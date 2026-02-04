Biến động nhân sự cấp cao tại chủ đầu tư sân bay Long Thành

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa ban hành 2 nghị quyết quan trọng về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Nghị quyết được ký vào ngày 2/2, công bố vào ngày 3/2.

Ông Nguyễn Đức Hùng được phân công giữ chức vụ mới là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ông Hùng sinh năm 1978, được giới thiệu là thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Hiện ACV chưa có Tổng giám đốc.

Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) - được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán.

Cả 2 quyết định trên được ký bởi ông Lê Văn Khiên đang là Thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Ông Nguyễn Đức Hùng trong một sự kiện ngày 27/1. (Ảnh: Facebook ACV).

Theo báo cáo quản trị 2025, ACV đang có 5 thành viên HĐQT. Ban điều hành công ty này đang có 3 Phó tổng là ông Nguyễn Tiến Việt, ông Nguyễn Cao Cường và ông Trần Anh Vũ trước khi có thêm quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng như trên.

ACV hiện vận hành 20 sân bay, bao gồm toàn bộ đầu mối lớn nhất cả nước .

Về kinh doanh, với quy mô tài sản bao gồm lượng tiền mặt lớn, doanh nghiệp thu về hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Ngược lại, ở mảng vận hành hàng không, những năm gần đây tăng trưởng của Tổng công ty bị kìm hãm vì quá tải tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài (hai sân bay chiếm hơn 60% tổng sản lượng hành khách cả nước).

Năm 2025, ACV đang là tập đoàn lớn duy nhất trên thị trường chứng khoán vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV chốt phiên ngày 3/2 tại mức 56.100 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp hơn 200.000 tỷ đồng.