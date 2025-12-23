BSR: Tăng trưởng bền vững từ những động lực mới

Vượt nhiều thách thức

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, giá dầu thô không ổn định và biên lợi nhuận (crack spread) bị thu hẹp, BSR đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2024. Từ đầu năm, BSR đã tiến hành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ 5 kéo dài 50 ngày, dẫn đến sản lượng việc giảm so với cùng kỳ các năm trước.

Bên cạnh đó, chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu trong khu vực ASEAN cũng đã làm tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường nội địa, trong khi nguyên liệu trung gian nhập khẩu để chế biến tại nhà máy vẫn phải chịu thuế.

Năm 2024 BSR đạt và vượt nhiều kế hoạch quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Ảnh: BSR).

Vượt qua những thách thức trải dài trong năm 2024, BSR đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm 43 ngày với hơn 5,73 triệu tấn sản phẩm và vượt 15% kế hoạch năm với hơn 6,6 triệu tấn sản phẩm.

Đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 5 trong thời gian 50 ngày, BSR vẫn sản xuất gần 6,6 triệu tấn sản phẩm (vượt 15% kế hoạch) (Ảnh: BSR).

Năm 2024, BSR cũng đã đa dạng hóa sản phẩm với việc sản xuất và xuất bán 2 chủng loại polypropylene (PP) mới là TF4035 và BOPP F3030, nâng tổng số sản phẩm mới lên 14 loại. Đồng thời, BSR sẵn sàng các hạ tầng kỹ thuật để cung ứng các sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) ra thị trường.

BSR triển khai nghiên cứu, cho ra đời nhiều sản phẩm có giá trị cao như PP TF4035, BOPP F3030 (Ảnh: BSR).

BSR tăng cường đầu tư cho các giải pháp, cải tiến, qua đó làm lợi hơn 8,3 nghìn tỷ đồng. Trong công tác khoa học và đổi mới sáng tạo, BSR đã đẩy mạnh và nghiên cứu áp dụng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. BSR cũng triển khai nghiên cứu và áp dụng thành công tăng sản lượng các sản phẩm có giá trị cao như dầu DO, Jet-A1, PP, xăng Mogas 95/92…

Cuối năm 2024, BSR chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), đánh dấu bước ngoặt của BSR trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, giúp BSR tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng sự quan tâm và thu hút các nhà đầu tư.

Tiếp thêm động lực mới trong năm 2025

Bước vào năm 2025, bức tranh năng lượng toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô và sản phẩm liên tục biến động thất thường. BSR cũng đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến cơ chế chính sách giá, quyền phát thải, tín chỉ carbon, cũng như biến động tỷ giá và hàng hóa. Các yêu cầu mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đang đặt ra nhiều thách thức với BSR.

Những tháng đầu năm 2025, BSR tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Ảnh: BSR).

Những tháng đầu năm, BSR đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt 86% kế hoạch. Những kết quả tích cực trong đầu năm là bước tạo đà cho BSR thực hiện các kế hoạch đã đề ra cho cả năm. Song hành cùng những kết quả đó, BSR cũng bổ sung, triển khai nhiều động lực mới cho tiến trình phát triển bền vững năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Đầu tháng 3, Đảng ủy BSR đã thông qua chương trình hành động, chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn 2025-2030, ngay sau khi Nghị quyết 951 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 3/1/2025 của Đảng ủy Petrovietnam được ban hành.

BSR xác định việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để phát triển bền vững (Ảnh: BSR).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương khẳng định, BSR xác định đây là kỷ nguyên bứt phá, nơi đổi mới sáng tạo trở thành động lực thúc đẩy BSR tăng tốc, phát triển bền vững. Công tác đổi mới sáng tạo của BSR sẽ được triển khai với chương trình hành động, chiến lược và kế hoạch cụ thể, đi vào thực chất.

Văn hóa doanh nghiệp luôn được BSR chú trọng, chuyển hóa thành nhiều chương trình, hành động cụ thể. Qua đó, nâng tầm văn hóa doanh nghiệp và tạo đà trong tiến trình mới của BSR (Ảnh: BSR).

Trong bối cảnh BSR đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt về nguồn nhân lực, việc thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

BSR không ngừng triển khai các giải pháp để nâng tầm văn hóa doanh nghiệp, không dừng lại ở các hoạt động, đơn vị còn chuyển hóa thành nhiều hành động cụ thể trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những động lực mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp đến kinh tế tuần hoàn... sẽ là nền tảng để BSR tăng tốc và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hứa hẹn sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo thế đứng vững chắc hơn cho BSR trong khu vực và trên thị trường quốc tế.