Bão Wipha đổ bộ, siết kiểm tra, ngăn chặn đầu cơ và thổi giá hàng hóa

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản khẩn gửi sở Công Thương các tỉnh, thành về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (Wipha).

Theo đó, sở Công Thương các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... được yêu cầu nhanh chóng có các giải pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong mọi tình huống.

Về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến và tình hình thị trường.

"Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra và kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau mùa mưa bão", cơ quan quản lý yêu cầu.

Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra thiên tai, các địa phương cần chủ động xử lý các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, hoặc tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.

Người dân Thanh Hóa đội mưa đi mua thực phẩm tích trữ trong sáng 22/7 (Ảnh: Dương Nguyễn).

Song song với đó, cơ quan quản lý nhấn mạnh công tác cung ứng hàng hóa cũng cần được chú trọng. Các Sở Công Thương được đề nghị khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

"Kế hoạch này phải xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, nước sạch, vật liệu xây dựng và xăng dầu, nhằm bảo đảm khả năng cung ứng kịp thời trong trường hợp thiên tai gây chia cắt địa bàn", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu.

Ngoài ra, cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương cần thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình cung cầu, giá cả và hệ thống phân phối, đảm bảo thông tin điều hành thị trường được thông suốt và chính xác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 11h, tâm bão Wipha đang đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình với cường độ mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 11h ngày 23/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Bên cạnh đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.

Khoảng 11h15 ngày 22/7, ghi nhận tại các xã ven biển tỉnh Hưng Yên bắt đầu mưa to, gió thổi mạnh. Nhiều người dân đi trên đường ven biển xã Đồng Châu di chuyển gặp nhiều khó khăn.