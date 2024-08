Bán hàng online hết thời ngon ăn: 26.000 cửa hàng ế đơn trong quý II

Theo báo cáo mới công bố của YouNet ECI - một công ty phân tích và tư vấn phát triển kênh thương mại điện tử, trong quý II, tổng số lượng nhà bán có doanh thu đã sụt giảm tới 26.000 so với quý trước. Thị trường ngày càng phát triển theo hướng chắt lọc, tập trung.

Cụ thể, Shopee ghi nhận 113.000 nhà bán có doanh thu trong quý, giảm 0,6%; Lazada ghi nhận hơn 104.000 cửa hàng có doanh thu, giảm 9,6%. Tương tự, số nhà bán có đơn hàng trên TikTok Shop cũng giảm 7% đạt hơn 113.000 cửa hàng. Tiki là sàn thương mại điện tử ghi nhận sụt giảm mạnh nhất tới 19,1%, chỉ khoảng 8.800 cửa hàng có doanh thu trong quý II.

Về doanh thu theo tổng giá trị giao dịch (GMV) của các nhà bán hàng, trung bình trong quý II, mỗi gian hàng trên các sàn thu về 179 triệu đồng, tăng 9% so với quý trước.

Trong đó, mỗi gian hàng trên Shopee mang về trung bình 239 triệu đồng, tương đương thu khoảng 2,6 triệu đồng mỗi ngày. Với TikTok Shop, trung bình mỗi gian hàng thu về khoảng 170 triệu đồng trong quý II, tương đương khoảng 1,8 triệu đồng/ngày.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc phân tích thị trường của công ty công bố báo cáo trên, cho rằng đã qua thời điểm nhãn hàng chỉ cần mở gian hàng trên sàn là có doanh thu mà việc nắm trong tay dữ liệu, biết cách phân tích để liên tục tìm ra hướng đi mới là yêu cầu bắt buộc.

Đơn vị nghiên cứu ghi nhận tổng doanh thu của 4 sàn thương mại điện tử lớn là Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki trong quý II đạt 87.370 tỷ đồng, tăng 10,4% so với quý I.

Trong đó, Shopee chiếm 71,4% thị phần với GMV đạt 62.380 tỷ đồng. Xếp thứ hai tiếp tục là TikTok Shop với 19.240 tỷ đồng, tương đương 22%. Lazada và Tiki dần tỏ ra đuối sức chỉ còn chiếm lần lượt 5,9% và 0,7% thị phần.

Trong quý II, mặc dù ghi nhận tăng trưởng 4,8% so với quý trước nhưng TikTok Shop vẫn giảm 1 điểm thị phần do Shopee tăng trưởng đến 16% so với quý trước.