Apple cắt giảm sản lượng iPhone 13 vì thiếu chip?

Dân trí Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay, Apple có thể sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 cho năm 2021 tới 10 triệu chiếc do tình trạng thiếu chip kéo dài.

Apple có thể sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 cho năm 2021 tới 10 triệu chiếc do tình trạng thiếu chip kéo dài (Ảnh: Reuters).

Trước đó Apple dự kiến sản xuất 90 triệu chiếc iPhone 13 trong 3 tháng cuối năm.

Nhưng theo nguồn tin của Bloomberg, hiện Apple thông báo cho các đối tác sản xuất rằng tổng sản lượng của mẫu iPhone mới này sẽ thấp hơn do hai nhà cung cấp linh kiện cho Apple là Broadcom Inc và Texas Instruments Inc đang gặp khó trong việc cung ứng đủ linh kiện.

Mặc dù là một trong những người mua chip lớn nhất thế giới nhưng Apple vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu chip. Các nhà sản xuất chip lớn đã cảnh báo nhu cầu sẽ tiếp tục vượt cung trong suốt năm tới và có khả năng lâu hơn.

Apple đang nhập linh kiện hiển thị từ Texas Instruments, còn Broadcom là nhà cung cấp lâu năm các thiết bị không dây. Ngoài việc thiếu chip, Apple cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện từ các nhà cung cấp khác.

Sau tuyên bố cắt giảm này, cổ phiếu Apple đã giảm 1,6% xuống còn 139,27 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Apple vẫn tăng 6,6%.

Tình trạng thiếu chip đang gây áp lực lên khả năng giao hàng các mẫu iPhone mới. Mặc dù các mẫu iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max đã được bán từ tháng 9 nhưng các đơn đặt hàng trên web sẽ không được giao ngay trong khoảng 1 tháng. Tại một số cửa hàng bán lẻ của Apple, các mẫu iPhone mới cũng không có sẵn hàng. Các đối tác nhà cung cấp dịch vụ của Apple cũng đang gặp phải tình trạng chậm trễ giao hàng tương tự.

Quý IV năm nay dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao nhất cho Apple, với khoảng 120 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này nhiều hơn cả so với doanh thu cả năm của Apple cách đây một thập kỷ.

Nhật Linh

Theo Bloomberg