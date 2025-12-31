Bảo hiểm BIC: 20 năm gắn kết và sẻ chia cùng cộng đồng

Với triết lý “phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm cộng đồng”, BIC đã xác định an sinh xã hội là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển và là nền tảng để xây dựng niềm tin, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

BIC đã xác định an sinh xã hội là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển (Ảnh: BIC).

Trong suốt quá trình phát triển, BIC đã hiện thực hóa triết lý ấy thành những việc làm cụ thể, những chương trình thiện nguyện hướng tới cộng đồng.

Từ những chương trình xây trường học cho trẻ em vùng cao, tặng học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu, Tết thiếu nhi, xây nhà đại đoàn kết đến những chương trình hiến máu nhân đạo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam tới những chuyến thăm hỏi gia đình chính sách, tri ân các anh hùng liệt sĩ…, tất cả đều phản ánh tinh thần sẻ chia mà BIC luôn theo đuổi.

Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên hình ảnh một BIC gắn bó với cộng đồng, ghi dấu ấn nhân văn trong từng bước đường phát triển.

Trong dịch bệnh Covid-19, khi cả xã hội phải đối diện với thử thách chưa từng có, BIC đã hiện diện ở nhiều địa phương trên khắp cả nước. Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, khẩu trang, đồ bảo hộ đến tuyến đầu, những phần quà được trao tận tay người dân vùng cách ly đã trở thành điểm tựa tinh thần trong lúc khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, BIC cũng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như ủng hộ thiết bị phòng dịch cho ngành y tế, đồng hành cùng Quỹ vaccine phòng Covid-19 để góp phần đưa vaccine đến với người dân…

Trong nỗ lực chung của cả nước, những đóng góp của BIC đã trở thành một phần gắn kết, bổ sung thêm sức mạnh để cộng đồng vững vàng hơn.

Trong bão lũ, đặc biệt là siêu bão Yagi năm 2024 và hàng loạt cơn bão liên tiếp vào tháng 10, 11/2025, BIC lại tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng với những hành động thiết thực.

Đối với những khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, ngay sau khi bão tan, các cán bộ giám định bồi thường của BIC đã nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng, kịp thời ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, BIC cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần khách hàng và cam kết đồng hành trong quá trình khắc phục hậu quả tổn thất.

Đối với các vụ tổn thất mang tính chất đặc biệt, có diễn biến phức tạp, BIC đã yêu cầu các đơn vị giám định độc lập tiến hành giám định tổn thất ngay lập tức, đồng thời BIC cử cán bộ giám định phối hợp thực hiện nhằm xác định đúng nguyên nhân, mức độ tổn thất và các căn cứ pháp lý để triển khai phương án tạm ứng hoặc bồi thường cho khách hàng.

BIC nỗ lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai (Ảnh: BIC).

Song song với các hoạt động hỗ trợ khách hàng, BIC đã triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng cộng đồng tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Các chuyến cứu trợ khẩn cấp được tổ chức, đội ngũ BIC mang theo lương thực, nước uống, chăn ấm và nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con vùng ngập lụt, đặc biệt ở những khu vực bị cô lập.

Cán bộ BIC trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên tinh thần người dân, chia sẻ khó khăn và cùng cộng đồng vượt qua mất mát. Toàn hệ thống BIC cũng tích cực tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai và an sinh xã hội.

Từ trụ sở chính đến các đơn vị thành viên, cán bộ nhân viên BIC đã đồng lòng đóng góp, gửi gắm sự sẻ chia tới đồng bào vùng lũ.

Nhìn lại chặng đường 20 năm, những đóng góp của BIC cho an sinh xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của doanh nghiệp. Đó không chỉ là những khoản hỗ trợ tài chính, mà là sự hiện diện kịp thời trong dịch bệnh, là vòng tay nâng đỡ sau bão lũ, là niềm tin được bồi đắp qua từng chương trình thiện nguyện.

BIC đã chứng minh rằng phát triển bền vững không thể tách rời trách nhiệm xã hội và mỗi bước đi của doanh nghiệp đều gắn liền với hạnh phúc của cộng đồng.

Trong chặng đường phía trước, BIC sẽ tiếp tục kiên định với triết lý ấy, để mỗi thành công không chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn là niềm tự hào khi góp phần mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho xã hội.

Hai mươi năm gắn kết và sẻ chia đã tạo nên nền tảng vững chắc, để BIC tiếp tục mở rộng khát vọng, kiến tạo những giá trị mới và bền vững cho tương lai.

Với sự đồng hành của khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên, BIC hướng tới một hành trình mới, nơi mỗi hoạt động kinh doanh đều song hành cùng trách nhiệm cộng đồng, nơi những giá trị nhân văn tiếp tục được lan tỏa, và nơi niềm tin được nuôi dưỡng qua từng bước phát triển.