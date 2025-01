ACB tái bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát làm Tổng giám đốc thêm 3 năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã chứng khoán: ACB) vừa có nghị quyết về việc tái bổ nhiệm lại ông Từ Tiến Phát làm Tổng giám đốc thêm 3 năm. Cụ thể, ông Phát được bổ nhiệm lại chức vụ CEO với nhiệm kỳ 3 năm (2025-2028), nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/1.

Theo thông tin giới thiệu, ông Phát sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành tài chính tín dụng và thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát (Ảnh: ACB).

Ông gia nhập ACB từ năm 1996 và đã trải qua nhiều vị trí tại ngân hàng. Trước khi giữ vị trí Tổng giám đốc ACB vào tháng 1/2022, ông Phát là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân ACB từ năm 2015.

Mới đây, ACB cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2024. Trong đó, ngân hàng cho biết hoạt động tín dụng ghi nhận hơn 581.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm. Mức tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tính đến hết 31/12/2024 là hơn 15%.

ACB cho biết 90% danh mục cho vay thuộc về khách hàng bán lẻ, riêng tín dụng doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 24%.

Tính đến cuối quý III/2024, tổng dư nợ cho vay khách hàng là hơn 547.299 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Tổng nợ xấu tính đến 30/9/2024 ghi nhận hơn 8.274 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,5% so với mức 1,2% hồi đầu năm.

Huy động tiền gửi từ khách hàng đạt hơn 537.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,3%, trong khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cải thiện lên mức 23%.