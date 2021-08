Be tiếp sức TPHCM bằng duy trì dịch vụ và hoạt động tình nguyện

Dân trí Dịch vụ giao hàng và Đi chợ hộ vẫn sẽ được ứng dụng này duy trì tại TP HCM với các mặt hàng thiết yếu tại quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Củ Chi và Nhà Bè.

Bên cạnh đó, Be tiếp tục tiếp nhận các trường hợp cần hỗ trợ qua ứng dụng và tổng đài.

Khăn gói cả nhà 5 người từ Hà Tĩnh lên TPHCM làm công nhân, mong chắt chiu kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, chị Đinh Thị Nga (Linh Xuân, TP Thủ Đức) không ngờ hành trình rời quê mới 3 tháng đã gặp ngay đại dịch. Chị thất nghiệp, chồng không có tiền chạy chữa, con nhỏ ngơ ngác, cả nhà kẹt lại trong khu phong tỏa. Tình cờ chị liên lạc được vào đường dây nóng cứu trợ của Be, nhờ giúp lương thực. Vậy là vợ chồng con cái có thêm những bữa no cầm cự.

Thời gian vừa qua, các tài xế Be vẫn hoàn thành nhiều đơn hàng cho những người cần giúp đỡ như gia đình chị Nga. Ảnh chụp trước ngày 23/8.

Không riêng chị Nga, đến nay, gần 4000 trường hợp đã được kết nối, nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm thành công qua đường dây nóng và tính năng "Cần hỗ trợ" của ứng dụng Be trong mùa dịch. Trực chiến đằng sau những cuộc gọi này là đội ngũ tổng đài viên tình nguyện làm việc đêm ngày.

Trong thời gian qua, trung bình mỗi ngày, các tình nguyện viên của Be xử lý hàng ngàn cuộc gọi. Thông tin sẽ được chuyển đến các đơn vị cung cấp hàng hóa cứu trợ. Đội ngũ shipper tình nguyện từ các tài xế của Be sẽ vận chuyển miễn phí các phần hỗ trợ đến tận nơi.

Nhiều bác tài của Be sẵn sàng đỡ đần bà con mùa dịch, đến nhiều khu phong tỏa, điểm cách ly để giao các gói hàng cứu trợ, từ gạo mắm đến rau củ… Ảnh chụp trước ngày 23/8.

Còn tại Hà Nội, từ cuối tháng 7, một nhóm tài xế beCar đã tiếp nhận nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển mẫu xét nghiệm Covid-19 từ các trung tâm y tế về CDC Hà Nội. Trong thời điểm thủ đô ráo riết lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để chủ động dập dịch, cùng với đội ngũ y tế tuyến đầu, các anh cũng luôn túc trực 24/24, sẵn sàng chở mẫu bệnh phẩm bất kì lúc nào.

Một chuyến xe chở mẫu bệnh phẩm về CDC Hà Nội.

"Nhớ nhà lắm, nhưng gác lại. Đã hẹn vợ, bao giờ thành phố chiến thắng Covid-19, anh sẽ về!", anh Trần Văn Hùng, một tài xế BeCar trong đang làm nhiệm vụ lái xe tình nguyện tại Thạch Thất, lên tinh thần cho mình và mọi người. Đây là các hoạt động nằm trong chiến dịch "Thành phố gọi, Be sẵn sàng" nhằm chung tay phòng, chống dịch và giảm thiểu tác động của covid-19 lên đời sống xã hội.

Sau gần 1 tháng triển khai chiến dịch tình nguyện này, Be đã hỗ trợ xử lý được gần 24.000 cuộc gọi cho đường dây 1022 với các yêu cầu về vấn đề hỗ trợ thực phẩm, y tế, trợ cấp tiền mặt. Về kênh tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Be và tổng đài riêng của Be, đã ghi nhận gần 13.000 yêu cầu hỗ trợ. Các yêu cầu sau khi xác minh thành công đều đã được nhóm Tổng đài chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm ngay trong ngày và công tác giao vận đồ cứu trợ đến người dân được thực hiện trong ngày sau đó.

Trong thời gian qua, ứng dụng này tự hào ghi nhận tỷ lệ giao hàng thành công đang là 98.4% với các đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội và gần 98% với các đơn cứu trợ thực phẩm ở TP HCM. Đồng thời, Be cũng liên tục lấy ý kiến phản hồi của người dân nhận cứu trợ để cải thiện quy trình, chất lượng. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đang đạt gần 99%.

Với các bác tài tham gia hoạt động thiện nguyện "Thành phố gọi, Be sẵn sàng", công ty đã hỗ trợ kinh phí liên quan như tiền ăn, tiền xăng xe và các chi phí vận hành khác để góp phần đảm bảo an toàn lao động. Bên cạnh các gói bảo hiểm về sức khỏe, tai nạn mà công ty đã có sẵn, Be còn trang bị gói phúc lợi đặc biệt với sự đồng hành của công ty bảo hiểm OPES, một trong số các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số.

Đó là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính cho tài xế nếu bị dương tính với Covid-19 trong lúc hoạt động. Chia sẻ về sự đồng hành này, ông Đặng Hoàng Tùng, CEO OPES cho biết: "OPES sẵn lòng đồng hành cùng Be chung tay chống dịch Covid-19. Đồng hành cùng khách hàng, cùng cộng đồng, cùng đối tác cũng chính là một trong các giá trị cốt lõi của chúng tôi".

Be đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tài xế trong mùa dịch.

Vừa từng bước cân nhắc vun vén cho người lao động của doanh nghiệp, vừa từng bước nỗ lực thiện nguyện nhỏ cho người dân, Be đang góp sức thêm cho thành phố kiên cường hơn, có thêm hy vọng trong những ngày sắp tới.

