Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao 5 nhiệm vụ cho các quỹ

Ngày 17/10, tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị "Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam". Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì.

Ngành quỹ đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội với các chính sách nhất quán trong đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút có hiệu quả nguồn vốn trong nước và quốc tế.

Trong năm 2025, mặc dù chịu nhiều tác động của tình hình kinh tế thế giới, cùng thiên tai gây hậu quả nặng nề, song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển; tăng trưởng GDP quý III/2025 ước đạt khoảng 8,23%.

Tính chung trong 9 tháng ước đạt 7,85%; tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%. Thu hút FDI trong 9 tháng đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong bức tranh toàn cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều điểm sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho tăng trưởng kinh tế, dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng.

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 394.300 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39% so với bình quân năm trước; trên thị trường trái phiếu tăng 27,7%. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18.800 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800.000 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

"Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia… tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Đại diện các quỹ đầu tư chia sẻ tại Hội nghị (Ảnh: UBCKNN).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao 5 nhiệm vụ cho các quỹ

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị UBCKNN tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Một là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu; quyết liệt triển khai nội dung Công điện số 192/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý hướng dẫn hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, tạo điều kiện tối đa trong quá trình hoạt động nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân.

Ba là, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bốn là, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch và bền vững.

Năm là, tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp về quỹ đầu tư chứng khoán.

“Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay và giai đoạn tới; thị trường vốn Việt Nam, hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trưởng.” Bộ trưởng khẳng định.