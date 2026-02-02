Bão tuyết đốt chục tỷ USD: Người dân Mỹ choáng váng vì hóa đơn năng lượng

Những ngày qua, nước Mỹ không chỉ co ro trong cái lạnh thấu xương mà còn đối mặt với một “cơn bão giá” âm ỉ nhưng tàn khốc. Từ các đường ống khí đốt bị đóng băng ở Texas cho tới những con phố vắng lặng tại New York, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hứng chịu "cú sốc kép" từ thiên nhiên.

Theo giới quan sát, bão tuyết lần này phơi bày rõ mức độ mong manh của hạ tầng và chuỗi cung ứng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông Jacob Fooks, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Khí quyển (Đại học bang Colorado), nhận định, khi giao thông tê liệt hoặc lưới điện gặp sự cố, hiệu ứng domino sẽ lan khắp nền kinh tế, mạnh hơn nhiều so với những gì người ta vẫn tưởng.

Trận bão mùa đông chết người và lan rộng, phủ băng, tuyết và giá lạnh lên phần lớn miền Đông nước Mỹ, không chỉ làm tê liệt sinh hoạt mà còn đang “cắn” hàng chục tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo ước tính của các chuyên gia (Ảnh: Bloomberg).

Thiệt hại hàng chục tỷ USD: Cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ

Khác với bão lũ hay động đất - nơi thiệt hại vật chất hiện rõ, bão tuyết gây tổn thất “vô hình” nhưng không hề nhỏ. Đó là chi phí cơ hội từ cửa hàng đóng cửa, chuyến bay bị hủy, sản xuất đình trệ và năng suất lao động suy giảm.

Theo AP, giới chuyên gia đang chia rẽ sâu sắc về mức độ thiệt hại thực sự. AccuWeather gây chú ý khi ước tính sơ bộ bão Fern có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại từ 105-115 tỷ USD. Giám đốc khí tượng Jonathan Porter gọi đây là “cơn bão khiến mọi thứ phải dừng lại”, với tác động lan rộng từ gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí y tế cho đến hàng nghìn doanh nghiệp buộc phải đóng cửa.

Con số này dựa trên thực tế hơn 11.400 chuyến bay bị hủy, hệ thống điện lưới ở nhiều bang chịu áp lực lớn và hoạt động thương mại gần như tê liệt trong nhiều ngày. AccuWeather cho rằng các đánh giá thận trọng hơn đang đánh giá thấp mức độ thiệt hại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác cho rằng con số trên bị “thổi phồng”. Ông Adam Smith, nhà kinh tế khí hậu từng làm việc tại NOAA, nhận định đây chắc chắn là thảm họa tỷ USD đầu tiên của năm 2026, nhưng thiệt hại khó đạt mức mà AccuWeather dự báo. Theo ông, bão tuyết chủ yếu làm mất năng suất lao động - yếu tố khó định lượng và thường không được bảo hiểm chi trả.

Dù tranh cãi còn tiếp diễn, ông Fooks nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại: các hiện tượng thời tiết cực đoan đang làm “bốc hơi” từ 0,5% đến 2% GDP Mỹ mỗi năm. Với quy mô nền kinh tế khoảng 30.000 tỷ USD, mức thiệt hại này tương đương 150-600 tỷ USD - con số đủ khiến bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào cũng phải giật mình.

Cú sốc khí đốt: Khi nguồn cung cũng… đóng băng

Trong lúc các nhà kinh tế mổ xẻ GDP, người dân Mỹ cảm nhận tác động trực diện qua hóa đơn điện và sưởi ấm tăng mạnh. Theo Financial Times, thị trường khí đốt tự nhiên đã chứng kiến những biến động dữ dội hiếm thấy.

Giá hợp đồng tương lai tại trung tâm Henry Hub vọt lên mức cao nhất trong 3 năm. Ở Đông Bắc Mỹ, giá khí đốt giao ngay có thời điểm chạm 50-100 USD/mBtu, thậm chí vọt lên 150 USD/mBtu vào đầu tuần - mức gần như “không tưởng”.

