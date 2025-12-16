ACB tổ chức “Hội nghị ngành nông sản và thủy sản: Giải pháp trong biến động”

Dựa trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường và chính sách thuế quan, ACB đã giới thiệu các giải pháp tài chính chuyên biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nông sản, thủy sản củng cố nền tảng tài chính để tự tin nắm bắt cơ hội, đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Hội nghị cũng khẳng định chiến lược dài hạn của ACB trong phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt thông qua thế mạnh am hiểu sâu sắc đặc thù của từng ngành nghề khác nhau.

Hội nghị do ACB tổ chức nhằm kết nối chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành.

Từ bức tranh kinh tế vĩ mô

Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp về Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam, kinh tế Việt Nam năm 2025 dự kiến tăng trưởng khoảng 8%, nhưng các chỉ số tích cực chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đang đối diện.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra nhiều thách thức, trong đó cách điều hành chính sách vĩ mô sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn và chi phí tài chính của doanh nghiệp. Đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng, nhưng đồng thời tạo áp lực lên tín dụng và mặt bằng lãi suất.

“Giai đoạn tới không phải là thời kỳ tăng trưởng dễ dàng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho một môi trường biến động kéo dài, với áp lực về vốn, lãi suất, tỷ giá và cạnh tranh. Việc nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro và khả năng thích ứng sẽ quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn tốc độ tăng trưởng ngắn hạn”, ông Thành nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành chia sẻ tại hội nghị.

Bên cạnh đó, môi trường pháp lý cũng thay đổi nhanh chóng. Bà Đặng Mai Kim Ngân – Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam – cho rằng giai đoạn 2025–2026 chứng kiến nhiều điều chỉnh quan trọng về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tối thiểu toàn cầu, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược và khung quản trị rủi ro thuế, gắn với quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

Thấu hiểu những thách thức mà doanh nghiệp đang đối diện, ACB tổ chức hội nghị nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp tìm ra giải pháp tài chính tối ưu. Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Tấn Long – Phó tổng giám đốc ACB – cho biết việc mời đến hội nghị những chuyên gia kinh tế đầu ngành để cùng phân tích, chia sẻ xu hướng giúp doanh nghiệp có thể tìm ra giải pháp tối ưu về vốn, chi phí và phương pháp quản trị tài chính hiệu quả, góp phần cho sự phát triển ổn định, bền vững.

“Nền tảng tài chính vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng để củng cố nội lực cho một doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường”, ông Long cho hay.

Ông Ngô Tấn Long – Phó tổng giám đốc ACB - phát biểu tại sự kiện.

Đến giải pháp trong biến động

Trong khuôn khổ sự kiện, ACB giới thiệu nhóm giải pháp tài chính được thiết kế chuyên biệt cho doanh nghiệp nông – thủy sản, tập trung vào 3 mục tiêu: đáp ứng nhu cầu vốn, quản trị ngoại hối và tối ưu vận hành.

Cụ thể, với giải pháp vay vốn kinh doanh, ACB sẽ tài trợ linh hoạt cho toàn bộ chu kỳ xuất khẩu – trước và sau giao hàng, OPLC đến mua hẳn bộ chứng từ sau giao hàng – giúp rút ngắn thời gian thu hồi vốn. Doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay bổ sung vốn lưu động tín chấp đến 80% giá trị hợp đồng, hỗ trợ thu mua kịp thời trong mùa vụ.

Về quản trị ngoại hối, ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp phòng vệ rủi ro khi có biến động về tỷ giá và lãi suất. Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế online, doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi giá và giữ tỷ giá ngoại tệ đến 48 giờ, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí.

Tọa đàm "Giải pháp trong biến động cho ngành nông – thủy sản".

Về giải pháp quản lý tài chính, ACB sẽ hỗ trợ chuẩn hóa vận hành và tối ưu dòng tiền, từ số hóa quy trình thu – chi, chi hộ lương và QR code trong giao dịch, đến kết nối hệ thống kế toán và tài trợ nhà phân phối.

Cùng với nhiều ưu đãi về dịch vụ, những giải pháp này giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí vận hành, đáp ứng yêu cầu về chứng từ và quy định thuế.

Về hỗ trợ chuyển đổi xanh, gói tín dụng xanh 5.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn 2-3% của ACB hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững.

ACB một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Các giải pháp tài chính được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia am hiểu đặc thù ngành nghề, diễn biến thị trường và nhu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường sức đề kháng cho doanh nghiệp, giúp chủ động ứng phó với biến động và tự tin tăng trưởng bền vững.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, khách hàng tham khảo https://acb.com.vn/ hoặc đến các chi nhánh/phòng giao dịch ACB gần nhất hay liên lạc tới tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 028 38 247 247.