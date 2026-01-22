Bảo Tín Mạnh Hải định hình trải nghiệm tích lũy vàng 24K

Bảo Tín Mạnh Hải đến gần hơn với người tiêu dùng

Không chọn cách để khách hàng tìm đến những điểm bán xa xôi, Bảo Tín Mạnh Hải đang thực hiện mục tiêu "đi cùng khách hàng".

Theo đó, Bảo Tín Mạnh Hải đã phát triển chuỗi cửa hàng chuẩn hóa trải nghiệm (chuỗi định chuẩn). Bảo Tín Mạnh Hải đã lựa chọn những khu đô thị mật độ dân cư cao hay các trung tâm năng động của giới trẻ, văn phòng tại Hà Nội và TPHCM để đặt cửa hàng.

Bảo Tín Mạnh Hải chủ động mở rộng quy mô chuỗi cửa hàng phủ rộng đến sát khu dân cư, giúp việc mua vàng trở nên dễ dàng hơn. Không gian mỗi cửa hàng thiết kế đồng nhất theo phong cách Indochine hiện đại, cởi mở, ấm áp, mang tới cảm giác ấm áp, gần gũi và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Cùng với đó, Bảo Tín Mạnh Hải nâng cao chất lượng dịch vụ. Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định, dù khách hàng vào mua sản phẩm Tiểu kim cát hay mua Kim gia bảo, mua 0,1 chỉ hay cả bộ sưu tập Tứ quý thịnh vượng… đều được đón tiếp bằng nghi thức trân trọng.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải tại 163 Cầu Giấy (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Sản phẩm làm gốc: Bình dân hóa việc mua vàng với sản phẩm Tiểu kim cát

Thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp, Bảo Tín Mạnh Hải chọn cách phục vụ số đông. Dòng sản phẩm Tiểu kim cát (0,1 chỉ) là ví dụ điển hình cho tư duy "sản phẩm vị nhân sinh" của Bảo Tín Mạnh Hải.

Sản phẩm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay khi ra mắt. Sức hút của Tiểu kim cát không chỉ nằm ở mức giá dễ tiếp cận (chỉ từ hơn 1 triệu đồng), mà nằm ở tư duy lấy sản phẩm làm gốc, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm của Bảo Tín Mạnh Hải.

Dòng sản phẩm Tiểu kim cát với bộ sưu tập Tứ quý thịnh vượng lấy cảm hứng từ tùng - cúc - trúc - mai biểu trưng cho vượng khí bốn mùa và những giá trị tốt đẹp được vun đắp, trao truyền giữa các thế hệ.

Khách hàng trẻ không mua vàng để cất kỹ trong két. Họ mua Tiểu kim cát để sưu tập, để trao tặng, hoặc đơn giản là chuyển đổi số tiền lẻ dư thừa hàng tháng thành một "hạt mầm" tài sản.

Với mức giá chỉ từ 1,5 triệu đồng, Bảo Tín Mạnh Hải đã biến vàng 24K thành một món hàng tích lũy trong tầm tay của sinh viên, nhân viên văn phòng hay tiểu thương. Dù chỉ 0,1 chỉ, sản phẩm vẫn được ép vỉ công nghệ cao, khẳng định triết lý kinh doanh của thương hiệu.

Ba lý do bộ sưu tập Tứ quý thịnh vượng nổi bật trên thị trường: đáp ứng nhu cầu tích lũy vàng 9999, thiết kế sang trọng đẳng cấp - tôn vinh văn hóa Việt, không tính tiền công (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Từ khoản tiền nhỏ đến tài sản lớn

Chiến lược của Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, mà là định hình lại thói quen tài chính của nhiều người. Tiểu kim cát cho phép khách hàng chuyển đổi những khoản chi tiêu nhỏ hằng ngày thành tài sản tích lũy bền vững.

Bằng cách hạ thấp lợi nhuận để nâng cao chuẩn mực phục vụ, Bảo Tín Mạnh Hải đang tạo cơ hội để hàng triệu người Việt trẻ và người có thu nhập trung bình có thể tự tin bước vào hành trình tích lũy, khởi đầu thịnh vượng một cách đầy hứng khởi và an tâm.

Sự kiên định với chữ tín và tư duy định chuẩn trải nghiệm chính là chìa khóa giúp Bảo Tín Mạnh Hải giữ vị thế trên thị trường, biến vàng trở thành một lựa chọn của lối sống thông minh và bền vững.

Ngày 24/1, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục khai trương 2 cửa hàng định chuẩn mới về trải nghiệm tại 163 Cầu Giấy và CT4A - Khu đô thị Bắc Linh Đàm (Hà Nội). Trong ngày khai trương, Bảo Tín Mạnh Hải Cầu Giấy và Linh Đàm sẽ cung cấp 300 sản phẩm Tiểu kim cát 0,1 chỉ/ngày tới khách hàng. Dòng trang sức sẽ ưu đãi giảm giá lên tới 30%.

