếu tố ngày càng được coi trọng trong các tổ chức lớn đang đối mặt với thay đổi mang tính cấu trúc.

Khác với nhiều ngành khác, chuyển dịch năng lượng gắn liền trực tiếp với lợi ích cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ tiên phong về công nghệ, mà còn tiên phong về cách tiếp cận và truyền thông.

“Nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex phản ánh tinh thần đổi mới có trách nhiệm: hiện đại nhưng không cực đoan, hướng tới tương lai nhưng không phủ nhận quá khứ. Đây là lựa chọn phù hợp với vai trò của một doanh nghiệp năng lượng quốc gia - nơi mỗi bước đi đều cần cân nhắc giữa tăng trưởng, ổn định và bền vững”, đại diện tập đoàn cho biết.

Thông qua việc tái định vị, Petrolimex cho biết đang nỗ lực gửi đi thông điệp: chuyển dịch xanh không phải là xa rời mô hình cũ, mà là một quá trình phát triển dựa trên nền tảng đã được xây dựng. Thương hiệu đang trở thành cầu nối giúp xã hội hiểu và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi đó.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex sẽ được triển khai trên toàn hệ thống trong thời gian tới (Ảnh: Petrolimex).

Bước chuyển cho hiện tại, nền tảng cho tương lai

Trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng trở thành yêu cầu tất yếu, những doanh nghiệp chỉ dừng lại ở vai trò vận hành sẽ khó có thể đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Petrolimex, bằng việc tái định vị thương hiệu, đang nỗ lực chuyển mình từ một doanh nghiệp năng lượng truyền thống sang một thương hiệu có khả năng dẫn dắt và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi.

“Đây không phải là bước đi ngắn hạn, mà là sự chuẩn bị cho một hành trình dài - nơi thương hiệu, chiến lược và trách nhiệm xã hội được đặt trong cùng một hệ quy chiếu. Khi đó, thương hiệu không chỉ phản ánh doanh nghiệp đang ở đâu, mà còn cho thấy doanh nghiệp lựa chọn đứng ở vị trí nào trong tương lai của ngành và của đất nước”, đại diện tập đoàn khẳng định.