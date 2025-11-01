Bảo hiểm VietinBank tri ân khách hàng với ưu đãi lên đến 30%

Bảo hiểm ngày càng trở thành sản phẩm quen thuộc, được nhiều người sử dụng để bảo vệ bản thân và gia đình trước các rủi ro không lường trước.

Nhằm tri ân và mang đến cơ hội sở hữu các sản phẩm bảo hiểm thiết thực với chi phí ưu đãi, Bảo hiểm VietinBank – VBI ra mắt chương trình “Bảo hiểm deal hot – Tự do sống trọn”. Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12 cho hai dòng sản phẩm: bảo hiểm sức khỏe VBI Care và vật chất xe ô tô VBI Car.

Với bảo hiểm sức khỏe VBI Care, VBI áp dụng ưu đãi giảm tới 20% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia combo “Gia đình” - áp dụng cho các hợp đồng có từ ba thành viên trở lên gồm bố, mẹ và con trong cùng một hợp đồng bảo hiểm và combo “Gắn kết hai năm” – áp dụng khi khách hàng tham gia hai năm liên tiếp.

Việc triển khai các chính sách combo gia đình và gắn kết hai năm không chỉ mang lại lợi ích về tài chính, mà còn mở rộng sự bảo vệ cho nhiều thành viên, đồng thời khuyến khích khách hàng xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe bền vững cho bản thân và người thân yêu.

Thấu hiểu những lo lắng của người sử dụng xe ô tô trong bối cảnh điều kiện thời tiết thay đổi và diễn biến khó lường, VBI mang đến chương trình ưu đãi 30% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia combo gồm Bảo hiểm vật chất xe ô tô, Trách nhiệm dân sự ô tô và tai nạn người ngồi trên xe.

Với mức phí tối thiểu chỉ từ 5,5 triệu đồng, người sử dụng xe đã có thể sở hữu một tấm lá chắn để an tâm di chuyển trên nhiều hành trình.

Bảo hiểm VietinBank – VBI thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm”, VBI đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến giải pháp bảo hiểm thiết thực cùng trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Doanh nghiệp cũng liên tục cải tiến quy trình bồi thường để nhanh chóng, thuận tiện hơn thông qua các giải pháp số hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại. Theo đó, khách hàng chỉ mất vài phút để tự khai báo hồ sơ bồi thường mọi lúc, mọi nơi trên ứng dụng MyVBI và landing page, đồng thời có thể dễ dàng theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ ngay trực tiếp trên ứng dụng.

Gần đây, VBI cũng số hóa quy trình nhận báo giá và thanh toán chi phí sửa chữa xe với đối tác gara. Thay vì phải chờ đợi hàng tuần để xử lý một bộ hồ sơ thanh toán theo phương thức truyền thống, quy trình mới được thực hiện chỉ trong chưa đến một ngày.

Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu suất, rút ngắn thời gian xử lý bồi thường mà còn nâng cao hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác gara nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.