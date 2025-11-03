Bữa tối với bia, gà rán của 3 ông trùm làm rung chuyển thị trường Hàn Quốc

Tối 30/10, tại một quán gà rán bình dân mang tên Kkanbu Chicken ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), người dân chứng kiến một khung cảnh khó tin khi 3 nhân vật quyền lực nhất châu Á cùng ngồi bên bàn uống bia, ăn gà rán.

Jensen Huang (CEO Nvidia), Lee Jae-yong (Chủ tịch Samsung Electronics) và Chung Eui-sun (Chủ tịch Hyundai Motor Group) - 3 cái tên sở hữu tổng tài sản gần 200 tỷ USD, cùng nâng ly, thưởng thức món “chimaek” trứ danh (tổ hợp chicken - gà rán và maekju - bia).

Khoảnh khắc đời thường ấy nhanh chóng gây bão. Đám đông vây kín quán, giơ điện thoại ghi lại cảnh các tỷ phú khoác vai nhau cười nói thân mật, trong khi Jensen Huang, vốn nổi tiếng thân thiện, vui vẻ mang đồ ăn ra mời fan.

“Tôi yêu gà rán, tôi yêu bia, và càng yêu hơn khi được thưởng thức chúng cùng bạn bè”, ông cười nói.

Chỉ sau vài giờ, những video từ buổi gặp mặt lan truyền khắp mạng xã hội, mở ra một “cơn sốt” mới mang tên “Jensanity”. Nhưng hiệu ứng không chỉ dừng lại ở đó.

Ba tỷ phú thưởng thức những món ăn quen thuộc như phô mai viên, que phô mai, gà không xương và gà rán (Ảnh: AFP).

Từ đĩa gà đến cơn sóng cổ phiếu

Ngay sáng hôm sau (ngày 31/10), tthị trường chứng khoán Hàn Quốc mở cửa phiên giao dịch với một nhóm cổ phiếu "lạ" bỗng dưng tăng phi mã.

Không phải cổ phiếu công nghệ hay bán dẫn, mà là cổ phiếu gà rán.

Cổ phiếu của Kyochon F&B, một trong những chuỗi gà rán lớn nhất Hàn Quốc, có thời điểm tăng vọt tới 20%. Cherrybro Co., một nhà chế biến thịt gia cầm, thậm chí còn kịch trần với mức tăng 30%. Ngay cả Neuromeka, một công ty sản xuất robot chiên gà, cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Bản thân Kkanbu Chicken, nơi diễn ra bữa tối, là một doanh nghiệp tư nhân không niêm yết. Tuy nhiên, đại diện chuỗi này, ông Jung Kyongman, cho biết doanh số trên toàn hệ thống tăng vọt. "Nhiều cửa hàng bán sạch gà rán chỉ sau vài giờ", ông Jung nói. "Tôi thật sự bất ngờ. Không nghĩ lại có nhiều người kéo đến như vậy".

Đây là một hiện tượng quen thuộc trên thị trường Hàn Quốc, nơi các nhà đầu tư cá nhân (thường được gọi là "kiến") có xu hướng đổ xô theo các cơn sốt cổ phiếu gắn liền với các sự kiện văn hóa, chính trị hoặc những nhân vật nổi tiếng, bất kể nền tảng cơ bản của doanh nghiệp.

Một bữa ăn "chimaek" (viết tắt của chicken - gà và maekju - bia) của 3 tỷ phú đã trở thành một chủ đề đầu tư nóng hổi, đủ sức đẩy giá cổ phiếu của cả một ngành hàng tưởng chừng không liên quan. Nó cho thấy sức mạnh khủng khiếp của hiệu ứng lan truyền xã hội và tầm ảnh hưởng cá nhân của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Nhưng nếu các nhà đầu tư chỉ nhìn vào đĩa gà rán, họ có thể đã bỏ lỡ câu chuyện thực sự: một ván cược AI trị giá hàng nghìn tỷ USD đang được định hình.

Đằng sau bữa tiệc "chimaek"

Bữa tối "viral" này không chỉ là một khoảnh khắc giải trí hay một sự kiện quảng bá đơn thuần.

