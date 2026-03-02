Bảo Tín Mạnh Hải nâng tầm trải nghiệm với cửa hàng quy mô lớn ở TPHCM

Định hình không gian bán lẻ vàng theo hướng trải nghiệm

Cửa hàng mới tọa lạc tại ngã năm Cống Quỳnh, khu vực giao thương sầm uất của quận 1 (cũ). Đây là cơ sở tiếp theo của Bảo Tín Mạnh Hải tại TPHCM trong chiến lược tăng hiện diện ở thị trường phía Nam.

Không gian được thiết kế theo phong cách giao thoa giữa Indochine và đương đại, với cách bài trí mở và tông màu ấm. Mô hình này hướng đến trải nghiệm mua sắm hiện đại nhưng vẫn giữ nét gần gũi với khách hàng.

Bảo Tín Mạnh Hải tọa lạc tại ngã năm Cống Quỳnh, TPHCM (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Theo đại diện thương hiệu, quy trình giao dịch, kiểm định và niêm yết thông tin sản phẩm được chuẩn hóa đồng bộ. Các yếu tố truy xuất nguồn gốc, tem chống giả và thông số kỹ thuật được công khai nhằm tăng tính minh bạch.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng, CEO Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, doanh nghiệp định vị là “Thương hiệu quốc dân” và “Điểm đến của vàng 24K”, hướng tới việc xây dựng chuẩn mực dịch vụ mới song hành cùng chất lượng sản phẩm.

“Chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm kim hoàn đạt chuẩn quốc tế mà còn đặt mục tiêu tạo ra môi trường dịch vụ kết hợp giá trị truyền thống và tư duy hiện đại, với những chính sách giúp khách hàng có thêm lựa chọn trong tích lũy tài chính”, bà Nguyễn Thị Hồng nói.

Không gian bên trong cửa hàng (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và chính sách tiếp cận

Tại cửa hàng mới, thương hiệu tiếp tục giới thiệu dòng Tiểu Kim Cát bản vị 0,1 chỉ. Đây là sản phẩm đáp ứng nhu cầu tích lũy vàng với mệnh giá nhỏ. Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, giải pháp này hướng tới việc giúp khách hàng linh hoạt hơn trong kế hoạch tài chính.

Sản phẩm vàng 24K được bảo vệ bằng màng ép chống oxy hóa, tích hợp tem chống hàng giả và mã vạch truy xuất. Công nghệ chế tác laser 3D được áp dụng nhằm tăng độ sắc nét và hoàn thiện chi tiết.

Doanh nghiệp áp dụng chính sách không tính tiền công với dòng Tiểu Kim Cát. Theo thông tin công bố tại sự kiện khai trương, sản phẩm 0,1 chỉ được cung cấp 100 sản phẩm mỗi cửa hàng mỗi ngày.

Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm có mặt trong ngày khai trương (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Bên cạnh vàng 24K, cửa hàng trưng bày hàng nghìn mẫu trang sức kim cương, đá quý, vàng Ý và vàng màu. Danh mục sản phẩm hướng đến cả nhu cầu tích lũy, quà tặng lẫn trang sức thời trang.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, cửa hàng tại Nguyễn Trãi được doanh nghiệp xem như một “điểm đến định chuẩn” trong hệ thống tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “Đây không chỉ là không gian kinh doanh mà còn là nơi chúng tôi gửi gắm tâm huyết, nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ tận tâm cho khách hàng”.

Không gian cửa hàng ấm cúng, sang trọng nhưng vẫn gần gũi (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Gia tăng trải nghiệm và loạt ưu đãi tới khách hàng dịp 8/3

Khai trương diễn ra sát Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vì vậy doanh nghiệp kết hợp triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Theo công bố, mức giảm giá trực tiếp có thể lên đến 30% đối với một số dòng trang sức và ưu đãi 15% công chế tác vàng 24K.

Khách hàng tham gia còn có cơ hội nhận quà qua hoạt động “đập heo”, với các phần thưởng gồm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, phiếu ưu đãi và quà lưu niệm. Không gian chụp hình theo chủ đề được bố trí ngay tại cửa hàng nhằm tăng yếu tố tương tác.

Không gian tầng 2 là khu vực tiệc trà, tỏa hương tinh dầu (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Tầng 2 của cửa hàng được thiết kế thành khu vực tiệc trà và dịch vụ chăm sóc bằng tinh dầu thiên nhiên. Đại diện thương hiệu cho biết mô hình này nhằm kéo dài thời gian trải nghiệm và tạo cảm giác thư giãn cho khách mua sắm.

Ngoài ra, doanh nghiệp trao 39 vé tham dự đêm hài độc thoại cho nhóm khách hàng có tổng giá trị mua sắm cao trong giai đoạn từ 21/2 đến 5/3 tại các cửa hàng ở TPHCM.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình hơn 30 năm phát triển của Bảo Tín Mạnh Hải (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Bảo Tín Mạnh Hải và hành trình hơn ba thập kỷ xây dựng thương hiệu

Thành lập từ năm 1992, Bảo Tín Mạnh Hải hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý đã hơn 30 năm. Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ chế tác và chuẩn hóa dịch vụ nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Trong bối cảnh thị trường vàng cạnh tranh và biến động, thương hiệu xác định hướng đi dựa trên minh bạch thông tin, đa dạng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm tại điểm bán.

Việc khai trương cửa hàng mới tại quận 1 (cũ), TPHCM là bước tiếp theo của Bảo Tín Mạnh Hải trong chiến lược mở rộng tại thị trường phía Nam, đồng thời tận dụng cao điểm tiêu dùng dịp 8/3 để gia tăng kết nối với khách hàng.