Ấn Độ tăng tốc trở thành nguồn cung thịt trọng yếu của Việt Nam

Việt Nam chi hơn 200 triệu USD nhập khẩu thịt từ Ấn Độ

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 131.100 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, đạt kim ngạch hơn 295,1 triệu USD.

Trong số này, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất, chiếm hơn 22% tổng lượng nhập khẩu, tương ứng hơn 29.100 tấn, với kim ngạch đạt gần 116 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ đã tăng 3,7% và trị giá tăng 21,5%.

Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong tháng 3 và quý I/2026. Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu 51.600 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Ấn Độ, trị giá gần 208,5 triệu USD, chiếm hơn 23% tổng lượng nhập khẩu, tăng gần 22% về lượng và 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của nguồn cung từ quốc gia Nam Á trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam (Ảnh: TL).

Theo Cục Chăn nuôi, nguyên nhân khiến thịt trâu Ấn Độ ngày càng chiếm ưu thế tại Việt Nam đến từ hai yếu tố chính. Trước hết, giá thành thấp giúp các sản phẩm thịt từ Ấn Độ dễ dàng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước suy giảm trong nhiều năm gần đây, do hiệu quả chăn nuôi trâu không cao và diện tích chăn thả bị thu hẹp. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng thịt trâu vẫn duy trì ở mức cao.

Nguồn cung chủ yếu từ Ấn Độ gắn với giống trâu Murrah, một giống trâu có tầm vóc lớn, trâu đực trưởng thành nặng từ 650-730 kg, có thể đạt tới 1.000 kg trong khi trâu cái từ 350-400 kg, có thể tới 900 kg.

Đây là giống trâu có năng suất cao, dù không phù hợp cho cày kéo và chịu nóng kém hơn trâu đầm lầy. Chính đặc điểm về thể trọng và sản lượng đã góp phần tạo ra nguồn thịt dồi dào cho xuất khẩu.

Từ nhập khẩu thịt đến việc cải thiện đàn trâu trong nước

Không chỉ dừng lại ở vai trò nguồn cung thịt, trâu Murrah còn tham gia vào quá trình cải thiện chất lượng đàn trâu tại Việt Nam thông qua các chương trình lai tạo.

Theo TS Tạ Văn Cần - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền núi (Viện Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giống trâu này đã được đưa vào Việt Nam từ năm 1958, ban đầu với mục tiêu khai thác sức kéo và sữa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thịt trâu cao hơn, hướng phát triển đã chuyển sang lai tạo để nâng cao tầm vóc và năng suất thịt của đàn trâu nội.

Trâu Murrah là một giống trâu quý của Ấn Độ, đang được nhiều địa phương tại Việt Nam sử dụng để cải thiện chất lượng đàn trâu trong nước (Ảnh: TL).

Hiện nay, nguồn tinh trâu Murrah được sử dụng rộng rãi trong các chương trình thụ tinh nhân tạo tại nhiều địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Kon Tum... Các mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện thể trạng và năng suất.

Giai đoạn 2022-2024, tại tỉnh Kon Tum, dự án ứng dụng khoa học công nghệ cải tạo đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với giống Murrah đã triển khai tại 10 xã.

Sau 2 năm, dự án đã phối giống cho 388 lượt trâu cái, trong đó 195 nghé con đã được sinh ra, tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa đạt gần 96%. Trâu lai có trọng lượng cao hơn đáng kể so với trâu địa phương, với nghé đực trung bình đạt 39,5 kg và nghé cái 35,4 kg.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, trâu lai Murrah khi đạt 24 tháng tuổi có trọng lượng khoảng 350-400 kg, trong khi trâu địa phương cùng tuổi chỉ đạt 250-300 kg. Chênh lệch về giá trị kinh tế cũng rõ rệt, với nghé lai cao hơn nghé địa phương khoảng 9-10 triệu đồng mỗi con.

Hay như tại Thanh Hóa, mỗi năm địa phương sử dụng khoảng 3.000 liều tinh trâu Murrah để cải tạo đàn trâu. Trung tâm nghiên cứu tại địa phương cũng đã sản xuất thành công tinh trâu đông lạnh dạng cọng rạ, với tỷ lệ thụ thai đạt trên 50%. Các nghé lai F1 sinh trưởng nhanh hơn 15-20% so với trâu nội, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc lai tạo.

Theo các cơ quan chuyên môn, trâu lai Murrah có khả năng tăng trọng nhanh, khối lượng thịt cao hơn, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại nhiều địa phương. Sau 8-12 tháng nuôi, trâu có thể đạt 180-200 kg, cao hơn đáng kể so với giống trâu nội.

Các chuyên gia cũng cho rằng, từ nguồn cung thịt trâu nhập khẩu đến việc ứng dụng giống trâu Murrah trong lai tạo, mối liên kết giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực chăn nuôi đang thể hiện rõ nét thông qua quá trình chuyển giao giống, góp phần từng bước nâng cao năng suất và chất lượng đàn trâu trong nước.