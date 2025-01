Bất ngờ thu nhập của nữ đại gia từng chi bộn tiền sở hữu cổ phiếu ACB

Bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Công ty cổ phần Âu Lạc - nổi danh trên thương trường khi từng nhiều năm đầu tư vào cổ phiếu EIB của Eximbank và mấy năm trở lại đây chuyển sang mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng ACB.

Trong một danh sách do ACB công bố hồi tháng 9/2024, các doanh nghiệp và cá nhân liên quan bà Thúy sở hữu tổng cộng khoảng 3,7% vốn ACB. Giá trị khoản đầu tư này vào thời điểm đó khoảng 4.000 tỷ đồng.

Nữ đại gia Ngô Thu Thúy từng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào ACB (Thiết kế: Quang Anh).

Nay, Công ty Âu Lạc - đơn vị vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế - vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024. Thu nhập của bà Thúy trong năm 2024 được công bố là hơn 3 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước. Khoản thu nhập này cao nhất trong HĐQT, cao hơn 36% so với Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hinh và cao hơn nhiều so với các thành viên khác.

Người có thu nhập cao nhất trong ban điều hành Âu Lạc là ông Mai Văn Tùng - Tổng giám đốc. Năm 2024, ông Tùng nhận hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương năm trước.

Tổng thu nhập, tiền lương mà Âu Lạc trả cho HĐQT, ban tổng giám đốc năm 2024 là 16,2 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh công ty có sự tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận.

Năm 2024, Âu Lạc đạt doanh thu hơn 1.555 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 261 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 32% so với năm trước. Ngoài lý do doanh thu tăng, một phần khác là Âu Lạc ghi nhận gần 43 tỷ đồng lãi từ chênh lệch tỷ giá trong khi lãi vay giảm.

Tại ngày 31/12/2024, công ty có hơn 979 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tiền đầu tư. Vay nợ tài chính hơn 737 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm.

Doanh nghiệp cũng khá giàu có khi lợi nhuận lũy kế gần 515 tỷ đồng, trên vốn điều lệ gần 565 tỷ đồng.