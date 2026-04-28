ACV hé lộ một phụ phí bay đã tăng gấp 20 lần

Báo cáo thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: ACV) đã có ghi nhận chi tiết về tình hình nhiêu liệu bay và lịch bay thời gian gần đây giữa căng thẳng Trung Đông.

Theo công ty, ngoài việc giá vé tăng, các hãng bay nội địa đang ưu tiên khai thác các trục đường bay lớn như Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM và các đường bay quốc tế. Đồng thời các hãng tiến hành dồn chuyến, tối ưu hệ số lấp đầy và tạm dừng các chuyến bay khung giờ đêm (0-5h).

Nguyên nhân dẫn đến việc cân đối lịch bay là khủng hoảng nhiên liệu bay Jet A1. Xuất phát từ xung đột tại Trung Đông, nguồn cung bị đứt gãy, giá nhiên liệu theo đó liên tục tăng cao. Đáng chú ý, mức phụ thu vật lý đã đạt đỉnh 39,6 USD/thùng, tăng gấp 20 lần.

Nguồn cung Jet A1 trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, trong khi các nước đang có xu hướng hạn chế xuất khẩu. Thậm chí, một số đối tác đã thông báo trì hoãn giao hàng trong tháng 4 và có khả năng áp dụng điều khoản bất khả kháng do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đầu tháng 4, chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Đào Đức Vũ - Phó tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways - cho biết nhiên liệu chiếm 30-40% chi phí khai thác dẫn đến 3 thách thức lớn, đó là giá dầu tăng mạnh đẩy chi phí mỗi chuyến bay bị đẩy lên cao, gây khó khăn cho việc duy trì giá vé cạnh tranh; tính ổn định của nguồn cung nhiên liệu và việc chuyển toàn bộ chi phí gia tăng thêm sang giá vé là điều không dễ dàng.

Điều này buộc hãng phải chủ động hấp thụ một phần chi phí, qua đó gia tăng áp lực lên dòng tiền và kế hoạch tài chính trong ngắn hạn.

Đại diện Vietravel Airlines bổ sung, giá nhiên liệu lên cao, hãng ước tính sẽ tăng thêm chi phí hoạt động từ 20-30% so với thời điểm trước chiến sự.

Giá vé máy bay nội địa tăng trung bình 15-20%

Trước áp lực chi phí, nhiều hãng hàng không quốc tế đã chuyển sang chế độ "phòng thủ". Cụ thể, United Airlines và Delta cắt giảm 5-10% sản lượng ghế trong quý II và tháng 3 vừa qua; Qatar Airways hủy hàng loạt chuyến bay từ tháng 3... Đồng thời các hãng cơ cấu lại mạng bay, đặc biệt các chuyến bay Á - Âu phải bay vòng, kéo dài thêm 2-3 giờ, làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng 15-20%.

Tại Việt Nam, các hãng hàng không cũng điều chỉnh chiến lược khai thác theo hướng tương tự. Ngoài việc ưu tiên các đường bay trục chính và quốc tế, các hãng giảm tần suất hoặc tạm dừng một số đường bay địa phương.

Đơn cử, Sun PhuQuoc Airways đang thực hiện cùng lúc nhiều phương án như điều tiết vận hành linh hoạt bằng việc ưu tiên đường bay có hệ số sử dụng ghế cao và khả năng sinh lời tốt; điều chỉnh tần suất hoặc khung giờ trên các đường bay kém hiệu quả.

Còn Vietravel Airlines thì nhấn mạnh nỗ lực làm việc với các nhà cung ứng xăng dầu, song song chủ động triển khai giảm tải từ xa…

Theo thống kê của ACV, giá vé nội địa tăng trung bình 15-20%, chủ yếu do các hãng đóng các dải vé giá rẻ. Điều này kéo theo sự sụt giảm nhu cầu đi lại, đặc biệt ở phân khúc du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh khủng hoảng năng lượng, ACV nhận định ngành hàng không còn đối mặt với nhiều rủi ro khác như biến động tỷ giá, lãi suất và bối cảnh kinh tế quốc tế khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, các yêu cầu về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, như giảm phát thải và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), cũng đặt ra áp lực chi phí đầu tư lớn và buộc các hãng phải thay đổi mô hình vận hành