Bảo hiểm PVI vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu

Mốc 1 tỷ USD và nền tảng tạo nên tăng trưởng dài hạn

Ngưỡng doanh thu 1 tỷ USD của Bảo hiểm PVI là kết quả của chiến lược phát triển bền vững, được triển khai nhất quán trong nhiều năm, dựa trên hệ thống quản trị rủi ro bài bản theo các chuẩn mực quốc tế, cùng sự am hiểu sâu sắc đối với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Trên nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững đó, Bảo hiểm PVI từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc góp phần định hình xu hướng phát triển dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề mở rộng hiện diện trong khu vực và quốc tế.

Bảo hiểm PVI đạt quy mô doanh thu 1 tỷ USD (Ảnh: Bảo hiểm PVI).

Cột mốc doanh thu 1 tỷ USD của Bảo hiểm PVI được xây dựng trên năng lực bảo hiểm các rủi ro lớn và phức tạp, gắn với những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như năng lượng, dầu khí, hàng không, công nghiệp, hạ tầng và logistics. Đây đều là những lĩnh vực có quy mô lớn, yêu cầu cao về năng lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng quản trị rủi ro.

Năm 2025, Bảo hiểm PVI đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc để đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tài chính - yếu tố then chốt trong việc củng cố niềm tin khách hàng và khẳng định sức mạnh thương hiệu trên thị trường bảo hiểm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động nhận - nhượng tái bảo hiểm tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm PVI.

Mảng tái bảo hiểm quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung, thể hiện năng lực quản trị rủi ro, năng lực tài chính ngày càng được củng cố của doanh nghiệp.

Việc mở rộng thành công hoạt động tái bảo hiểm ra thị trường quốc tế cho thấy Bảo hiểm PVI đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bảo hiểm toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng phân tán rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. (Ảnh: Bảo hiểm PVI).

Dấu ấn trên thị trường khu vực và quốc tế

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển rõ nét của Bảo hiểm PVI về vị thế trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng bảo hiểm trong khu vực.

Nổi bật, Bảo hiểm PVI giành đồng thời hai hạng mục lớn tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025 - giải thưởng thường niên do InsuranceAsia News tổ chức. Hai hạng mục "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của năm" và “Sáng kiến thẩm định bảo hiểm của năm” không chỉ ghi nhận quy mô, hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh nổi bật, mà còn phản ánh năng lực thẩm định, quản trị rủi ro và chất lượng triển khai nghiệp vụ của doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế.

Trước đó, Bảo hiểm PVI tiếp tục được xếp trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ của năm tại Asia Insurance Industry Awards (AIIA) lần thứ 29 - giải thưởng quy tụ sự tham gia và cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu trong khu vực.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng và danh sách vinh danh này cho thấy Bảo hiểm PVI không chỉ giữ vững vị thế tại thị trường trong nước, mà đã từng bước khẳng định tầm vóc và năng lực hoạt động theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Đồng hành cùng an sinh xã hội - Hiệu quả từ mô hình hợp tác công - tư

Song song với hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng an sinh xã hội thông qua việc triển khai hiệu quả hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong năm 2025, hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm PVI cam kết với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Kết quả này không chỉ thể hiện năng lực triển khai trên quy mô lớn, mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Để đạt được doanh thu 1 tỷ USD có sự nỗ lực từ ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo hiểm PVI (Ảnh: Bảo hiểm PVI).

Doanh thu 1 tỷ USD là nền tảng để Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế, sẵn sàng góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.