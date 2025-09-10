Agribank vào Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Danh sách vinh danh được xây dựng từ hệ thống PRIVATE 100 và VNTAX 200, phản ánh mức độ đóng góp của doanh nghiệp cho ngân sách quốc gia. Danh sách được công bố hàng năm, thể hiện sức khỏe tài chính cũng như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Năm nay, nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu đã đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách quốc gia, cho thấy tầm vóc của Agribank trong việc tạo nền tảng tài chính để Nhà nước triển khai chính sách an sinh, y tế, giáo dục, hạ tầng và hội nhập quốc tế.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận vinh danh.

Thành phần Top 20 phản ánh rõ sự đa dạng bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, có cả vốn FDI. Theo đại diện ngân hàng, việc Agribank góp mặt trong Top 20 không chỉ là một thành tích đáng ghi nhận, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh bền vững và vai trò trụ cột của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Agribank đạt tổng tài sản xấp xỉ 2,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2023. Nguồn vốn huy động từ nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 7,5%, trong khi dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 11%. Hơn 65% dư nợ tín dụng của Agribank tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, qua đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh và vị thế tiên phong của Agribank trong phát triển “Tam nông” và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 1,56%, mục tiêu kéo xuống dưới 1% trong năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 126.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 51.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27.567 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.

Với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, ngân hàng đưa vốn tín dụng đến tận vùng sâu, vùng xa - nơi gắn liền với đời sống nông nghiệp. Nếu nhiều ngân hàng khác tập trung tối đa vào lợi nhuận, Agribank lựa chọn song hành giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm chính trị - xã hội. Nguồn vốn ưu tiên cho “tam nông” đã hỗ trợ hàng triệu hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã.

Ban tổ chức vinh danh các doanh nghiệp lọt top 20 doanh nghiệp nộp danh sách lớn nhất Việt Nam.

Việc Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 không chỉ khẳng định sức mạnh tài chính, mà còn thể hiện rõ vai trò trụ cột “S - Social” trong ESG. Những khoản nộp ngân sách cùng các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cộng đồng đã biến kết quả kinh doanh của Agribank thành giá trị xã hội thiết thực và bền vững.

"Được vinh danh trong Top 20 cũng đồng nghĩa khẳng định vị thế hàng đầu của Agribank: ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, sở hữu mạng lưới, dư nợ tín dụng rộng lớn và giữ vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô. Thành tích này tiếp thêm động lực để Agribank đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, hướng tới mô hình ngân hàng xanh - bền vững, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm cộng đồng toàn diện”, đại diện ngân hàng cho hay.