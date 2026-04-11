VONTA đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 do người tiêu dùng bình chọn

Từ lá phiếu người tiêu dùng đến niềm tin của thị trường

Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao đã trải qua 30 năm triển khai.

Để có mặt trong danh sách này, doanh nghiệp phải vượt qua hai lớp đánh giá độc lập: được người tiêu dùng lựa chọn và được cơ quan quản lý - chuyên gia thẩm định về năng lực sản xuất, độ an toàn, tính minh bạch và mức độ tuân thủ pháp luật.

Trong mùa bình chọn kỷ niệm 30 năm với độ cạnh tranh cao, VONTA trở thành một trong số ít doanh nghiệp mới tham gia khảo sát lần đầu nhưng đã vào danh sách Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026.

Thiết bị điện và chiếu sáng VONTA được người tiêu dùng toàn quốc bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (Ảnh: VONTA).

Theo ban tổ chức chương trình, từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, chương trình đã khảo sát 21.952 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố lớn, đồng thời mở khảo sát trực tuyến toàn quốc, ghi nhận 155.266 lượt bình chọn cho 4.439 doanh nghiệp.

Sau quá trình khảo sát, chỉ còn 659 doanh nghiệp đạt tỷ lệ bình chọn, gần 4.000 doanh nghiệp không đạt tiêu chí.

Ban tổ chức tiếp tục triển khai thẩm định qua nhiều vòng khắt khe, kiểm tra hồ sơ minh bạch, rà soát phản hồi truyền thông, đối chiếu với mức độ tuân thủ pháp luật, lấy ý kiến trực tiếp từ 39 sở, ngành tại 23 địa phương.

Chỉ 581 doanh nghiệp đáp ứng toàn bộ tiêu chí được công bố trao danh hiệu cho tất cả các ngành hàng. Điều đó cho thấy, mỗi thương hiệu được vinh danh đều là kết quả của quá trình kiểm chứng thực tế về chất lượng, không đơn thuần đến từ hoạt động truyền thông.

Các bình chọn từ người tiêu dùng - dựa trên trải nghiệm sử dụng - chính là thước đo quan trọng phản ánh mức độ tin cậy của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường. Nhờ vậy, sau hơn ba thập kỷ, danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã dần khẳng định vai trò như một kênh tham chiếu uy tín đối với doanh nghiệp, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Là năm đầu VONTA tham gia chương trình, việc được người tiêu dùng bình chọn cùng hội đồng thẩm định phê duyệt và đánh giá cao cho thấy sức hút thương hiệu, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà VONTA đã kiên định theo đuổi ngay từ ngày đầu: xây dựng một thương hiệu Việt đáp ứng chuẩn mực cao, vận hành minh bạch và đặt trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 vì vậy không chỉ là một cột mốc thương hiệu, mà còn là dấu mốc xác lập vị thế mới của VONTA trong ngành thiết bị điện: một doanh nghiệp Việt đủ bản lĩnh đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe và sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh bằng chất lượng và uy tín.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để VONTA tiếp tục mở rộng thị trường đồng thời củng cố mạnh mẽ hơn niềm tin của người Việt vào hàng Việt.

Ông Trần Danh Đạt, Tổng giám đốc VONTA, chia sẻ tại buổi lễ: “Đây là cột mốc đáng tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực không ngừng và làm tốt hơn nữa. VONTA trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, bình chọn của đối tác, khách hàng đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi”.

Ông Trần Danh Đạt - Tổng giám đốc VONTA - chia sẻ tại buổi lễ (Ảnh: VONTA).

Sự chuẩn bị bài bản tạo nên cú bứt phá mang tên VONTA

Hành trình của VONTA bắt đầu từ một thương hiệu thuộc hệ sinh thái Tập đoàn AMACCAO - một tập đoàn Việt lớn mạnh, được biết đến với triết lý “Nghĩ khác - Làm thật - Lặng lẽ cống hiến lâu dài cho quốc gia, dân tộc”.