Nguyên nhân nằm ở quy luật cung - cầu khắc nghiệt. Bão tuyết đẩy nhu cầu sưởi ấm tăng đột biến, khiến tiêu thụ điện đạt kỷ lục. PJM - đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất nước Mỹ - và ERCOT tại Texas đều ghi nhận mức tiêu thụ cao chưa từng có.

Trong khi đó, nguồn cung bị bóp nghẹt nghiêm trọng. Nhiệt độ đóng băng làm tê liệt các đường ống, khiến sản lượng khí đốt giảm khoảng 9% chỉ trong một ngày. Theo S&P Global Energy, các nhà vận hành thậm chí phải cắt tới 30% lượng khí cấp cho các nhà máy LNG xuất khẩu để ưu tiên thị trường nội địa, nơi giá bán còn cao hơn cả giá quốc tế.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chi phí điện sinh hoạt và khí đốt vốn đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Bão tuyết lần này như “đổ thêm dầu vào lửa”, làm trầm trọng hơn áp lực chi phí sinh hoạt - vấn đề đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ.

Ông Eugene Kim, Giám đốc nghiên cứu của Wood Mackenzie, cho biết thời tiết khắc nghiệt đã rút cạn đáng kể kho dự trữ khí đốt, buộc thị trường phải ưu tiên nhu cầu trong nước bằng mọi giá.

Thị trường dầu mỏ chao đảo, kinh tế đối mặt cú phanh gấp

Không chỉ khí đốt, thị trường dầu mỏ Mỹ cũng chịu tác động nặng nề. Theo Reuters, bão khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới lại phản ứng trái chiều. Nỗi lo gián đoạn nguồn cung đan xen với lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu khi nền kinh tế bị “đóng băng” tạm thời. Điều này phản ánh tâm lý bất ổn của thị trường trước những cú sốc thời tiết ngày càng khó lường.

Giữa lúc nỗi lo về hóa đơn năng lượng và thiệt hại kinh tế lên cao trào, thị trường bất ngờ đón thông tin tích cực. Theo Bloomberg ngày 2/2, giá khí đốt tự nhiên đã quay đầu giảm mạnh, xóa sạch đà tăng trước đó.

Nguyên nhân đến từ các dự báo thời tiết mới: nhiệt độ được dự báo cao hơn mức trung bình tại nhiều khu vực từ nay đến giữa tháng 2, theo NOAA. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường năng lượng.

Giá hợp đồng khí đốt giao tháng gần nhất giảm tới 17% trong phiên giao dịch sáng tại châu Á, xuống khoảng 3,62 USD/mBtu. Diễn biến tăng sốc rồi giảm sâu chỉ trong vài ngày cho thấy mức độ nhạy cảm cực độ của thị trường hàng hóa trước biến động khí hậu.

Ông Michael Alfaro, một quản lý quỹ phòng hộ tại New York, cho biết nhiều nhà đầu tư đã bị “đánh úp”, đó là đặt cược giá giảm, rồi bị bão tuyết đẩy giá tăng vọt, và nay lại phải xoay xở khi dự báo thời tiết đảo chiều.

Cơn bão mùa đông Fern đã đẩy nhu cầu điện lên mức kỷ lục, trong khi các đường ống bị đóng băng khiến sản lượng sụt giảm (Ảnh: MarketWatch).

Dù giá năng lượng có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn, cái giá mà nền kinh tế Mỹ phải trả cho sự gián đoạn sản xuất, thương mại và sinh hoạt là không nhỏ. Quan trọng hơn, bão Fern một lần nữa phơi bày sự mong manh của hạ tầng trước biến đổi khí hậu.

Như ông Jonathan Porter cảnh báo, khi khí hậu ấm lên, các thảm họa thời tiết gây thiệt hại lớn đang xảy ra với tần suất và mức độ ngày càng cao. Cơn bão này chỉ là ví dụ mới nhất.

Sau một tuần “đóng băng” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người tiêu dùng Mỹ với những hóa đơn năng lượng tăng vọt có lẽ là những người thấm thía nhất bài toán kinh tế ngày càng đắt đỏ của biến đổi khí hậu.