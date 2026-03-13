Be và Grab hỗ trợ phí tài xế, xe điện giảm giá

Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nhiều người sử dụng xe máy chịu thêm áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt là đội ngũ tài xế xe công nghệ khi khoản chi cho nhiên liệu tăng lên từng ngày.

Be và Grab hỗ trợ phí tài xế

Trước thực tế đó, từ ngày 7/3, Be Group triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc. Mức hỗ trợ được thiết kế linh hoạt theo loại phương tiện và mức độ hoạt động của từng tài xế, tối đa lên đến 800.000 đồng mỗi tháng.

Song song với chính sách hỗ trợ tài xế, nền tảng này cho biết sẽ nỗ lực giữ ổn định giá cước di chuyển cho người dùng trong bối cảnh thị trường nhiên liệu biến động. Hiện tại, cơ cấu giá dịch vụ vẫn được giữ nguyên và doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường nhằm đảm bảo chi phí đi lại hợp lý cho hành khách.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn H., tài xế beBike tại TPHCM, cho biết hai ngày gần đây giá xăng tăng mạnh khiến nhiều tài xế lo lắng vì thu nhập phụ thuộc vào số chuyến xe trong khi chi phí nhiên liệu tăng theo từng ngày. “Chương trình hỗ trợ chi phí xăng của ứng dụng giúp tôi yên tâm hơn và có thêm động lực để tiếp tục làm việc khi giá nhiên liệu tăng”, anh H. chia sẻ.

Tương tự, ứng dụng Grab cũng triển khai chương trình thưởng dành cho các đối tác tài xế sử dụng xe chạy xăng. Theo thông báo gửi tới tài xế, đối với nhóm tài xế 4 bánh tại TPHCM và Hà Nội, mức thưởng có thể lên tới 7% doanh thu mỗi tuần.

Với nhóm tài xế 2 bánh, chương trình thưởng tối đa 135.000 đồng/tuần áp dụng tại TPHCM và Hà Nội, trong khi các đối tác ở các tỉnh, thành khác có thể nhận tối đa 104.000 đồng/tuần.

Be, Grab hỗ trợ phí cho tài xế, Vingroup giảm giá xe điện (Ảnh minh họa: DT).

Xe máy điện giảm giá, sức mua tăng

Ở diễn biến khác, trước lo ngại giá xăng có thể tiếp tục neo ở mức cao khi căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, nhu cầu chuyển sang xe máy điện đang gia tăng. Ghi nhận tại nhiều showroom xe máy điện ở Hà Nội và TPHCM cho thấy lượng khách đến tìm hiểu và mua xe trong những ngày gần đây tăng gấp 3-4 lần so với bình thường.

Chị Hiền (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cũ) cho biết đang có kế hoạch mua xe mới để đi làm. Trước đó, chị phân vân giữa xe tay ga và xe máy điện, trong đó nghiêng về xe điện vì xe nhẹ, dễ sử dụng và phù hợp với nữ giới, dù vẫn còn băn khoăn về việc sạc pin. “Giá xăng đang tăng và việc tìm chỗ đổ xăng đôi khi cũng bất tiện. Tôi còn nghe dự báo tình trạng này có thể kéo dài nên quyết định chọn xe máy điện trong tầm giá tương đương”, chị Hiền nói.

Đón đầu xu hướng chuyển đổi phương tiện, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Theo đó, khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe điện sẽ được ưu đãi thêm 3% giá ô tô và 5% giá xe máy điện VinFast. Đồng thời, giá cước dịch vụ di chuyển Xanh SM cũng được giảm 10% tùy theo từng thị trường.

Ở góc độ quản lý, cơ quan chức năng cũng triển khai các biện pháp nhằm bình ổn thị trường xăng dầu. Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay từ ngày 11/3.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung, Chính phủ cũng tính đến các công cụ thuế và phí để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã được giảm về 0%. Đồng thời, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức 0 đồng, dự kiến xem xét trong ngày 12/3.