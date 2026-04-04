Bắc Kinh ra "tối hậu thư” với ngành lọc dầu tư nhân

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã trực tiếp chỉ đạo các nhà máy lọc dầu tư nhân phải duy trì sản lượng xăng và dầu diesel ít nhất ngang bằng mức của năm 2025. Yêu cầu này đi kèm với thông điệp phải thực hiện "bằng mọi giá", bất chấp việc hiệu quả kinh tế sụt giảm và doanh nghiệp có thể rơi vào cảnh thua lỗ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thiết lập tấm khiên bảo vệ thị trường nội địa trước những biến động khó lường từ khu vực Trung Đông. Giới chức trách đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với các doanh nghiệp có ý định thu hẹp quy mô sản xuất.

Bất kỳ nhà máy nào tự ý cắt giảm công suất vận hành để bảo vệ biên lợi nhuận sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng. Cụ thể, họ sẽ bị cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu dầu thô trong những năm tiếp theo. Đối với ngành công nghiệp này, hạn ngạch do chính phủ phân bổ định kỳ theo quý hoặc bán niên chính là "hơi thở" quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu tư nhân duy trì mức cung xăng và dầu diesel cao, ngay cả khi phải chấp nhận thua lỗ (Ảnh minh họa: Global Energy News).

Khi "món hời" bốc hơi, biên lợi nhuận chạm đáy

Tình hình tài chính của các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc (còn được gọi là “teapots”) đang ngày càng ảm đạm.

Trước đây, nhóm doanh nghiệp này sống khỏe nhờ nguồn nguyên liệu giá mềm từ các thị trường chịu lệnh hạn chế như Iran, Nga và Venezuela. Nguồn cung giá thấp này từng giúp các "teapots" vượt qua những giai đoạn khó khăn, duy trì lợi nhuận dù biên lãi mỏng như lá lúa.

Tuy nhiên, lợi thế này hiện đã bốc hơi. Những điều chỉnh chính sách gần đây từ Mỹ nhằm kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela, cùng việc nới lỏng một phần quy định với các lô hàng từ Iran và Nga đã lên tàu, đã đẩy giá các loại dầu này tăng vọt. Mức chiết khấu hấp dẫn so với chuẩn Brent quốc tế thu hẹp một cách chóng mặt.

Theo dữ liệu từ JLC International, biên lợi nhuận lọc dầu của các "teapots" đã chính thức rơi xuống mức âm trong tuần này, ghi nhận kỷ lục tồi tệ nhất kể từ năm 2024. Áp lực chi phí khổng lồ khiến công suất vận hành của nhóm doanh nghiệp tư nhân tụt xuống dưới 63% vào đầu tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Xoay trục chiến lược, bịt kín nguồn xuất khẩu

Nhận thấy rủi ro thiếu hụt nguồn cung ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn kéo dài, Trung Quốc đã cấm toàn bộ hoạt động xuất khẩu nhiên liệu.

Lệnh cấm được ban hành chỉ 2 tuần sau khi những căng thẳng mới nhất tại Trung Đông bùng phát, buộc các nhà máy lọc dầu châu Á phải chật vật tìm kiếm các nguồn cung thay thế đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh đó, các tập đoàn năng lượng lớn của nhà nước đang ráo riết điều chỉnh chiến lược để thích ứng. PetroChina khẳng định vẫn duy trì nhịp độ hoạt động bình thường nhờ tỷ lệ phụ thuộc thấp vào tuyến đường biển nhạy cảm. Ông lớn này linh hoạt dùng nguồn dự trữ nội địa để bù đắp thiếu hụt cho nhà máy tại Singapore.

Sinopec cũng đang dồn toàn lực ưu tiên nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước. Trong khi đó, Cnooc dù ghi nhận sản lượng kỷ lục 777,3 triệu thùng vào năm ngoái nhờ các dự án mới, nhưng đà tăng trưởng vẫn chịu áp lực từ các giai đoạn biến động giá trước đây.

"Việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước là ưu tiên hàng đầu", thông điệp từ các cuộc họp kín không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn phản ánh sự thận trọng tối đa của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.