Jensen Huang không tình cờ có mặt ở Seoul. Ông đến để tham dự hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Và quan trọng hơn, ông đến để thắt chặt một trong những mối quan hệ đối tác công nghệ quan trọng nhất của Nvidia.

Hai người bạn cùng bàn của ông - Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun - không chỉ là những người đứng đầu các chaebol (tập đoàn gia đình) lớn nhất Hàn Quốc. Họ là những đối tác và khách hàng then chốt của Nvidia trong cuộc đua AI toàn cầu.

Ngay ngày hôm sau, tại hội nghị, thông tin chính thức được xác nhận. Jensen Huang công bố kế hoạch cung cấp hơn 260.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đích đến của những con chip này chính là Samsung và Hyundai, cùng với các gã khổng lồ khác như Naver và SK.

Nói một cách đơn giản, trong khi thế giới đang bàn tán về đĩa gà rán, 3 ông trùm đang ăn mừng cho một thỏa thuận củng cố tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn, ô tô và robot của Hàn Quốc, với trái tim là GPU của Nvidia.

Ngay cả quà tặng cũng mang thông điệp biểu tượng: Jensen Huang tặng Chủ tịch Samsung và Hyundai chai whisky Nhật Hakushu 25 năm và máy tính mini DGX Spark trị giá 4.000 USD, sản phẩm mới của Nvidia.

Tấm thiệp đi kèm viết ngắn gọn: “Vì mối quan hệ hợp tác và tương lai của thế giới”.

Một bữa tối - nhiều tầng ý nghĩa

Sự kiện này cũng là một minh chứng cho thấy sự thay đổi trong văn hóa kinh doanh.

Tại Hàn Quốc, các lãnh đạo chaebol như Lee Jae-yong và Chung Eui-sun thường giữ hình ảnh kín đáo, chuẩn mực và tránh xuất hiện công khai ở những nơi bình dân. Việc họ ngồi "sát cửa sổ" tại một quán gà rán ồn ào, thoải mái cụng ly trước hàng trăm ống kính, là điều gần như chưa từng có tiền lệ.

Đó là một thông điệp văn hoá doanh nghiệp mới: cởi mở, gần gũi, và thể hiện sự tôn trọng dành cho đối tác quốc tế. Đối tác đó là Jensen Huang - không chỉ là CEO Nvidia, mà còn là “ngôi sao” của làng công nghệ.

Khác với các tỷ phú truyền thống, ông được biết đến với phong cách năng động, gần gũi người hâm mộ: ký tên lên laptop, chip máy tính, thậm chí áo phông của fan.

Tại Kkanbu Chicken, ông tiếp tục thể hiện tinh thần ấy: tự tay mang gimbap, phô mai que và sữa chuối ra tặng đám đông bên ngoài. Khi bữa ăn kết thúc, ông rung “chuông vàng” - tín hiệu trong quán cho biết ông thanh toán toàn bộ hóa đơn 1.800 USD cho tất cả thực khách tối hôm đó.

“Đây là cách tuyệt vời nhất để thưởng thức chimaek”, Huang nói trước khi rời đi trong tiếng reo hò.

Bữa tối ấy, nhìn từ góc độ truyền thông và tài chính, là một màn ngoại giao mềm tinh tế - vừa là cú hích PR hoàn hảo, vừa là tuyên bố ngầm về liên minh công nghệ Mỹ - Hàn trong kỷ nguyên AI.

Jensen Huang không chỉ kết nối với hai “ông trùm” của Hàn Quốc, mà còn củng cố vị thế của Nvidia - công ty vừa cán mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, vượt xa các đối thủ công nghệ.

Cơn sốt cổ phiếu gà rán, dù chỉ là hiệu ứng cảm xúc ngắn hạn, lại phản ánh một thực tế sâu sắc: Khi các tỷ phú trị giá hàng nghìn tỷ USD cùng ngồi xuống, mọi thứ họ chạm vào, kể cả một đĩa gà rán, đều có thể hoá thành vàng.