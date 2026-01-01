Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết thời gian qua, cơ quan này ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1. Đây là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết ngày 29/12/2025 đã có văn bản đề nghị công ty thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đề nghị công ty giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên; thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Đại lý K+ tại Việt Nam (Ảnh: K+).

Đồng thời cơ quan quản lý cũng yêu cầu công ty bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định.

Trên cơ sở yêu cầu, công ty đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền, cụ thể: Thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025. Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trước đó, dịch vụ truyền hình trả tiền K+ thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) đã công bố ngừng dịch vụ từ ngày 1/1. Đơn vị này khẳng định sẽ tiến hành hoàn trả phí cho những thuê bao còn thời hạn sử dụng sau ngày 31/12/2025. Toàn bộ quy trình xác nhận và thanh toán sẽ được thực hiện trong tháng 1 nhằm bảo đảm minh bạch và kịp thời.

VSTV thành lập năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab (thuộc VTV) và Canal+ (Pháp), một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình lớn nhất châu Âu. Kênh truyền hình K+ cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới - đặc biệt là Ngoại hạng Anh.