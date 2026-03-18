Bí đỏ, dưa hấu còn 5.000-10.000 đồng/kg, nhiều nơi kêu gọi giải cứu

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương đã xuất hiện các điểm bán "giải cứu" dưa hấu Gia Lai khi giá giảm sâu, đầu ra gặp khó khăn. Trên mạng xã hội, không ít tiểu thương cũng kêu gọi hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu với giá chỉ khoảng 6.000-10.000 đồng/kg.

Chị Ngọc, kinh doanh trái cây online tại Hà Nội, nói đang bán dưa hấu với giá chỉ khoảng 8.000-10.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với trước. Theo chị, nhờ giá rẻ nên nhiều người sẵn sàng mua ủng hộ, thậm chí mua số lượng lớn để chia sẻ cho người thân. "Nếu mua lẻ giá 10.000 đồng/kg, mỗi quả dao động khoảng 20.000-30.000 đồng; còn mua số lượng nhiều thì giá sẽ rẻ hơn", chị nói.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, hiện nay, tổng diện tích gieo trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh khoảng 2.733ha. Trong đó, diện tích đã thu hoạch khoảng hơn 288ha, chiếm 10,55% tổng diện tích gieo trồng, sản lượng đã thu hoạch 12.267 tấn, giá bán tại ruộng bình quân 5.000-6.000 đồng/kg.

Diện tích chưa thu hoạch và cần được hỗ trợ tiêu thụ khoảng 2.412ha, tương đương 89,45%, dự kiến tập trung thu hoạch trong tháng 3-4. Phần lớn diện tích còn lại đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung, sản lượng đưa ra thị trường trong thời gian ngắn dự báo tăng mạnh.

Nhiều bài viết kêu gọi "giải cứu" dưa hấu (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo cơ quan này, việc thu mua, tiêu thụ dưa hấu tại một số địa phương hiện gặp khó khăn, giá cả bấp bênh, nguy cơ ùn ứ sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân.

Nhằm kịp thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành; các doanh nghiệp, siêu thị, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm; các chợ trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm dưa hấu tỉnh Gia Lai.

Từ đầu tháng, nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai bán dưa hấu không lợi nhuận góp phần ổn định đầu ra cho nông dân.

Bí đỏ rớt giá sau Tết (Ảnh: Hội nông dân tỉnh Cà Mau).

Không chỉ dưa hấu, nhiều loại nông sản khác cũng rớt giá mạnh sau Tết. Ngày 18/3, Hội nông dân tỉnh Cà Mau cho biết vẫn còn 340 tấn bí đỏ chờ "giải cứu". Trong đó xã Khánh Bình khoảng 300 tấn, xã Đá Bạc khoảng 40 tấn, giá bán hỗ trợ hiện nay đồng giá 5.000 đồng/kg.

Hội Nông dân tỉnh này kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ cho bà con nông dân trong thời điểm khó khăn này.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc nhiều loại nông sản rơi vào tình trạng giá giảm mạnh thời gian gần đây chủ yếu do yếu tố cung - cầu theo mùa vụ.

Sau Tết Nguyên đán là thời điểm sức mua trong nước thường chậm lại, trong khi nhiều loại nông sản đồng loạt bước vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đó, những biến động địa chính trị tại Trung Đông cũng đang tác động gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu.

"Chi phí vận chuyển, logistics có xu hướng gia tăng, thời gian giao hàng kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ tại các thị trường quốc tế, từ đó tạo áp lực lên thị trường trong nước", ông nói.

Theo ông Mười, khi xuất khẩu gặp khó khăn cục bộ, một phần sản lượng sẽ quay lại tiêu thụ nội địa, càng làm gia tăng áp lực cung vượt cầu, kéo giá xuống thấp. Tuy nhiên, về tổng thể, xuất khẩu rau quả của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 2 tháng đầu năm. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm khoảng 58% tổng kim ngạch xuất khẩu.