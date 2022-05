Bí kíp tăng cường sức khỏe mùa dịch hiệu quả lại ít tốn kém

Không ít F0 và những người khỏe mạnh tìm đến thuốc bổ, vitamin, thực phẩm bổ dưỡng với hy vọng nâng cao sức đề kháng, nhằm phòng chống Covid-19.

Khi cả hai bên nội ngoại đều vừa trở thành F0 hồi tháng 2, chị Hoàng Ngân (phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội) quyết định tìm mua tổ yến, đông trùng hạ thảo về nấu cho gia đình nhằm nâng cao thể trạng dù giá cả những mặt hàng này rất đắt đỏ. Dù vậy, chị vẫn băn khoăn vì không rõ cả chục năm mới ăn 1-2 tổ yến thì có giúp ích được gì hay không.

Trên thực tế, nhiều người Việt dù đã nhiễm Covid-19 hay chưa đều mong muốn nâng cao thể trạng, tránh những ảnh hưởng không mong muốn trong và hậu mắc.Việc bảo vệ sức khỏe bằng cách tăng cường miễn dịch là một trong những giải pháp được xem như 'hàng rào' tự vệ quan trọng nhất để hỗ trợ phòng ngừa và đủ sức chống chọi với sự xâm nhập của virus.

Dinh dưỡng là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh với sức đề kháng, hệ miễn dịch cao và cần phải được xây dựng, bồi đắp theo thời gian. Tuy nhiên, phần lớn người dân chỉ đổ tiền vào thực phẩm, đồ uống bổ dưỡng dùng trong thời gian ngắn, thay vì lựa chọn những sản phẩm thiết yếu sử dụng hàng ngày, để nâng cao sức khỏe bền vững.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, với các bệnh nhân F0, việc ăn uống bổ sung thực phẩm đa dạng, đặc biệt là bù nước và điện giải là cần thiết, quan trọng. Khi là F0 điều trị tại nhà, người bệnh sẽ được khuyên uống nước nhiều hơn để bù lại lượng nước cơ thể bị mất. Với những người chưa mắc Covid-19, lời khuyên từ các chuyên gia y tế là uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và ưu tiên các loại nước tốt cho sức khỏe, phù hợp thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại nước có lợi cho sức khỏe, có nguồn gốc thiên nhiên hoặc bổ sung khoáng chất quan trọng cho cơ thể, như nước ép hoa quả, nước dừa, nước khoáng hay nước ion kiềm. Phần lớn các sản phẩm này đều được đóng chai, đóng lon để thuận lợi cho người dùng.

Chính vì vậy, bên cạnh các thực phẩm đắt đỏ và bổ sung trong thời gian ngắn, nhiều chị em phụ nữ lại bật mí "bí kíp" tốt cho sức khỏe của gia đình mình, đó chính là nước ion kiềm đóng chai I-ON 3A, vừa nâng cao sức đề kháng cho cả nhà một cách bền vững, an toàn, vừa là đáp số giải được bài toán tài chính gia đình trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Quy trình thử nghiệm khẳng định chất lượng vượt trội của nước ION-3A

Nước ion kiềm có tính kiềm như rau xanh. Những phân tử nước ion kiềm sau khi điện phân có kích thước rất nhỏ chỉ đến 0,5 nanomet thẩm thấu cũng như di chuyển đến các cơ quan trong cơ thể một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với các phân tử nước thông thường. Ngoài ra trong nước ion kiềm giàu các vi khoáng (Na+, K+, Mg2+, Ca2+…) cần thiết để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Năm 1965, Bộ Y Tế Nhật đã ra thông cáo dược phẩm số 763 khuyến khích người dân dùng nước điện giải ion kiềm tăng cường sức khỏe, phòng chống và hỗ trợ điều trị bệnh. Nước ion kiềm được sản xuất bằng công nghệ điện phân độc quyền từ Nhật Bản, được Hội nghị Y Khoa Nhật Bản lần thứ 25 năm 1999 chứng nhận là nước uống hằng ngày có lợi với sức khỏe.

