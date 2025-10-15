Đại diện thương hiệu Bùi Công Nam kết hợp cùng MOOVTEK trong chiến dịch ra mắt dịch vụ Xe ghép (Ảnh: MOOV).

Ngoài đại diện thương hiệu Bùi Công Nam, sự kiện còn có sự tham gia của các đối tác truyền thông, đối tác doanh nghiệp, đại diện khách hàng, các nhà sáng tạo nội dung và đông đảo người hâm mộ.

Theo đó, hợp tác giữa ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và MOOVTEK đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình mới góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, sự tử tế, hướng đến các giá trị cho cộng đồng.

Đông đảo khách mời có mặt trong sự kiện ra mắt dịch vụ Xe ghép (Ảnh: MOOV).

Là nghệ sĩ trẻ được yêu mến với nhiều sáng tác và phong cách biểu diễn gần gũi, độc đáo, chạm đến cảm xúc người nghe, Bùi Công Nam không chỉ ghi dấu ấn trong các tác phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, sáng tạo và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Đại diện MOOVTEK chia sẻ: “Sự hợp tác với nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam thể hiện tinh thần chân thật, bền bỉ và hướng đến những giá trị lâu dài mà thương hiệu theo đuổi. Với tư duy sáng tạo và khả năng lắng nghe nhu cầu thực tế, sự kết hợp này sẽ mang đến những giá trị thiết thực cùng trải nghiệm di chuyển thông minh, tiết kiệm và tiện lợi cho người dùng”.

Giám đốc MOOVTEK và đại diện thương hiệu Bùi Công Nam chia sẻ về chiến dịch ra mắt dịch vụ Xe ghép (Ảnh: MOOV).

Trong vai trò đại diện thương hiệu, Bùi Công Nam sẽ đồng hành cùng MOOVTEK trong các hoạt động truyền thông tạo nên sức mạnh cộng hưởng lan toả tinh thần thấu hiểu, sáng tạo, mới mẻ “Chọn đi ghép thông minh - chọn tiết kiệm bền vững”.

Nghệ sĩ Bùi Công Nam cho biết: “Ý tưởng Xe ghép - đi chung để tiết kiệm gần gũi và phù hợp với nhịp sống hiện nay. Theo tôi, việc đi chung không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là cách kết nối và chia sẻ, góp phần tạo nên những thói quen tích cực trong cộng đồng”.

Ông Hồ Văn Thành, Giám đốc Công ty MOOV, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: MOOV).

Tại sự kiện, đại diện của MOOVTEK đã có buổi giới thiệu dịch vụ Xe ghép với các giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm chi phí và giải quyết khó khăn của người dùng. Đây là giải pháp mới của MOOVTEK giúp tiết kiệm đến 40% chi phí trải nghiệm dịch vụ ô tô tiện lợi.

Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ Xe ghép MOOVTEK nằm ở thuật toán thông minh, tính toán hành trình dựa trên thời gian, vị trí, tuyến đường. Nhờ vậy, thời gian chờ xe được rút ngắn, lộ trình hạn chế đi vòng và chuyến đi trở nên tối ưu hơn.

Người dùng có thể theo dõi thông tin tài xế và lộ trình di chuyển trực tiếp trên ứng dụng. Tính minh bạch và an toàn được đặt lên hàng đầu tạo nên sự an toàn cho mỗi hành trình.

Ứng dụng đặt xe công nghệ MOOVTEK hướng đến mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái di chuyển hiện đại, kết nối và bền vững cho cộng đồng. Hiện MOOVTEK đang triển khai nhiều dịch vụ đa dạng: xe máy, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ, Xe ghép - dịch vụ ô tô ghép chuyến.

Với sứ mệnh “Di chuyển thông minh, kết nối bền vững”, MOOVTEK cam kết liên tục cải tiến công nghệ, phát triển dịch vụ phù hợp với nhu cầu di chuyển tại Việt Nam, đồng thời đồng hành cùng đô thị hiện đại trong việc giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí cho người dùng.

Ban lãnh đạo công ty, đại diện thương hiệu Bùi Công Nam và các khách mời trong sự kiện ra mắt dịch vụ mới (Ảnh: MOOV).

Bạn có thể trải nghiệm thêm dịch vụ Xe ghép MOOVTEK tại: https://moovtek.vn/download-passenger

