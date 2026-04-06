Giá vé máy bay tăng sốc, hàng loạt chuyến bay toàn cầu "biến mất"

Theo dữ liệu từ Argus Media, giá nhiên liệu máy bay tại Mỹ đã tăng vọt 95%, từ mức 2,5 USD/gallon hồi cuối tháng 2 lên 4,88 USD/gallon vào đầu tháng 4. Con số này tương đương khoảng 205 USD/thùng, vượt xa mức chịu đựng thông thường của các hãng bay.

Đứng trước áp lực chi phí, nhiều hãng đã bắt đầu có động thái điều chỉnh. Chuyên gia du lịch Sally French chia sẻ trên The Hill rằng, hành khách đang phải gánh thêm phụ phí nhiên liệu được "âm thầm" gộp vào giá vé cơ bản. Điển hình như Air France-KLM đã thông báo tăng vé khứ hồi thêm 50 euro.

Thực tế, giá vé đã rục rịch đi lên từ trước. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy giá vé nội địa nước này đã tăng 6% trong tháng 1 và 7,1% trong tháng 2. Đến giữa tháng 3, theo tổ chức cung cấp dữ liệu OAG, giá vé trung bình đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà French lưu ý thêm, chi phí đắt đỏ có thể khiến người dân thay đổi kế hoạch xê dịch. Trước đó, khảo sát của NerdWallet cho thấy khoảng một nửa người Mỹ dự định đi du lịch hè với ngân sách tăng thêm 4.000 USD, nhưng con số này hoàn toàn có thể thay đổi trước cú sốc giá vé.

Giá nhiên liệu máy bay và nguồn cung trên toàn cầu đang chịu áp lực từ chiến sự tại Iran (Ảnh: Clash Report).

Hàng loạt chuyến bay "biến mất" khỏi bảng điện tử

Khi chi phí bay một chuyến vượt quá doanh thu mang lại, hủy chuyến là lựa chọn bất đắc dĩ. Dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium trên The Telegraph cho thấy, gần 7% tổng số chuyến bay toàn cầu đã bị hủy vào đầu tuần này, tăng mạnh so với mức 4,7% cùng kỳ năm ngoái.

Làn sóng cắt giảm đang lan rộng khắp các châu lục. United Airlines hủy các chuyến bay ngoài giờ cao điểm, các tuyến đêm muộn và giảm tần suất tại sân bay Chicago O’Hare. Hãng Air New Zealand cũng dự kiến giảm 1.100 chuyến bay đến đầu tháng 5 để tái bố trí khách hàng.

Tại châu Âu, Scandinavian Airlines (SAS) hủy khoảng 1.000 chuyến trong tháng 4, chủ yếu tập trung vào các tuyến ngắn ở khu vực Bắc Âu. Đáng chú ý, Lufthansa đang chuẩn bị cho kịch bản ứng phó rủi ro và có thể phải tạm ngừng hoạt động tới 40 máy bay, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cảnh báo tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay sẽ ngày càng đáng lo ngại. Sự thiếu hụt này đang hiện hữu rõ nét tại châu Á và dự kiến sẽ sớm lan sang châu Âu trong tháng 4 hoặc tháng 5 tới.

Lý giải điều này, ông Greg Raiff, chuyên gia logistics hàng không, nhận định: "Ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại vào ngày mai, giá dầu cũng khó hạ nhiệt ngay lập tức. Các kho chứa tại Trung Đông đã đầy và chuỗi cung ứng cần một thời gian dài để khôi phục".

Cuộc đổi ngôi tỷ USD trên bầu trời

Căng thẳng địa chính trị không chỉ làm tăng giá vé mà còn đang tái định hình lại bản đồ hàng không thế giới. Theo phân tích của Bloomberg, trong nhiều năm qua, các hãng hàng không Trung Đông như Emirates hay Qatar Airways luôn chiếm ưu thế nhờ vị trí trung chuyển đắc địa.

Tuy nhiên, khi không phận khu vực bị thu hẹp, các "ông lớn" này đang tạm thời mất đi lợi thế. Nắm bắt cơ hội, các hãng hàng không phương Tây và châu Á đang nhanh chóng lấp đầy khoảng trống. Lufthansa, British Airways và Air France-KLM đã tăng cường các chuyến bay đến Ấn Độ, Thái Lan và Singapore.

Các hãng châu Á cũng không đứng ngoài cuộc. Singapore Airlines mở thêm tuyến bay đi London và Melbourne, trong khi Cathay Pacific tăng cường các chuyến đến Paris và Zurich. Dù việc bay qua các dải hẹp ở Georgia hay Azerbaijan tốn nhiều thời gian hơn, đây vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận để duy trì kết nối.

Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Các hãng hàng không châu Âu và Mỹ đang phải đánh đổi giữa việc giành thị phần và gánh chịu chi phí nhiên liệu đắt đỏ. Cổ phiếu của hàng loạt ông lớn như Lufthansa, Air France-KLM hay IAG đều ghi nhận mức giảm từ 13% đến 27% trong thời gian qua.

CEO Air France-KLM, ông Ben Smith, từng chia sẻ sự trăn trở về một sân chơi cạnh tranh khốc liệt khi các đối thủ Vùng Vịnh sở hữu nhiều lợi thế. Giờ đây, khi cục diện thay đổi, các hãng phương Tây đang nỗ lực tận dụng khoảng thời gian vàng này để bứt phá.

Thị trường hàng không toàn cầu đang bước vào một giai đoạn thanh lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ. Đối với hành khách, những chuyến bay giá rẻ có lẽ sẽ tạm thời vắng bóng, nhường chỗ cho sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong mỗi quyết định chi tiêu.