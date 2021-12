Bánh tráng thịt heo Phú Cường - trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Hà thành

Dân trí Bánh tráng thịt heo Phú Cường là một trong những thương hiệu nổi tiếng Hà thành với các món ăn mang đậm hương vị của ẩm thực dân gian ba miền. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những thực khách đam mê và yêu thích hương vị nhẹ nhàng, dân dã.

Bánh tráng thịt heo Phú Cường là một trong nhiều thương hiệu của Công ty Cổ phần Bigstar Việt Nam. Hiện thương hiệu này đang sở hữu đội ngũ nhân sự lên đến hàng trăm người cùng nhiều cơ sở bánh tráng uy tín. Đặc biệt, các nguyên liệu và thực phẩm tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ được sản xuất tại nhà máy chế biến thực phẩm hàng đầu Việt Nam.

Đây là nhà máy chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2018 với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do tổ chức an toàn hóa quốc tế ISO ban hành. Tiêu chuẩn 22000 đưa ra các yêu cầu giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi cung ứng từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Ngoài ra, thương hiệu Bánh tráng thịt heo Phú Cường còn nhận được sự ưa chuộng của nhiều thực khách nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như:

Thiết kế không gian tựa nhựa vẻ đẹp của "Hà Nội cổ"

Bánh tráng thịt heo Phú Cường là một trong nhiều thương hiệu nổi tiếng sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn với các món ăn dân dã, hấp dẫn khẩu vị của nhiều thực khách. Bước chân vào nhà hàng, thực khách sẽ không chỉ được thưởng thức những món ăn với hương vị tuyệt vời mà còn cảm nhận được sự mộc mạc, thân thuộc của Hà Nội xưa.

Sự hấp dẫn của nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường.

Quán được thiết kế ấn tượng, thoáng đãng với các khu ăn uống chung và phòng riêng để phục vụ cho những thực khách cần không gian riêng biệt. Mỗi khu vực sẽ được thiết kế độc đáo nhưng vẫn đảm bảo cảm giác thân thuộc, gần gũi cho thực khách. Từ đó, khách hàng sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ và khác lạ nhất khi thưởng thức các món ăn tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường.

Nhờ thiết kế không gian ấn tượng, ấm cúng cùng những món ăn ngon, đa dạng mà Phú Cường luôn chiếm được cảm tình lớn từ khách hàng. Mỗi năm, lượng khách hàng quen và mới đến nhà hàng cũng tăng lên, đặc biệt, nhiều thực khách còn gọi Bánh tráng thịt heo Phú Cường là một góc nhỏ chứa đựng đầy đủ hương vị 3 miền để làm cho bữa ăn càng thêm ấm cúng và thân thương.

Có thể nói, Bánh tráng thịt heo Phú Cường đã thực sự đi vào lòng thực khách theo cách tự nhiên nhất nhờ hương vị đậm đà của các món ăn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Thực đơn đa dạng, phong phú

Bên cạnh không gian dễ chịu, ấm cúng, Bánh tráng thịt heo Phú Cường còn được đánh giá cao nhờ thực đơn vô cùng đa dạng. Khi đến đây, khách hàng có thể lựa chọn những món ngon ở các vùng miền mình yêu thích để mang về. Hiện, Phú Cường nổi tiếng với các món ăn đa dạng như món bánh tráng cuốn thịt heo, món cuốn, salad nộm rau, món lẩu, món heo, món bò gà chim,... Đặc biệt, nhiều thực khách còn lựa chọn Bánh tráng cuốn heo Phú Cường để gợi nhớ hay ôn lại vị ẩm thực quê nhà.

Thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn đa dạng, hấp dẫn tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường.

Nét đặc trưng nổi bật nhất tại Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường khiến khách hàng "mê mẩn" chính là các món ăn đều giữ được mùi vị vốn có của nó. Đối với ẩm thực, càng đi sâu vào trong hương vị chính thì sẽ càng cảm nhận rõ những tinh túy được chắt chiu và sự chân thành của người chế biến. Chính vì vậy, việc giữ gìn hương vị nguyên thủy của nguyên liệu chính là yếu tố cốt lõi để các món ăn tại Bánh tráng thịt heo Phú Cường luôn nhẹ nhàng, thanh đạm và tạo được sự tinh tế trong từng món ăn mà người dùng thưởng thức.

Có thể thấy, các món ăn dù có dân dã như thế nào thì khâu chế biến vẫn luôn phải đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ và cách trình bày khéo léo nhất. Đối với người thưởng thức thì sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị chính là cảm giác dễ chịu, vừa miệng và hài lòng.

Các món ăn đều đòi hỏi sự chỉnh chu và tỉ mỉ trong tất cả các khâu.

Đằng sau những món ăn chuẩn vị ấy, có lẽ điều cốt yếu mà Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường mong muốn nhất chính là lưu truyền hương vị ẩm thực Hà thành trong lòng thực khách. Đó sẽ là những món ăn chỉ ở Việt Nam mới có, là quốc hồn quốc túy của dân tộc, là thứ mà mỗi khi đi xa sẽ luôn khiến bạn phải nhớ về với những hoài niệm sâu đậm nhất.

Nhà hàng luôn có chính sách ưu đãi giảm giá cho thực khách đến ngày sinh nhật.

Hiện, nhà hàng Bánh tráng thịt heo Phú Cường đã từng bước xây dựng và làm mới thực đơn bằng các món ăn mang đầy đủ hương vị của 3 miền Bắc, Trung, Nam để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến quen thuộc của rất nhiều khách hàng yêu thích món ăn ngon, chuẩn vị.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Bánh tráng thịt heo Phú Cường

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 42 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 104 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở 3: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Cơ sở 4: 100 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1900.63.65.69

Website: https://banhtrangthitheophucuong.vn/

Trường Thịnh