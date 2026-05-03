Bí mật về khoản thù lao kỷ lục 158 tỷ USD Elon Musk nhận từ Tesla

Theo Bloomberg, Elon Musk được ghi nhận mức thù lao lên tới 158,4 tỷ USD trong năm 2025 tại Tesla. Con số này cao gấp 2,5 triệu lần mức thu nhập trung vị 62.786 USD của nhân viên hãng xe điện.

Dù vậy, trong thế giới tài chính cấp cao, những con số “khổng lồ” trên giấy tờ thường chỉ phản ánh một phần của bức tranh.

Con số kỷ lục, nhưng thực nhận là 0 USD

Báo cáo chi tiết từ Dow Jones và Wall Street Journal chỉ ra một thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì công chúng đang hình dung. Mức thù lao 158,4 tỷ USD thực chất đi kèm với hàng loạt điều kiện vô cùng khắt khe. Trên thực tế, vị CEO này không hề nhận một đồng lương cố định nào từ Tesla trong nhiều năm qua.

Toàn bộ gói đãi ngộ kỷ lục được thiết kế dưới dạng thưởng cổ phiếu và trải dài trong kế hoạch 10 năm. Cấu trúc này chỉ cho phép Elon Musk hiện thực hóa thu nhập nếu cổ phiếu Tesla tăng phi mã và công ty đạt được các mục tiêu vận hành cụ thể.

Khoản tiền 158,4 tỷ USD bao gồm giá trị hợp lý tối đa khoảng 132 tỷ USD của gói cổ phiếu năm ngoái, cộng thêm hơn 26 tỷ USD từ một khoản thưởng tạm thời đã bị hủy bỏ vào tháng 4 năm nay.

Để mở khóa toàn bộ gói thưởng trị giá có thể lên tới 1.000 tỷ USD này, Tesla phải đối mặt với những cột mốc không tưởng. Hãng cần nâng vốn hóa thị trường từ mức 1.430 tỷ USD hồi đầu tháng 5 lên con số 8.500 tỷ USD. Cùng với đó là áp lực hoàn thành mục tiêu bán ra 20 triệu xe và 1 triệu robot mỗi năm.

Do Tesla chưa đạt được các mốc giá trị thị trường cũng như chỉ tiêu hoạt động đề ra trong năm qua, khoản thu nhập thực tế mà vị tỷ phú bỏ túi trong năm 2025 là tròn trĩnh không đồng. Con số gây sốc trên báo cáo tài chính hiện tại hoàn toàn mang tính lý thuyết.

Cuộc chơi quyền lực phía sau gói lương

Đằng sau bản hợp đồng thù lao phức tạp là một cuộc chiến ngầm về quyền lực.

Tuần trước, Tesla đã đăng ký gần 303,4 triệu cổ phiếu phổ thông trao cho Musk theo kế hoạch năm 2018. Nếu thực hiện quyền mua trước giữa tháng 8 tới, tỷ lệ sở hữu của ông tại hãng xe điện sẽ tăng lên mức 20,3%. Hiện tại, ông cũng đang nắm giữ gần 207,5 triệu cổ phiếu có thể dùng làm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, tham vọng của Musk chưa dừng lại. Ông nhiều lần tuyên bố muốn nắm ít nhất 25% cổ phần để đảm bảo quyền kiểm soát chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như AI và robot. Nếu không đạt được điều này, ông từng ám chỉ có thể phát triển các dự án này ngoài Tesla.

Điều này đặt ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư, khi tương lai của Tesla ngày càng phụ thuộc vào robot hình người và công nghệ tự lái, trong khi mảng xe điện truyền thống đang chững lại. Từ đầu năm, cổ phiếu Tesla đã giảm 15%, trái ngược với đà tăng hơn 5% của S&P 500 Index.

Bức tranh tài chính còn cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các công ty trong hệ sinh thái Musk.

Năm 2025, Tesla thu hơn 500 triệu USD từ các công ty liên quan. Cụ thể, khoảng 430 triệu USD đến từ việc bán hệ thống năng lượng Megapack cho xAI, và 143,3 triệu USD từ SpaceX, chủ yếu từ bán xe.

Ở chiều ngược lại, Tesla đầu tư 2 tỷ USD vào SpaceX và chi 3,3 triệu USD quảng cáo trên nền tảng X. Đáng chú ý, SpaceX đã mua lại xAI vào tháng 2 và đang chuẩn bị IPO quy mô lớn.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng kịch bản sáp nhập giữa Tesla và SpaceX có thể xảy ra, giúp Musk củng cố quyền lực trên toàn bộ hệ sinh thái.

Khoản thù lao 158 tỷ USD thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng. Điều Elon Musk đang theo đuổi không đơn thuần là tiền mà là quyền kiểm soát và định hình tương lai của một đế chế công nghệ.

Trong ván cược này, cổ phiếu, robot, AI và cả Tesla đều chỉ là những quân cờ trong một chiến lược lớn hơn nhiều.