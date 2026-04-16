Tấm vỏ hầm AMACCAO của Châu Âu Nam ghi dấu ấn tại công trình metro Hà Nội

Dấu ấn nhà cung cấp tấm vỏ hầm duy nhất được lựa chọn

Ngày 13/4, TBM số 2 - “Táo bạo” tiến tới Ga S12, đánh dấu cả hai máy TBM đã hoàn thành sứ mệnh. Trước đó, ngày 1/12/2025, TMB1 “Thần tốc” đã về đích.

Sau TBM "Thần tốc", TBM “Táo bạo” đã hoạt động ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

Việc hoàn thành hầm thứ hai này chính thức nối thông toàn bộ các tuyến hầm của dự án.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 - Ga Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Với đặc thù thi công ngầm, các chuyên gia, tư vấn và công nhân phải làm việc liên tục ở độ sâu hàng chục mét, trong không gian chật hẹp và áp lực lớn để “Thần tốc” và “Táo bạo” có thể tiến từng mét hầm mỗi ngày.

Trong điều kiện đó, yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Tấm vỏ hầm segment vì thế trở thành “tấm khiên” vững chắc nhằm bảo đảm sự ổn định và an toàn cho toàn bộ tuyến hầm cũng như của toàn bộ đội ngũ.

Trong quá trình thi công hầm bằng máy TBM, công tác lắp dựng vỏ hầm được triển khai đồng thời với quá trình đào: máy tiến đến đâu, các tấm segment được lắp đặt chính xác đến đó.

Vì vậy, chất lượng và tiến độ sản xuất segment giữ vai trò then chốt. TBM chỉ có thể tiếp tục vận hành khi hệ thống segment phía sau được hoàn thiện, tạo thành điểm tựa ổn định để máy tiến về phía trước.

Điều này đồng nghĩa, segment không chỉ là cấu kiện hoàn thiện mà còn là điều kiện bắt buộc để TBM hoạt động liên tục. Bất kỳ sự chậm trễ hay thiếu hụt nào trong cung ứng đều có thể khiến toàn bộ dây chuyền phải dừng lại, kéo theo những tổn thất đáng kể về thiết bị và nhân lực.

Nếu chất lượng segment không đảm bảo, kết cấu hầm sẽ đối mặt với nguy cơ mất ổn định, thấm nước hoặc biến dạng. Do đó, segment được xem là một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến an toàn địa kỹ thuật, đồng thời chi phối tiến độ thi công của TBM cũng như toàn bộ dự án.

AMACCAO - Châu Âu Nam là đơn vị duy nhất được chọn cung cấp tấm vỏ hầm segment cho toàn dự án (Ảnh: AMACCAO).

Là đơn vị duy nhất được lựa chọn sản xuất, cung cấp segment, tấm vỏ hầm AMACCAO do Công ty Cổ phần kết cấu Bê tông Châu Âu Nam đã đáp ứng xuất sắc cả yêu cầu kỹ thuật lẫn kế hoạch sản xuất và cấp hàng, góp phần giúp cả hai máy TBM khoan đào ổn định và cán đích đúng thời điểm.

Từ tháng 1/2026, toàn bộ 3.497/3.497 vòng vỏ hầm đã được đúc hoàn thành, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho quá trình thi công.

Từ thiết kế, sản xuất đến vận chuyển và giao nhận tại công trường, tấm vỏ hầm AMACCAO do Châu Âu Nam sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từng thông số theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của dự án metro ngầm đầu tiên tại Hà Nội.

AMACCAO ‑ Châu Âu Nam: Chúng tôi đã sẵn sàng cho những dự án tiếp theo

Đại diện AMACCAO cho biết, để tạo ra tấm vỏ hầm đạt tuổi thọ hàng trăm năm, mọi yếu tố vật liệu từ cát, đá, xi măng, sắt thép đến phụ gia đều được tuyển chọn và thử nghiệm kỹ lưỡng. Từng thành phần cấu tạo phải đạt tiêu chuẩn cao nhất. Cùng với đó, các tiêu chí về kỹ thuật về khả năng chống cháy, khả năng chống thấm và đặc biệt là chống áp lực đất ở bên ngoài dồn vào tấm vỏ hầm là rất cao.

