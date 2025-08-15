BIZ MBBank ra mắt gói giải pháp đồng hành cùng hộ kinh doanh “Lên doanh nghiệp không khó”

Sản phẩm là trợ lực kịp thời, giúp hàng triệu hộ kinh doanh tận dụng thời điểm thích hợp để chuyển đổi mô hình, hợp pháp hóa hoạt động và đón cơ hội tăng trưởng bền vững.

Thời điểm lịch sử của hộ kinh doanh

Từ 1/7, Nghị định 70 yêu cầu các hộ kinh doanh cá thể đáp ứng điều kiện phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Đây không chỉ là quy định pháp lý mới, mà là cánh cửa để hơn 5 triệu hộ kinh doanh gia nhập hệ sinh thái kinh tế chính thức - nơi khai phóng cơ hội tiếp cận vốn, đối tác và thị trường.

Tuy nhiên, hành trình “lên doanh nghiệp” không chỉ là thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh vẫn trăn trở với thủ tục hành chính, pháp lý, khả năng quản lý dòng tiền chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đa số hộ kinh doanh có sự hạn chế về năng lực công nghệ khi chưa quen thao tác trên các nền tảng quản lý vận hành và tài chính số.

Cuối cùng, dù ít được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông, chi phí thành lập doanh nghiệp luôn là một trong những vấn đề hàng đầu được cộng đồng hộ kinh doanh quan tâm.

Việc nắm bắt cơ hội sớm sẽ tạo nên lợi thế dài hạn cho doanh nghiệp. Khi nghị định có hiệu lực, những hộ kinh doanh chuyển đổi nhanh sẽ ổn định mô hình, tạo dựng uy tín, thuận lợi tiếp cận ưu đãi tín dụng và cơ hội hợp tác hơn.

Vấn đề còn lại của hộ kinh doanh là tìm một giải pháp chuyển đổi đơn giản, tiết kiệm và toàn diện, đó chính là khoảng trống BIZ MBBank lựa chọn để đồng hành, ngay khi thời cơ vừa tới.

BIZ MBBank: Giải pháp đồng hành trọn vẹn

Combo Quyền năng: Lên doanh nghiệp không khó từ BIZ MBBank (Ảnh: BIZ MBBank).

Đón bắt nhu cầu cần sự hỗ trợ, đồng hành của 5 triệu hộ kinh doanh, BIZ MBBank đã phát triển “Combo Quyền năng: Lên doanh nghiệp không khó”, đây là giải pháp chuyển đổi toàn diện, đơn giản và tiết kiệm.

Điểm nổi bật của giải pháp là gói hỗ trợ trực tiếp 1 triệu đồng chi phí thành lập doanh nghiệp, ngay sau khi khách hàng thực hiện giao dịch tài chính đầu tiên từ 500.000 đồng trên ứng dụng ngân hàng số BIZ MBBank. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được cấp tài khoản số đẹp “Lộc phát 6868”, tặng thiết bị loa thanh toán thông minh, mở thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ cùng kết nối tư vấn pháp lý từ các văn phòng luật.

Nghị định 70/2025/NĐ-CP là cột mốc lịch sử đối với hộ kinh doanh, là giai đoạn mà cơ hội và thách thức song hành, đòi hỏi giải pháp hỗ trợ toàn diện. Với “Combo Quyền năng”, BIZ MBBank - Ngân hàng số cho doanh nghiệp của MB - khẳng định vai trò đồng hành, giúp hộ kinh doanh vượt qua rào cản, tối ưu chi phí và vững vàng bước vào hành trình chuyên nghiệp hóa.

Biz MBBank - Ngân hàng số hàng đầu dành cho doanh nghiệp