Việc sử dụng nước kiềm trong đời sống trở thành xu hướng và đã được yêu thích sử dụng tại hầu hết các gia đình, công ty, nhà hàng, khách sạn 5 sao và các bệnh viện lớn ở Nhật Bản.

Theo các nhà khoa học, uống nước ion kiềm hàng ngày mang lại ít nhất 7 lợi ích đối với cơ thể con người, trong đó đặc biệt liên quan đến phòng chống nhiều loại bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch.

Các lợi ích có thể chỉ ra là:

Một là ion kiềm có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại. Quá trình trao đổi chất của cơ thể sản sinh ra các gốc tự do. Đây là nơi tích tụ chất độc từ môi trường ô nhiễm, thực phẩm, khói thuốc..., vốn là nguyên nhân gây ra các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, gout, viêm khớp, viêm da cơ địa. Được cấu tạo từ các phân tử hydro siêu nhỏ, ion kiềm sẽ thẩm thấu vào tế bào và mạch máu, trung hòa các gốc tự do và đẩy ra khỏi cơ thể.

Hai là ion kiềm giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, đưa cơ thể về chế độ kiềm tính. Cơ thể con người có độ pH tự nhiên là 7,3-7,4. Sự dao động của nồng độ pH hoặc chất thải có tính axit đặc biệt là lượng axit dư thừa tích tụ trong cơ thể trong một thời gian dài có thể gây nên các bệnh mạn tính như: Đau dạ dày, axit trào ngược dạ dày, ung thư, gout, viêm khớp, béo phì, cholesterol cao, viêm đại tràng và nhiều loại bệnh khác. Cơ thể khỏe mạnh sẽ duy trì đủ kiềm để đáp ứng mọi nhu cầu khẩn cấp. Khi một lượng axit quá mức cần được trung hòa, các chất kiềm dự trữ có thể nhanh chóng bị cạn kiệt khiến cơ thể người dễ bị virus tấn công. Do đó, một chế độ ăn uống điều độ cân bằng môi trường axit - kiềm trong cơ thể là điều cần thiết để có được một vóc dáng khỏe mạnh và giúp cơ thể xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

Nước ion kiềm có độ pH 8.5 - 9.5 có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, rất dễ hấp thụ, sẽ giúp trung hòa axit dư thừa, cân bằng môi trường axit - kiềm, đưa độ pH của cơ thể về mức 7.3 - 7.4, đạt trạng thái cân bằng tự nhiên.

Ba là nước ion kiềm còn có tác dụng giải độc cơ thể. Sự tích tụ độc tố có thể gây ra các vấn đề như mệt mỏi, tăng cân, các vấn đề về da, tiêu hóa và các bệnh nghiêm trọng như ung thư và bệnh gout. Gần như tất cả chất độc trong cơ thể đều mang điện tích dương. Khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm nấu chín hoặc chế biến, hoặc các chất độc hại khác mang điện tích dương, các chất độc sẽ bị nhốt trong mô của cơ thể và càng khó loại bỏ hơn. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về tầm quan trọng của nước ion kiềm trong việc giải độc cơ thể. Các ion âm có trong nước ion sẽ tự gắn vào các chất độc này và khiến chúng được giải phóng vào máu, sau đó được loại bỏ qua gan, thận hoặc các cơ quan bài tiết khác. Nước kiềm chính là một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng nhờ khả năng thẩm thấu nhanh gấp 5 lần nước thường, khiến nó trở thành chất giải độc tự nhiên và tác nhân chống lão hóa hiệu quả.

Bốn là bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Lượng vi khoáng tự nhiên khi đi vào cơ thể được giữ lại với mức độ phù hợp với cơ thể con người nhất, đảm bảo sự vận hành của các cơ quan, tạo ra nhiều năng lượng cho con người.

Năm là ion kiềm có khả năng hỗ trợ đắc lực cho quá trình hồi phục cơ, đặc biệt phù hợp với những người lao động cường độ cao, vận động viên thể thao, học sinh, sinh viên… Nó giúp bù nước, bù khoáng, bổ sung lượng vi khoáng thiết yếu cho cơ thể, qua đó cơ bắp thêm săn chắc, sức khỏe dẻo dai và bền bỉ.

