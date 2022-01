Bác tài GrabCar Hà Nội phấn khởi nhận bộ quà tặng an toàn mùa dịch

Vừa qua, các đối tác tài xế GrabCar đã có mặt tại văn phòng Grab để nhận những bộ sản phẩm an toàn GrabCare, bao gồm khẩu trang, chai xịt khử khuẩn xe, chai xịt nano khử khuẩn tay dành cho hành khách, lá thơm, hướng dẫn "Trang bị an toàn, di chuyển an tâm"...

Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình "Có Grab kề vai - đối tác an tâm hoạt động" được tổ chức định kỳ nhằm tiếp thêm động lực cho đối tác an tâm hoạt động, đồng thời tăng cường an toàn cho đối tác và hành khách trong quá trình di chuyển với Grab.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, Grab đã gửi tin nhắn trên ứng dụng thông báo về khung thời gian và địa điểm cụ thể cho từng đối tác tài xế, đồng thời tại địa điểm nhận quà, các tài xế được yêu cầu cung cấp mã số hoạt động và rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận quà.

Kể từ dịch diễn biến phức tạp trong thời gian qua, gia đình đối tác tài xế GrabCar Lê Văn Tám (quận Cầu Giấy) chịu áp lực nhiều áp lực về kinh tế.

Việc chạy xe bị ảnh hưởng bởi dịch đã đành, chú Tám còn phải nghỉ mất 6 tháng để chữa trị căn bệnh ruột thừa, khiến khó khăn thêm phần khó khăn.

Nhận được tin nhắn của Grab tặng bộ quà tặng an toàn cho đối tác tài xế GrabCar, chú Tám không khỏi vui mừng: "Cả năm qua, chúng tôi cũng chịu nhiều vất vả vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Không biết nói gì hơn, cảm ơn Grab đã chăm lo và tạo điều kiện cho anh em mình được đi làm".

Đối tác tài xế Nguyễn Văn Quảng (quận Hai Bà Trưng) gia nhập Grab từ năm 2017. Covid-19 ập đến khiến thu nhập của anh bị ảnh hưởng suốt hai năm vừa qua, tuy nhiên anh Quảng cảm thấy yên tâm khi mỗi cuốc xe lăn bánh đều có Grab đồng hành.

"Grab luôn quan tâm đến sức khỏe của lái xe và hành khách, chẳng hạn như hoạt động tặng bộ quà tặng này. Bản thân tôi cũng ý thức giữ xe được an toàn hơn, sạch sẽ hơn để phòng dịch sau mỗi chuyến đi. Được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình của Grab nên sự chuẩn bị cũng nhanh chóng hơn", anh Quảng chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Yến (quận Cầu Giấy), việc chạy Grab không chỉ là công việc mưu sinh thường ngày mà còn là niềm đam mê lớn.

"Mỗi một cuốc xe kết thúc, mình đều lau dọn và khử khuẩn xe ngay lập tức, nên nhiều hành khách rất quý và tặng mình 5 sao trên ứng dụng. Bởi vậy, mình cảm thấy rất vui và cảm ơn Grab đã quan tâm, hỗ trợ cho các đối tác tài xế từ những việc cơ bản nhất như trang bị bộ quà tặng an toàn trên xe như thế này," chị Yến vui mừng nói.

Những hỗ trợ dù nhỏ trong thời điểm này cũng đủ tiếp thêm nguồn lực lớn để các đối tác tài xế thêm an tâm hoạt động. Sự chuẩn bị chu đáo của Grab không chỉ góp phần vào công tác phòng chống Covid-19 mà còn mang đến cơ hội ổn định thu nhập cho các đối tác tài xế và dịch vụ di chuyển an toàn cho người dùng trong thời điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt" mùa dịch.