Bắt buộc dùng xăng E5, E10 từ 1/6: Thứ trưởng khẳng định không ảnh hưởng xe

Liên quan đến sửa đổi các nghị định kinh doanh xăng dầu và lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 từ 1/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết, ngày 19/1, Thứ trưởng Công Thương đã ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sửa đổi và đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định giá theo thị trường, bao gồm 3 loại hình như đại lý, nhượng quyền và doanh nghiệp được mua từ nhiều nguồn. Không có chuyện doanh nghiệp bán lẻ bán cao hơn giá bán của doanh nghiệp đầu mối.

Về xăng sinh học E10, ông Tuấn cho biết Bộ đã ban hành Thông tư 50, theo đó sẽ triển khai xăng sinh học từ ngày 1/6 để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Hiện, Petrolimex và PV Oil đang triển khai bán loại xăng này tại Hải Phòng, Hà Nội và TPHCM và chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh vấn đề về chất lượng xăng sinh học E10.

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nghị định sửa đổi các nghị định kinh doanh xăng dầu đã được trình Chính phủ, kỳ vọng sẽ ban hành trong tháng sau. "Trong đó, nghị định này thay đổi lớn về cách tiếp cận gần hơn thị trường trong cả điều hành giá xăng dầu, và trao quyền tự chủ theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp...", ông Tân nhấn mạnh.

Xăng E10 đang được bán thí điểm tại một số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex và PV Oil (Ảnh: Minh Huyền).

Về giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh quan điểm là điều hành giá đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường và tôn trọng theo diễn biến thị trường. Hiện, chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước là 7 ngày nhưng có thể tới đây sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

"Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Công Thương thống nhất trao quyền điều hành giá cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này đảm bảo cân đối liên quan tới các chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền khác nhau, vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo", ông Tân chia sẻ.

Về kinh doanh xăng sinh học, Thứ trưởng Công Thương cho biết tỷ lệ phối trộn là 10% ethanol, theo lộ trình đến ngày 1/6 sẽ thực hiện. Cùng đó, vẫn duy trì xăng sinh học E5 RON 92 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Bộ Công Thương sẽ thực hiện phân giao cho các doanh nghiệp để có sự chuẩn bị.

"Bộ đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất các phương tiện, hiệp hội và họ đều khẳng định xăng E10 "dùng được". Dự kiến tháng 3-4, Bộ sẽ kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, pha chế và việc đảm bảo cơ sở vật chất cho tiêu thụ xăng sinh học, tin tưởng đến ngày 1/6 sẽ thuận lợi. Cho đến nay chưa có người tiêu dùng phản ánh chất lượng xăng sinh học", Thứ trưởng nói.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, xăng không chì sẽ phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.