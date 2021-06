Bị phong tỏa vì ca mắc Covid-19, Big C Đồng Nai gửi đơn cầu cứu

Dân trí Khi bị cách ly, Big C Đồng Nai có lượng lớn hàng tươi sống như rau củ quả, thịt, cá, sữa... có hạn sử dụng ngắn. Doanh nghiệp mong muốn được chuyển đi sớm để hạn chế thiệt hại.

Chiều 18/6, ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Công ty TNHH TMDV quốc tế Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân TP Biên Hòa) - xác nhận việc đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa. Đơn có nội dung đề nghị về việc xem xét cho doanh nghiệp được chuyển các mặt hàng tươi sống đến các siêu thị Big C khác cùng hệ thống để giảm thiểu hư hỏng, thiệt hại.

Theo đơn kiến nghị, thời điểm bị cách ly, siêu thị Big C Đồng Nai đang có lượng lớn hàng tươi sống như rau củ quả, thịt, cá, sữa... có hạn sử dụng ngắn. Nếu không được chuyển đi sớm, số hàng này có thể bị hư hỏng, gây thiệt hại nặng cho công ty.

Siêu thị Big C Đồng Nai bị phong tỏa, cách ly vì liên quan đến ca bệnh có mã số BN 11669.

Ngoài ra, lãnh đạo siêu thị này cũng mong muốn ngành chức năng tạo điều kiện, với các đơn hàng tươi sống đã ký hợp đồng và cam kết giao cho các công ty đối tác, sẽ được ưu tiên thực hiện giao hàng cho những khách hàng.

Doanh nghiệp mong muốn được tạo điều kiện cho toàn bộ cán bộ, nhân viên được xét nghiệm nhanh nhất có thể. Trong trường hợp không có ai dương tính với SARS-CoV-2, công ty mong được sớm hoạt động trở lại.

Trước đó, sáng 17/6, UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) hỏa tốc yêu cầu cách ly siêu thị Big C Đồng Nai (ngã tư Vũng Tàu, khu phố 1, phường Long Bình Tân) do có bệnh nhân Covid-19 từng đến hôm 12/6. Người này có mã số BN11669, ngụ tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Thời gian phong tỏa là 21 ngày, kể từ 5h sáng 17/6. TP Biên Hòa đã lập 5 chốt cách ly tại khu vực cổng ra vào siêu thị, hoạt động 24/24 giờ.

Khoa Nam