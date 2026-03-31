Bê tông AMACCAO được chọn cho các dự án chống ngập Thủ đô

Ngập lụt đô thị: Bài toán lớn của Thành phố Hà Nội cần lời giải

Thời gian qua, tình trạng ngập úng cục bộ sau mỗi trận mưa lớn đã diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 10 triệu người dân.

Giải quyết bài toán này đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược. Thành phố đang triển khai loạt dự án chống ngập với tổng vốn gần 5.600 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão 2026.

Hà Nội quyết tâm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm tình trạng ngập úng đô thị trước mùa mưa bão 2026 (Ảnh: AMACCAO).

Trên thực tế, yếu tố quyết định hiệu quả của các dự án chống ngập không nằm trên mặt đất, mà ở những cấu kiện nằm sâu dưới lòng đất. Đây là yếu tố cốt lõi quyết định độ bền, khả năng vận hành và tuổi thọ công trình. Nếu chất lượng cấu kiện không đảm bảo, việc sửa chữa sẽ rất khó khăn, tốn kém và ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp chống ngập trước mùa mưa 2026 trong điều kiện thi công giữa đô thị đông đúc cũng đặt ra áp lực lớn cho các dự án. Chính vì vậy, việc lựa chọn nhà cung cấp có năng lực sản xuất lớn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn trở thành yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh đó, AMACCAO với hệ thống 11 nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đồng bộ, từ cống, cọc, cừ đến các cấu kiện lắp ghép và sản phẩm đặc thù, đang khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực tham gia cung ứng cho các dự án chống ngập của thành phố.

Cống dẫn dòng, cừ giữ nền là những cấu phần quyết định khả năng chống ngập và sự vận hành bền vững của hệ thống hạ tầng đô thị.

Cống bê tông AMACCAO PIPE khơi thông dòng chảy

Là đơn vị thành viên Tập đoàn AMACCAO, AMACCAO PIPE đang cung ứng cống bê tông cho hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ các khu đô thị lớn của các chủ đầu tư như Vingroup, Sun Group đến các dự án thoát nước từ Bắc vào Nam tại Hạ Long, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…

Những ngày gần đây, khi di chuyển trên những tuyến đường quen thuộc của Thủ đô như Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, khu vực Hàng Da hay Đại lộ Thăng Long…, người dân dễ dàng bắt gặp sản phẩm cống bê tông thương hiệu AMACCAO.

Từ cống tròn, cống hộp, rãnh, hào tới hố ga, cấu kiện của AMACCAO PIPE góp mặt tại những điểm úng ngập của thành phố, sẵn sàng được lắp đặt để nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị.

Cống bê tông AMACCAO hiện diện trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Nhờ năng lực sản xuất quy mô lớn, hệ thống nhà máy vận hành đồng bộ và quy trình kiểm soát chặt chẽ, AMACCAO PIPE đảm bảo cung cấp cấu kiện đúng theo số lượng cam kết, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà thầu, giải quyết bài toán tiến độ của dự án.

Trong thời gian gần đây, việc vận hành tối đa 3 ca, 4 kíp các nhà máy vùng ven Thủ đô như Nhà máy cống tại Đông Anh, Nhà máy cống tại Sơn Tây, hay Nhà máy cống Hà Nam đã giúp duy trì sản xuất liên tục ngày đêm, đảm bảo công suất.

Với bài toán chất lượng, AMACCAO PIPE ứng dụng công nghệ bê tông khô, rung ép với các thiết bị hiện đại hàng đầu của Đức như Omag Magnum hay Pfeiffer.

Toàn bộ quy trình sản xuất, từ vật liệu đầu vào dùng bê tông và thép mác cao, cấp phối, quá trình tạo hình đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, được kiểm soát nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và các đơn vị giám sát độc lập, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia như TCVN 9113:2012 và TCVN 9116:2012.

Thành quả là những sản phẩm cống bê tông đạt mác cao vượt trội, rắn chắc với các mối nối kín khít, đảm bảo các tiêu chuẩn của dự án.

AMACCAO PIPE luôn theo đuổi triết lý “Tiến độ đi đôi với chất lượng”, kiến tạo dòng chảy bền vững dưới lòng thành phố (Ảnh: AMACCAO).

Cừ ván bê tông Châu Âu Nam - “xương sống” của các dự án chống ngập

Nếu cống là “mạch dẫn”, thì cừ bê tông chính là “khung xương” giúp hệ thống đứng vững trước áp lực nước và biến động địa chất.

Trong các dự án hồ điều tiết, kè chống ngập và cừ bê tông giữ vai trò ổn định bờ, chống sạt lở, đảm bảo an toàn kết cấu. Đây là yếu tố quan trọng tại những khu vực nền đất yếu hoặc có biến động thủy văn lớn.

Tại Hà Nội, các dự án như hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2, phường Đại Mỗ) hay hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) đang sử dụng các dòng cừ bê tông SW600B, SW400B do Châu Âu Nam - đơn vị thành viên AMACCAO cung cấp.

Các cấu kiện này được sản xuất với độ thẳng tắp, sắc cạnh, bê tông cốt thép cường độ cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các công trình điều tiết nước quy mô lớn, đóng vai trò trung tâm trong việc trữ nước và điều hòa lưu lượng thoát nước khu vực phía Tây Thủ đô.

Châu Âu Nam góp mặt tại các dự án chống ngập của Hà Nội, đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn, tiến độ gấp và yêu cầu kỹ thuật khắt khe (Ảnh: AMACCAO).

Năng lực cung ứng của Châu Âu Nam tại hai dự án trên đều đạt 500-650 mét dài sản phẩm/ngày, đảm bảo tiến độ thi công liên tục và hiệu quả, đáp ứng thời hạn hoàn thành hạng mục này vào trung tuần tháng 4.

Toàn bộ cấu kiện được sản xuất theo quy trình riêng biệt tại nhà máy Châu Âu Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiệm thu của ngành xây dựng, giao thông và thủy lợi, đồng thời tham chiếu thêm các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sự chặt chẽ, an toàn trong công tác kiểm soát sản xuất và thi công.

Trong bối cảnh các dự án chống ngập cần triển khai nhanh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ, cấu kiện bê tông đúc sẵn sản xuất tại nhà máy Châu Âu Nam là giải pháp tối ưu.

Mô hình này cho phép thi công song song giữa nhà máy và công trường, rút ngắn tiến độ 2-3 lần so với phương pháp truyền thống, đồng thời giảm áp lực về nhân lực, mặt bằng và môi trường thi công.

Cấu kiện bê tông đúc sẵn tại nhà máy là giải pháp tối ưu nhất cho các dự án chống ngập (Ảnh: AMACCAO).

Lời giải cho bài toán chống ngập đô thị nằm ở các cấu kiện bê tông ẩn mình dưới lòng đất. Khi “mạch dẫn” được khơi thông và “khung xương” được gia cố vững chắc, hệ thống hạ tầng mới có thể vận hành bền vững.

Trong cuộc chạy đua hoàn thành các dự án trước mùa mưa 2026, năng lực của những doanh nghiệp cung cấp cấu kiện bê tông như AMACCAO đang trở thành một phần quan trọng trong lời giải của Thủ đô, góp phần tạo đà phát triển cho hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại và bền vững.