Bệnh viện của ông Trầm Bê tăng lãi 300%

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả doanh thu thuần đạt 269 tỷ đồng, tăng gần 81% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng 45%, mức tăng chậm hơn so với mức tăng của doanh thu, qua đó giúp biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 14,6% lên 42,4%. Lãi gộp quý II của bệnh viện đạt 80,1 tỷ đồng.

Trong kỳ vừa rồi, doanh thu hoạt động tài chính của bệnh viện Triều An chỉ hơn 100 triệu đồng, không đáng kể so với con số gần 7,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

Về chi phí, trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ với tỷ trọng thấp (252 triệu đồng) thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh từ 10,2 tỷ đồng xuống 8,8 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 340% (tương ứng 4,4 lần).

Sau khi cộng, trừ các khoản thu nhập và chi phí khác, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của bệnh viện đạt 71,9 tỷ đồng, bằng 415,7% cùng kỳ năm trước (tăng 4,2 lần). Lãi sau thuế đạt 57,8 tỷ đồng, tăng 302%.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An được thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Năm 2001 bệnh viện đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP Xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương.

Đến nay, vốn điều lệ của công ty đã được nâng lên 590 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, vốn góp thực tế vẫn là 490 tỷ đồng còn vốn chưa góp là 100 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, số lượng nhân viên tại Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An là 740 người. Công ty có 1.136 tỷ đồng tổng tài sản, tăng gần 88 tỷ đồng so với thời điểm 1/4; trong đó có 104,6 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, gần gấp đôi thời điểm 1/4.

Hồi tháng 5/2023, sau khi ông Trầm Bê chấp hành xong 2 bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Thanh Cường), Đại hội đồng cổ đông Bệnh viện Triều An đã thống nhất bầu ông Trầm Bê làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Từ ngày 29/5/2023, ông Trầm Bê chính thức trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Ngọc Henri. Trước đó, ông Trầm Bê đã là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017.

Cổ đông lớn nhất của công ty vẫn là bà Dương Thị Đẹt với tỷ lệ nắm giữ 38,27%, trong khi tỷ lệ nắm giữ của các thành viên khác có phần thay đổi và ông Trầm Bê cũng đã quay trở lại với vai trò cổ đông. Cụ thể, ông Trầm Bê sở hữu 4,85% vốn điều lệ bệnh viện.

Bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Trầm Bê - là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc hành chính quản trị, tăng nhẹ sở hữu lên mức 21,51%. Ông Trầm Bê, em trai ông là ông Trầm Sê (hay Trầm Xê) đang là Trưởng Ban kiểm soát của Bệnh viện Triều An.