Gian hàng Bảo Tín Minh Châu hút khách tại Hội chợ ASEAN++ 2025

Bảo Tín Minh Châu mang đến cho khách hàng cơ hội mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mà không cần phải chờ đợi, chiêm ngưỡng và mua sắm những mẫu trang sức vàng bạc đá quý mới nhất, tinh xảo, chất lượng cao, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm đặc biệt tại gian hàng.

Hội chợ ASEAN++ 2025: Sự kiện giao thương đa ngành mang tầm khu vực

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ 2025 là sự kiện quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế, cùng các đơn vị sản xuất, kinh doanh bán buôn - bán lẻ, cung ứng công nghệ và trang thiết bị trong lĩnh vực vàng bạc đá quý cùng nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, nổi bật là các ngành vàng bạc, đá quý, cổ vật, bên cạnh nhiều nhóm ngành hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khác như tinh hoa ẩm thực, thời trang, sản phẩm văn hóa đặc sắc… đến từ trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của doanh nghiệp Việt tại các sự kiện giao thương mang tầm cỡ khu vực. Từ đó tạo không gian giao lưu, kết nối, góp phần quảng bá giá trị văn hóa và nghệ thuật kim hoàn Việt Nam tới bạn bè ASEAN.

Bảo Tín Minh Châu không chỉ mang tới những mẫu mã sản phẩm tinh xảo, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu cho thời trang, trang sức đang thịnh hành, mà còn tổ chức chuỗi ưu đãi và hoạt động trải nghiệm chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra hội chợ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Gian hàng của Bảo Tín Minh Châu là một trong những gian hàng đông khách nhất tại triển lãm (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Điểm chụp ảnh và vòng quay may mắn

Khách tham quan khi ghé gian hàng Bảo Tín Minh Châu có thể chụp ảnh kỷ niệm lấy ngay, nhận 1 ảnh in miễn phí. Đồng thời khách tham quan được tham gia vòng quay may mắn để nhận quà miễn phí khi quét mã QR Zalo OA hoặc chụp ảnh tại khu vực trưng bày.

Hoạt động chụp ảnh và nhận quà miễn phí đã thu hút đông đảo khách tham gia, góp phần tạo nên không khí sôi động và nhộn nhịp tại khu vực gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Khách tham quan nhận 1 ảnh in miễn phí ngay tại sự kiện và nhận 1 lượt quay vòng quay may mắn (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Dịch vụ tân trang trang sức miễn phí và ưu đãi mua vàng, trang sức tới 30%

Bên cạnh hoạt động mua sắm, dịch vụ tân trang, làm sạch và đánh bóng trang sức miễn phí 100% cũng là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan.

Nhiều khách hàng mang theo trang sức đã sử dụng lâu năm để được đội ngũ thợ lành nghề của Bảo Tín Minh Châu trực tiếp làm mới và lấy ngay tại sự kiện.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, nhiều sản phẩm vàng, trang sức của Bảo Tín Minh Châu được áp dụng mức ưu đãi lên tới 30% trong thời gian diễn ra hội chợ. Mẫu mã đa dạng, cập nhật theo xu hướng 2025-2026, đáp ứng nhu cầu mua sắm trang sức và quà tặng dịp cuối năm của khách hàng.

Ưu đãi lên tới 30% khi mua vàng trang sức của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mà không cần chờ đợi lâu

Trong 7 ngày diễn ra Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ (27/12/2025 - 2/1/2026), Bảo Tín Minh Châu triển khai điểm bán trực tiếp nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ngay tại gian hàng. Khách hàng có thể mua vàng ngay tại hội chợ, thủ tục nhanh gọn, không cần chờ đợi, nhận vàng luôn.

Khách hàng có thể mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 Bảo Tín Minh Châu mà không cần chờ đợi, nhận vàng ngay (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Giới thiệu giải pháp chăm sóc trang sức tiện ích ngay tại nhà

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, Bảo Tín Minh Châu mang đến hai lựa chọn tiện lợi đối với dòng sản phẩm nước rửa trang sức, đồng hồ. Bên cạnh đó, từ ngày 20/12, Bảo Tín Minh Châu áp dụng ưu đãi lên đến 40%.

Bộ nước rửa trang sức và đồng hồ tiện lợi thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, phù hợp với nhu cầu vệ sinh cơ bản hằng ngày, có giá niêm yết 240.000 đồng, giá khuyến mại 144.000 đồng. Bộ sản phẩm gồm 3 món là xịt dung dịch vệ sinh, bàn chải mềm, khăn lau.

Bộ nước rửa trang sức và đồng hồ cao cấp có giá niêm yết 468.000 đồng, giá khuyến mại 281.000 đồng. Bộ sản phẩm gồm 4 món là xịt dung dịch vệ sinh, bàn chải mềm, bút làm sạch chuyên dụng, khăn lau, trong đó dung dịch hỗ trợ vệ sinh chuyên sâu giúp làm sạch tối ưu các chi tiết nhỏ, khe kẽ khó tiếp cận.

Bảo Tín Minh Châu giới thiệu tới khách hàng 2 dòng sản phẩm nước rửa trang sức, đồng hồ sạch nhanh chóng, sáng bóng (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ 2025 là dịp để người dân Thủ đô và khu vực lân cận vừa tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa - kim hoàn đặc sắc, vừa mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mà không cần phải chờ đợi, mua sắm trang sức ưu đãi lên đến 30% và nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm.

Với chuỗi hoạt động và quyền lợi dành riêng cho khách tham dự, gian hàng Bảo Tín Minh Châu được đánh giá là một trong những điểm đến nổi bật, đặc biệt với những khách hàng đang có nhu cầu mua sắm trang sức làm phụ kiện cho bản thân hay quà biếu tặng trước thềm năm mới.