Bộ sưu tập Metaphoria của Piaget phô diễn vẻ đẹp từ tạo hóa

Sức mạnh của dòng sông, mạch sống của thảm rừng, hay khoáng thạch ngủ yên dưới lòng đất trong hàng triệu năm… những hiện tượng tự nhiên không tên được Piaget trao hình hài mới qua bộ trang sức "Metaphoria". Thương hiệu Thụy Sĩ không trói buộc mình vào những hình tượng thiên nhiên quen thuộc như hoa cỏ, trăng sao, muông thú… mà chỉ gợi tả vẻ đẹp tạo hóa tiềm ẩn sức mạnh trong 52 sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới.

Metaphoria gồm hai chương: Azureia mang vẻ đẹp của nước, từ sông sâu sóng cuộn cho đến mặt hồ ngày đông; Beautanica là rừng xanh bí ẩn và mặt đất rắn chắc tràn đầy nội lực; với những lát cắt là những bộ trang sức nhỏ. Metaphoria được thương hiệu giới thiệu là sự tái sinh của bộ sưu tập huyền thoại "Thế kỷ 21" do nhà sáng lập Yves Piaget giới thiệu năm 1969. Thương hiệu mang tên ông "khao khát sử dụng những chất liệu mới lạ mà vẫn đáp ứng chuẩn mực trang sức cao cấp cho đến tận ngày nay", theo ông Benjamin Comar, CEO đương nhiệm của Piaget.

Vòng cổ Mineralis với cảm hứng từ nước (Ảnh: Piaget).

Chuỗi vòng cổ Mineralis với tạo hình những giọt nước lấp lánh tuôn chảy theo mọi hướng, như vừa được "đãi" từ một dòng sông. Thiết kế đính kết từ kim cương, sapphire, đá hải lam và tinh thể thủy ngọc (thạch anh). Viên đá hải lam ở chính giữa cắt giác hình gối, nặng 13,25 carat.

Bộ trang sức Alata đâm chồi những lớp lá vàng và kim cương mềm mại, khoác lên mái tóc và đôi bàn tay phái đẹp "bộ cánh" bắt mắt (Ảnh: Piaget).

Sản phẩm đồng hồ nhẫn Adrivea (Ảnh: Piaget).

Đồng hồ nhẫn Adrivea là một trong những thiết kế đặc sắc nhất của thương hiệu, theo kiểu đồng hồ trang sức "giấu mặt" phổ biến trong thế kỷ trước. Một mặt số được giấu dưới viên ngọc hải lam tròn nặng hơn 10 carat, xung quanh gắn kim cương và sapphire xanh.

Trang sức và đồng hồ Foliatura (Ảnh: Piaget).

Trang sức và đồng hồ Foliatura kết hợp vàng trắng với kim cương, ngọc đế quang và ngọc lục bảo Colombia tạo dải màu xanh lá óng ả. Chiếc đồng hồ vòng tay gắn một mặt số trên đáy cho phép người đeo xem giờ một cách kín đáo.

41 món trang sức và 11 mẫu đồng hồ được sản xuất tại các xưởng chế tác của Piaget, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ và mỹ thuật nghiêm khắc. Mỗi sản phẩm phải mất nhiều tháng để các nhà sáng tạo tìm kiếm những viên đá quý hợp cách về màu sắc, độ sáng, hình dạng… tạo nên bộ sưu tập Metaphoria mang sức sống mạnh mẽ của tự nhiên, đẹp gợi cảm mà không ủy mị.

Trang sức Essentia có dạng mắt xích lớn (Ảnh: Piaget).

Trang sức Essentia xâu chuỗi những mắt xích bản lớn có hình dáng ngẫu hứng, gợi nhắc đến những mảnh gỗ trôi dạt vào bờ biển. Đường nét sinh động của chiếc vòng, bông tai và đồng hồ đeo tay minh chứng cho chuyên môn kim hoàn vàng điêu luyện của Piaget.

Chiếc Black Tie đính đá xa xỉ (Ảnh: Piaget).

Phiên bản Black Tie đính đá xa xỉ trong bộ sưu tập mới phô diễn mặt số gỗ hóa thạch nâu, tương phản với viền bezel và các cọc giờ nạm ngọc lục bảo. Mẫu đồng hồ huyền thoại từng được đeo bởi danh họa Andy Warhol, một vị "khách quen" trong cộng đồng khách hàng thân thiết Piaget Society.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới, Piaget mời hàng loạt nhân vật nổi tiếng toàn cầu tham dự sự kiện giới thiệu tại Firenze, Ý. Sự xuất hiện của nữ diễn viên đoạt giải Emmy cho loạt phim Hoàng quyền (The Crown) Claire Foy, ngôi sao của Vệ binh Dải ngân hà 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3) Daniela Melchior hay diễn viên Diane Kruger và hoàng thân Sawai Padmanabh Singh… dự kiến sẽ tăng thêm sức hút cho Piaget Metaphoria.

Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