Sáu là ion kiềm bổ sung chất điện giải tốt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhờ đó thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng trong quá trình tiêu hóa. Thậm chí, việc sử dụng nước này trong quá trình nấu nướng còn giúp nấu ăn ngon hơn do tăng tốc độ thẩm thấu gia vị và nhiệt độ, loại bỏ chất độc trong khi vẫn bảo toàn dưỡng chất tự nhiên của thực phẩm.

Bảy là giúp nâng cao tuổi thọ của con người. Người Nhật đã dùng nước ion kiềm trong 50 năm qua, và thực tế chứng minh đây là quốc gia có tuổi thọ và sức khỏe lão khoa hàng đầu thế giới. Ion kiềm không những giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, cho cơ thể khỏe mạnh, mà còn mang lại tinh thần thoải mái, minh mẫn hơn mỗi ngày.

Việc bảo vệ sức khỏe bằng cách tăng cường sức đề kháng là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm nhiều loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19. Bên cạnh các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước sát khuẩn... thì chủ động tăng cường sức đề kháng là rất cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp bổ sung thực phẩm bổ dưỡng trong thời gian ngắn với chi phí vô cùng tốn kém, người tiêu dùng cần lựa chọn thông minh hơn với các sản phẩm thiết yếu và nâng cao sức khỏe bền vững như nước ion kiềm.

Một số công ty hay thương hiệu nổi tiếng đã tạo ra máy tạo nước ion kiềm hoặc nước ion kiềm đóng chai để cung cấp nguồn nước ion kiềm chất lượng và tốt cho sức khỏe trong mùa dịch. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều thương hiệu máy lọc nước bổ sung ion kiềm với giá cao, dành cho người dùng lắp đặt tại nhà. Tuy nhiên, sản phẩm này không phù hợp với những người phải di chuyển liên tục, hoạt động cường độ cao, có nhu cầu sử dụng cả ngày thay vì chỉ trong thời gian ở nhà. Do đó, nhiều người chuyển sang nước ion kiềm đóng chai I-ON 3A của công ty AVIA - một thành viên của Tập đoàn AMACCAO. Sản phẩm này hiện đã dần trở nên quen thuộc với khách hàng trong nước và đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới, được nhiều người ưa chuộng, giống như "mì ăn liền", vì có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng, mang theo mọi lúc mọi nơi.

Công ty cổ phần AVIA - thành viên Tập đoàn AMACCAO - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại Việt Nam. Là doanh nghiệp được đầu tư bài bản, AVIA đã sử dụng nguồn nước được các chuyên gia từ Pháp kiểm định, đảm bảo nguồn nước tốt nhất, áp dụng công nghệ lọc thông minh của Hoa Kỳ và tiếp tục được kiềm hóa theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Đặc biệt, AVIA mời chuyên gia nổi tiếng người Nhật - ông Mano Naoya đến trực tiếp vận hành và kiểm soát chất lượng nước tại nhà máy. Tất cả nhằm tạo ra sản phẩm nước ion kiềm I-ON 3A vừa mang vị nước ngọt tự nhiên, phù hợp khẩu vị người Việt, vừa sở hữu loại khoáng chất "quốc dân" như của người Nhật nhằm mang đến sản phẩm thực sự tốt cho sức khỏe người tiêu dùng nói chung và người Việt Nam nói riêng. Lãnh đạo AVIA cho biết: "Thời gian hơn 10 năm qua với chúng tôi là cả một hành trình dày công nghiên cứu, áp dụng những công nghệ tiến tiến, hiện đại vào sản xuất để tạo ra được sản phẩm nước ion kiềm tốt cho sức khỏe của người dân Việt Nam, đúng như tên gọi I-ON 3A: Chất lượng hạng A - Dịch vụ hạng A - Công nghệ hạng A." CHI TIẾT LIÊN HỆ: Hotline: 0988 087 902 - 024 6674 9108 Website: http://avinaa.com VPĐD: Tầng 2 - Tòa nhà HH Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội Nhà máy: Ô CN6, KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

09/05/2022