Nền tảng này giúp VONTA tạo dựng niềm tin và được thị trường đón nhận. Gần một thập kỷ phát triển, VONTA từng bước khẳng định năng lực bằng chất lượng ổn định, sự chỉn chu trong sản xuất và độ phủ sóng ngày càng mạnh mẽ tại các dự án dân dụng lẫn công nghiệp.

VONTA được lựa chọn tại nhiều dự án có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ.

Thương hiệu góp mặt tại hàng loạt dự án của Vinhomes như Global Gate (Cổ Loa), Smart City (Tây Mỗ), Ocean Park 1-2-3, Hạ Long Xanh hay Vinhomes Cần Giờ; cùng nhiều dự án của các chủ đầu tư lớn như BRG Group, Sun Group, Vạn Phúc Điền, Thăng Long Việt Nam, Novaland, Bamboo Capital và Đại Dương…

Bên cạnh đó, VONTA còn cung cấp sản phẩm cho nhiều dự án nhà ở trên toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống của cộng đồng. Đồng thời, VONTA cũng phủ sóng khắp các tỉnh thành với hệ thống nhà phân phối, đại lý trải rộng.

Các sản phẩm của VONTA liên tục được tin chọn tại các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ nghiêm ngặt, góp mặt trong nhiều dự án quy mô lớn (Ảnh: VONTA).

Để chinh phục mọi đối tượng khách hàng, VONTA xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi. Với khát vọng người Việt làm ra những sản phẩm tốt nhất cho chính người Việt, doanh nghiệp đầu tư bài bản vào hệ thống nhà máy hiện đại, trang bị thiết bị tiên tiến và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để chủ động làm chủ công nghệ.

Mỗi năm, VONTA liên tục cải tiến, đưa vào vận hành các dây chuyền mới nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng đồng nhất. Nhờ đó, các sản phẩm của VONTA luôn đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí an toàn - bền bỉ - thẩm mỹ, đạt chuẩn chất lượng châu Âu ngay tại Việt Nam.

VONTA phát triển theo định hướng đầu tư toàn diện, đặt ba trụ cột công nghệ - sản phẩm - con người làm nền tảng cốt lõi (Ảnh: VONTA).

Quy trình kiểm soát chất lượng của VONTA được thực hiện xuyên suốt từ vật tư đầu vào, giai đoạn sản xuất, lắp ráp đến thành phẩm và khảo sát thực tế tại công trình. Nhờ cơ chế thu thập và xử lý phản hồi nhanh, doanh nghiệp liên tục cải tiến sản phẩm và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Đại diện một đại lý phân phối, đánh giá: “Chúng tôi làm việc với nhiều thương hiệu, nhưng VONTA là trường hợp rất đặc biệt. Sản phẩm ra thị trường luôn ổn định về chất lượng, thời gian giao hàng nhanh và chủ động.

Điều khiến chúng tôi yên tâm nhất là VONTA liên tục cải tiến - mỗi năm đều có những nâng cấp rõ rệt về mẫu mã, độ bền và tiện ích. Nhờ vậy, sản phẩm của VONTA ngày càng dễ thuyết phục người tiêu dùng và tốc độ nhập hàng của chúng tôi cũng luôn phải tăng đều để đáp ứng lượng mua”.

Hệ thống phân phối phủ rộng mạnh mẽ giúp VONTA duy trì sự hiện diện vững chắc tại hầu hết các kênh bán hàng trên toàn quốc (Ảnh: VONTA).

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 không chỉ ghi nhận nỗ lực nâng chuẩn chất lượng của VONTA, mà còn góp phần thay đổi sâu sắc trong nhận thức và niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm Việt, thương hiệu Việt.

Với năng lực sản xuất và quản trị được kiểm chứng bởi người tiêu dùng và hội đồng thẩm định độc lập, VONTA đặt mục tiêu trở thành thương hiệu thiết bị điện và chiếu sáng Việt Nam có năng lực cạnh tranh bền vững, từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ ngành hàng trong nước.