Ông Nguyễn Văn An, Phó tổng giám đốc Công ty Kết cấu Bê tông AMACCAO - Châu Âu Nam, cho biết: “Segment là một trong những cấu kiện đặc thù và khó tính nhất mà chúng tôi từng sản xuất. Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu USD vào dây chuyền và máy móc riêng biệt”.

Dây chuyền và hệ thống máy được AMACCAO - Châu Âu Nam đầu tư sản xuất riêng biệt để phục vụ dự án (Ảnh: AMACCAO).

Ông An chia sẻ thêm, trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp đã cử các chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ công nhân lành nghề sang nước ngoài đào tạo trực tiếp.

Song song với đó, quy trình sản xuất được các chuyên gia và tư vấn giám sát quốc tế từ Hàn Quốc, Ý, Pháp hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ. Nhờ vậy, AMACCAO - Châu Âu Nam đã làm chủ công nghệ và sản xuất đại trà thành công các tấm vỏ hầm metro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông An cho rằng việc cung cấp segment cho dự án không chỉ là nhiệm vụ sản xuất, mà còn là phép thử năng lực của ngành bê tông Việt Nam.

“Điều đáng mừng là các chuyên gia quốc tế, những người đã làm việc hàng chục năm với nhiều nhà cung cấp trên thế giới đã đánh giá sản phẩm tấm vỏ hầm thương hiệu AMACCAO do Châu Âu Nam sản xuất đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế”, ông chia sẻ.

Trước sự kiện TBM2 về đích, ông An bày tỏ niềm vinh dự khi tấm vỏ hầm thương hiệu AMACCAO do Châu Âu Nam sản xuất được đóng góp vào thành công chung của dự án metro ý nghĩa này.

Tấm vỏ hầm AMACCAO của Châu Âu Nam hoàn thành sứ mệnh tại dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Theo một chuyên gia xây dựng, thành công tại tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cho thấy các doanh nghiệp trong nước mà tiên phong là Châu Âu Nam, hoàn toàn có thể làm chủ những cấu kiện kỹ thuật cao của hạ tầng ngầm - lĩnh vực vốn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và trước đây phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Việc Việt Nam tự sản xuất được các tấm vỏ hầm metro theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, chủ động tiến độ mà còn mở ra bước đi mới trong việc hình thành chuỗi giá trị sản xuất ngay trong nước.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, ông An cho biết: “Hiện nay, Châu Âu Nam đang tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ mới. Chúng tôi đã hoàn thiện kế hoạch xây dựng một nhà máy mới chuyên biệt để sản xuất tấm vỏ hầm segment và tấm tà vẹt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của loạt dự án metro, đường sắt tốc độ cao quy mô lớn thời gian tới”.

Hướng đi này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng tầm vị thế, mà còn góp phần định hình một lực lượng nhà sản xuất Việt có đủ khả năng tham gia sâu vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Việt Nam.

AMACCAO - Châu Âu Nam đã sẵn sàng tiềm lực sản xuất tấm vỏ hầm, tấm tà vẹt để đón đầu các đại dự án metro, đường sắt đô thị, công trình ngầm và đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam (Ảnh: AMACCAO).

Thành công của hai máy TMB không chỉ tạo động lực, mà còn khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của UBND TP Hà Nội và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tổng thầu HGU cùng các nhà thầu, nhà cung cấp trong việc thúc đẩy các dự án giao thông bền vững.

Từ đó, việc giải quyết căn cơ ùn tắc, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời định hình không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô đang trở nên ngày càng khả thi và gần với hiện thực.