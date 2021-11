Black Friday năm nay ở Mỹ không còn như xưa

Dân trí Không còn cảnh xếp hàng, chen lấn, tranh cướp hàng giảm giá như mọi năm, Black Friday năm nay ở Mỹ, mọi thứ gần như bình thường.

Các trung tâm mua sắm và các cửa hàng cho biết lượng người tụ tập chờ trước giờ mở cửa ở mức vừa phải, không còn cảnh chen lấn, tranh giành những sản phẩm đồ chơi hay đồ điện tử mới nhất những năm trước. Bởi mua sắm trực tuyến hiện đã quá phổ biến. Các chương trình giảm giá cũng đã diễn ra trong những tuần trước đó và kéo dài cho đến Giáng sinh, kể cả trên website lẫn các cửa hàng.

Một Black Friday lặng lẽ, khác thường so với mọi năm (Ảnh AP).

Trong khi đó, các mặt hàng trên kệ cũng ít đi do khan hiếm nguồn cung khiến nhiều khách hàng bức xúc. Christian MacDonald, người đầu tiên trong hàng khoảng 75 người xếp hàng chờ trước một cửa hàng của Target ở Costa Mesa (California Mỹ) đã phải ra về tay trắng.

"Tôi đến đây bởi tôi nghĩ rằng hôm nay là Black Friday, họ sẽ có màn hình Switch OLED mới, nhưng họ không có", MacDonald nói và cho biết anh đã chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ để mua máy chơi điện tử Nintendo đang gây sốt.

Mall of America - Trung tâm thương mại lớn nhất nước Mỹ ở Bloomington, bang Minnesota cho biết, có gần 100.000 người đã đến vào đầu giờ chiều thứ 6, gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2019.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ trong ngày Black Friday tính đến giữa buổi chiều đã tăng 29,8%, theo Mastercard SpendPulse - công ty theo dõi tất cả các loại thanh toán, bao gồm cả tiền mặt và thẻ tín dụng. Con số này cao hơn so với mức dự báo 20%.

Nhìn chung doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ năm nay của Mỹ được dự báo sẽ tăng lên. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ trước đó đã dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng từ 8,5% đến 10,5% trong cả tháng 11 và 12 so với mức tăng 8% cùng kỳ năm 2020.

Lượng người chờ trước các cửa hàng cũng không đông đúc như mọi năm (Ảnh: AP).

Theo AP, mặc dù ngày Black Friday vẫn được người dân Mỹ coi là ngày mua sắm điên cuồng, nhưng hiện nó đang mất dần đi sự cuồng nhiệt vốn có trong thập kỷ qua khi hoạt động mua sắm chuyển sang trực tuyến. Mặt khác, trước đó nhiều cửa hàng đã triển khai chương trình giảm giá dày đặc, làm loãng tầm quan trọng của ngày hội giảm giá này.

Đại dịch cũng khiến nhiều nhà bán lẻ phải đóng cửa cửa hàng trong ngày Lễ Tạ ơn và đẩy mạnh giảm giá trên website kể từ đầu tháng 10. Điều đó cũng đang tiếp tục trong năm nay dù các cửa hàng trưng ra nhiều ưu đãi.

Tại trung tâm mua sắm Fashion Centre ở vùng ngoại ô phía bắc Virginia, các bảng hiệu quảng cáo giảm giá 50% đối với sản phẩm giày bốt của Aldo, giảm 40% cho toàn bộ mặt hàng ở J. Crew và giảm 30% tại Forever 21. Tại trung tâm thương mại Capital Mall ở Olympia (Washington), các gian hàng cũng đồng loạt treo biển quảng cáo giảm giá từ 35% đến 50%.

Tuy nhiên một số nhà bán lẻ lớn như Walmart lại không đưa ra những chương trình bán hàng giảm giá sốc như vậy. Các chuỗi cửa hàng quần áo như Victoria's Secret và Gap cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề nguồn cung. Hãng Victoria's Secret cho biết 45% hàng hóa cho dịp lễ của họ vẫn đang mắc kẹt trong quá trình vận chuyển.

Tắc nghẽn chuỗi cung ứng là một mối quan tâm lớn trong năm nay và cả người bán lẫn người mua đều đang cố gắng tìm giải pháp thay thế. Một số nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ đang tính đến việc chuyển hàng hóa của họ đến các cảng ít tắc nghẽn hơn, thậm chí là thuê tàu riêng để vận chuyển.

Ông Jeff Gennette, CEO của Macy's cho biết công ty đã chuẩn bị cho vấn đề này và cho biết lượng hàng tồn kho đã tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Năm nay, tình trạng hàng hóa giảm giá được xếp chồng lên nhau đầy ắp như mọi năm không còn nữa. Tại Macy's ở Manhattan, không còn cảnh những đôi giày được xếp chồng lên nhau cao đến mức người mua không với tới.

Black Friday đang mất dần đi sự cuồng nhiệt vốn có trong thập kỷ qua (Ảnh: AP).

Trong trung tâm thương mại Willowbrook ở Wayne, bang New Jersey, dòng người xếp hàng bên ngoài các cửa hàng Pandora và Bath & Body Works đến tận trưa, trong khi một số cửa hàng nhỏ hầu như vắng khách.

Ở trung tâm mua sắm Fashion Centre ở ngoại ô Washington D.C vào buổi chiều, lượng người vẫn ken đặc ở Macy's khiến cho việc di chuyển quanh cửa hàng trở nên khó khăn hơn, trong khi các bảo vệ ở Forever 21 phải hỗ trợ để giải quyết ùn tắc.

Tim Clayburn đang mua sắm ở Fashion Centre cho hay anh phải tới cửa hàng mua để đảm bảo những món quà của anh được chuyển kịp đến cho người thân. "Mọi người đang rất lo lắng về việc hàng không được chuyển đến đúng giờ".

Edmond Kunath, một người đang tìm mua tai nghe AirPods của Apple và ổ cứng cho biết lúc 5h sáng, chỉ có khoảng 30 người xếp hàng ở trước một cửa hàng Best Buy ở khu vực Denver và nói rằng: "Thật ngạc nhiên về số lượng người xếp hàng ở đây trong sáng nay".

Nhật Linh

Theo AP