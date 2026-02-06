Sở hữu 850 tỷ USD, Elon Musk thừa nhận "tiền không mua được hạnh phúc"

Theo ước tính mới nhất từ Forbes, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên hành tinh sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 850 tỷ USD.

Con số này không chỉ giúp ông củng cố vị thế người giàu nhất thế giới với khoảng cách "không tưởng" so với phần còn lại, mà còn phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền mạnh mẽ của giới đầu tư toàn cầu vào công nghệ, vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản từ 800 tỷ USD trở lên, sau khi SpaceX mua lại công ty trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội xAI (Ảnh: Reddit).

Sức mạnh của "đế chế" nghìn tỷ USD

Động lực chính đưa khối tài sản của vị tỷ phú gốc Nam Phi lên mức kỷ lục này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố trong hệ sinh thái do ông xây dựng. Trong đó, cổ phiếu Tesla đang chứng kiến làn sóng quan tâm trở lại mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Triển vọng doanh số xe điện được cải thiện, cùng những bước tiến đột phá trong phần mềm lái xe tự động và mảng lưu trữ năng lượng đã thổi bùng lại niềm tin của phố Wall.

Với việc nắm giữ lượng lớn cổ phần tại hãng xe điện này, chỉ cần một biến động tăng nhẹ của thị giá cũng đủ giúp tài sản trên giấy của Musk tăng thêm hàng chục tỷ USD.

Tuy nhiên, "ngôi sao sáng" thực sự trong đợt tăng trưởng tài sản lần này lại đến từ SpaceX và xAI. Theo các dữ liệu ghi nhận, SpaceX hiện được đánh giá là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, với mức định giá tiệm cận 1.000 tỷ USD. Vị thế độc tôn trong lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại và sự phủ sóng toàn cầu của dịch vụ internet vệ tinh Starlink là bệ phóng vững chắc cho con số này.

Đáng chú ý hơn cả là thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI. Theo Bloomberg, thực thể hợp nhất này hiện được định giá khoảng 1.250 tỷ USD. Sự kỳ vọng vào các mô hình ngôn ngữ lớn và cuộc đua AI toàn cầu đã khiến các vòng gọi vốn của xAI trở thành tâm điểm, góp phần không nhỏ vào việc đẩy tổng tài sản của Musk lên mức 852 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Dẫu vậy, giới quan sát tài chính cũng đưa ra khuyến nghị thận trọng. Tài sản của các tỷ phú công nghệ phần lớn nằm ở giá trị cổ phiếu và định giá doanh nghiệp - những con số có thể biến động rất mạnh theo tâm lý thị trường.

Trong quá khứ, tài sản của Musk từng bốc hơi hoặc tăng thêm hàng chục tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn. Song, ở thời điểm hiện tại, chưa có doanh nhân công nghệ nào tiến gần được tới vị thế mà Musk đang nắm giữ.

Nỗi buồn trên đỉnh vinh quang

Giữa lúc cả thế giới trầm trồ về con số 850 tỷ USD, Elon Musk lại khiến dư luận dậy sóng với một dòng trạng thái đầy tâm trạng trên mạng xã hội X. Ông viết: "Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc quả thực biết mình đang nói gì", kèm theo biểu tượng gương mặt buồn bã.

Phát ngôn này ngay lập tức tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Đối với đại chúng, đây là một nghịch lý khó chấp nhận. Nhiều bình luận hài hước lẫn châm biếm đã xuất hiện, cho rằng hãy đưa cho họ 1 tỷ USD để họ "tự kiểm chứng" nỗi buồn đó. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tâm lý học hành vi và xã hội học, chia sẻ của Musk không hoàn toàn vô lý.

Các nghiên cứu khoa học, bao gồm nhận định của phó giáo sư xã hội học David Bartram từ Đại học Leicester (Anh), chỉ ra rằng mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc tuân theo quy luật "lợi ích giảm dần".

Khi một cá nhân đã sở hữu vài triệu USD, phần tài sản tăng thêm gần như không còn tác động nhiều đến chỉ số hạnh phúc. Đối với nhóm siêu giàu, hạnh phúc lúc này là một "mục tiêu di động", ngưỡng thỏa mãn liên tục bị đẩy lên cao hơn mức họ đang có.

Bill Ackman, nhà quản lý quỹ đầu cơ lừng danh, đã đưa ra một lời khuyên chân thành cho Musk ngay dưới bài đăng. Ông cho rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc giúp đỡ người khác và những mối quan hệ sâu sắc. Ackman nhắn nhủ người bạn tỷ phú của mình nên trân trọng những gì đã làm được cho nhân loại và tìm kiếm một người bạn đời tri kỷ cho chặng đường dài phía trước.

Phát ngôn gần đây của Elon Musk về mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc đã nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội (Ảnh: Aish Latino).

Bài học về giá trị và tiền bạc

Câu chuyện của Elon Musk đặt ra một vấn đề thú vị cho các nhà đầu tư cá nhân: Mục đích cuối cùng của việc kiếm tiền là gì?

Trong một cuộc trao đổi trên podcast vào tháng 11 năm ngoái, chính Musk từng chia sẻ quan điểm cốt lõi của mình về tài chính, điều mà có lẽ chính ông cũng đang phải tự nhắc nhở bản thân lúc này.

Ông cho rằng mọi người nên cố gắng tạo ra nhiều giá trị hơn những gì mình lấy đi. "Nếu bạn muốn tạo ra giá trị tài chính, đừng trực tiếp theo đuổi tiền bạc. Cách tốt nhất là theo đuổi việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ hữu ích. Khi làm được điều đó, tiền sẽ đến như một hệ quả tự nhiên", Musk khẳng định.

Có lẽ, với khối tài sản 850 tỷ USD, Elon Musk đã chứng minh được vế sau của công thức: Tiền là hệ quả của việc tạo ra những sản phẩm thay đổi thế giới như xe điện hay tên lửa tái sử dụng. Nhưng vế đầu tiên - về việc tìm kiếm sự an yên và hạnh phúc trọn vẹn khi đã đứng trên đỉnh cao danh vọng - dường như vẫn là bài toán khó giải nhất, ngay cả với bộ óc thiên tài đang sở hữu khối tài sản lớn nhất lịch sử loài người.

Như một chuyên gia tài chính từng nhận định: "Tiền có thể mua được sự thoải mái, nhưng không mua được ý nghĩa sống. Và đôi khi, người giàu nhất lại là người khao khát những điều giản đơn nhất mà tiền không thể định giá".