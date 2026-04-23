Bí ẩn cú cược 430 triệu USD trước giờ G trên thị trường dầu mỏ

Trong khung giờ từ 19h54 đến 19h56 ngày 21/4 - giai đoạn "sau thanh toán" khi thanh khoản thị trường thường rơi vào trạng thái cạn kiệt và tĩnh lặng nhất, một nhóm nhà giao dịch ẩn danh đã bất ngờ tung ra 4.260 lệnh bán khống hợp đồng tương lai dầu Brent. Tổng giá trị danh nghĩa của cú cược này lên tới 430 triệu USD.

Chỉ 15 phút sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông báo gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran trên nền tảng Truth Social.

Gần như ngay lập tức, giá dầu lao dốc không phanh, mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho những tổ chức đã "đón đầu" tin tức.

Các nhà giao dịch đặt cược 430 triệu USD chỉ vài phút trước khi ông Trump gia hạn ngừng bắn với Iran (Minh họa: LinkedIn).

Những giao dịch "chuẩn xác đến khó tin"

Theo Reuters, ngay sau bài đăng của ông Trump vào lúc 20h10, giá dầu Brent đã rơi tự do từ mức 100,91 USD xuống 96,83 USD/thùng chỉ trong vài phút. Những người đứng sau lệnh bán khống khổng lồ kia đã bỏ túi hàng chục triệu USD lợi nhuận khi thị trường buộc phải định giá lại rủi ro địa chính trị.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên dòng vốn lớn ra tay chuẩn xác đến vậy. Sự kiện ngày 21/4 đánh dấu lần thứ 4 xuất hiện các vị thế bán khống quy mô lớn được đặt ngay sát giờ công bố các quyết định quan trọng của chính quyền Trump liên quan đến Trung Đông.

Nhìn lại hồ sơ giao dịch, vào ngày 23/3, một lệnh cược giá xuống trị giá 500 triệu USD đã được thiết lập chỉ 15 phút trước khi Mỹ hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran. Dữ liệu từ LSEG cho thấy hàng ngàn lô hợp đồng đã bị bán tháo ngay trước bài đăng của ông Trump.

Đến ngày 7/4, một vị thế bán 950 triệu USD xuất hiện vài giờ trước tuyên bố ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Tiếp đó, ngày 17/4, một lệnh cược 760 triệu USD đi trước thông báo mở lại eo biển Hormuz đúng 20 phút.

Tổng giá trị các lệnh cược "đón đầu" riêng trong tháng 4/2026 ước tính lên tới con số 2,1 tỷ USD. Sự trùng hợp có hệ thống này khiến các hãng thông tấn lớn như Financial Times và Reuters phải dùng từ "khó tin" để mô tả về độ chính xác của thời điểm và hướng đặt cược.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hiện đã vào cuộc điều tra và yêu cầu các sàn giao dịch như CME Group và ICE cung cấp dữ liệu chi tiết. Thậm chí, Nhà Trắng cũng được cho là đã phải phát đi cảnh báo nội bộ về việc cấm sử dụng thông tin chưa công bố để trục lợi.

Cú sốc biến động và "cái bẫy" định giá năng lượng

Dưới góc độ kinh tế - tài chính, lệnh ngừng bắn không chỉ mang lại lợi nhuận cho những người bán khống mà còn kích hoạt một cú sụt giảm biến động điển hình trên diện rộng. Trong nhiều tuần qua, nguy cơ xung đột đã buộc thị trường phải cộng thêm một khoản "phí rủi ro địa chính trị" khổng lồ vào giá tài sản.

Khi rủi ro nhị phân này được giải tỏa, dòng tiền lập tức xoay trục. Chỉ số đo lường trạng thái biến động VIX sụt giảm 1,69%, lùi về mức 20,60 điểm. Dòng vốn nhanh chóng chuyển sang trạng thái "chấp nhận rủi ro”, đẩy hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,56%.

Lĩnh vực hàng không nổi lên như bên hưởng lợi trực tiếp nhất. Trước đó, giá nhiên liệu máy bay từng vọt lên mức 209 USD/thùng vào đầu tháng 4 do "phí rủi ro Hormuz", gây áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận của các hãng bay. Khi rủi ro hạ nhiệt, chi phí nhiên liệu được kỳ vọng sẽ quay về ngưỡng 88 USD/thùng, mở ra cơ hội phục hồi cho toàn ngành.

Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá nền tảng của sự lạc quan này vẫn rất mong manh. Dù đã trải qua cú sụt giảm tương đương quy mô 430 triệu USD, giá dầu Brent vẫn neo ở mức trên 90 USD/thùng - cao hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột. Các nhà kinh tế dự báo kịch bản cơ sở là giá dầu sẽ duy trì quanh mốc 80 USD/thùng cho đến cuối năm 2026.

Cập nhật tại thời điểm viết bài, giá dầu thô đang có dấu hiệu nóng trở lại sau nhịp giảm sâu do tin tức ngừng bắn. Theo dữ liệu từ Trading Economics, dầu Brent hiện giao dịch quanh mức 101,73 USD/thùng, tăng 3,3% so với phiên trước đó.

Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh những lo ngại mới về an ninh hàng hải và các vụ bắt giữ tàu tại khu vực Trung Đông tiếp tục thử thách tâm lý nhà đầu tư.