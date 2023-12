Bóng dáng bầu Thụy xuất hiện ở doanh nghiệp của bầu Đức

Lộ diện cá nhân duy nhất dự chi 280 tỷ đồng mua cổ phiếu HAG

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT sẽ huy động 1.300 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này đã được doanh nghiệp công bố, gồm Tập đoàn ThaiGroup (mua 52 triệu cổ phiếu), Công ty Chứng khoán LPBank (mua 50 triệu cổ phiếu) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng (mua 28 triệu cổ phiếu).

Thông tin về cá nhân duy nhất tham gia đợt phát hành này với số tiền dự chi 280 tỷ đồng để mua cổ phiếu HAG được nhiều người chú ý. Mới đây, thân thế của ông Tùng đã lộ diện.

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank vừa bổ nhiệm ông Tùng làm quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 14/12. Sinh năm 1985, ông Tùng được giới thiệu có trình độ thạc sĩ, từng đảm nhận chức vụ cấp cao tại nhiều công ty như Chứng khoán VNDirect (mã: VND), Chứng khoán VPBank hay Ngân hàng Phương Đông (mã: OCB).

Không phải lần đầu tiên ông Tùng muốn mua lượng lớn cổ phiếu HAG trong đợt chào bán riêng lẻ. Trước đó năm 2022, ông Tùng cũng là cá nhân duy nhất dự kiến tham gia vào đợt phát hành gần 162 triệu cổ phiếu HAG với giá 10.500 đồng/cổ phiếu nhưng sau đó bất thành do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Ông Nguyễn Đức Thụy có nhiều mối liên hệ với HAGL (Ảnh: LPB).

Những "sợi dây" liên quan tới bầu Thụy

Có thể thấy, 3 nhà đầu tư dự kiến tham gia vào đợt phát hành của HAGL đều liên quan ít nhiều tới ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy).

Chứng khoán LPBank đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 4,73% vốn. Theo thông tin từ báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Chứng khoán LPBank, Ngân hàng LPBank (do bầu Thụy làm Chủ tịch HĐQT) sở hữu 5,5% vốn.

Tập đoàn ThaiGroup đăng ký mua 52 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 4,92% vốn. ThaiGroup do Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) sở hữu 81,6% vốn tính đến ngày 30/9. Thaiholdings từng được biết đến là doanh nghiệp có liên quan tới bầu Thụy, do ông này sáng lập. Cả ThaiGroup và Thaiholdings từng có thời gian do bầu Thụy làm Chủ tịch HĐQT.

Ở một diễn biến khác, LPBank do bầu Thụy làm Chủ tịch HĐQT gần đây có nhiều mối liên hệ với HAGL trong việc đồng hành xây dựng đội bóng mà bầu Đức nhiều năm dốc sức. Học viện và Câu lạc bộ HAGL công bố đổi tên thành Học viện Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá LPBank - Hoàng Anh Gia Lai.

Nói về thành công của đợt huy động 1.300 tỷ đồng từ cổ phiếu, bầu Đức tự tin sẽ thành công, khi giá phát hành chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá giao dịch sàn chứng khoán.

Sau phát hành, 3 nhà đầu tư này có thể sở hữu 12,3% vốn HAGL. Trong đợt gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, cổ đông bày tỏ lo lắng nhóm nhà đầu tư mới có thể thâu tóm HAGL. Bầu Đức khẳng định không quan tâm dù bản thân ông sở hữu 34,5% vốn công ty. Ông cho rằng ai thâu tóm được HAGL thì cứ làm, nếu có thì tốt cho cổ đông và cổ đông cũng đừng lo lắng chuyện đó.

Cũng theo ông Đoàn Nguyên Đức, về nguyên tắc, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn công ty thì phải được giới thiệu vào HĐQT. Do đó, nhóm cổ đông liên quan bầu Thụy có tham gia vào HĐQT hay không, đó là việc của họ.

Bầu Thụy (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thụy) sinh năm 1976, được giới thiệu có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh.

Doanh nhân gốc Ninh Bình còn nổi danh trên thị trường địa ốc khi chi khoảng 1.000 tỷ đồng để nắm 52,4% vốn cổ phần Công ty Du lịch Kim Liên - chủ sở hữu Khách sạn Kim Liên trên đất vàng ở Hà Nội vào năm 2015. Giá trúng thầu khu đất này gấp 10 lần giá khởi điểm.

Ông cũng từng mua lại suất hạng nhất của V&V Hòa Phát và đổi tên đội bóng thành Sài Gòn Xuân Thành với những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ đắt đỏ nhất trong lịch sử. Đến nay, ông đã rút lui khỏi lĩnh vực này.