ACB phát hành Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp

Giải pháp đầu tư ngắn hạn an toàn, linh hoạt cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, bài toán sử dụng hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

Thay vì để dòng tiền tạm thời “đứng yên”, đặc biệt là các khoản ngắn hạn chờ chi trả lương hoặc thanh toán hàng hóa, doanh nghiệp có thể chủ động gia tăng giá trị trong khoảng thời gian chờ đợi.

Từ nhu cầu đó, ACB thiết kế Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp với mức lợi suất cạnh tranh, sinh lời lên đến 7,5%/năm, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi trong khoảng thời gian xác định, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát và chủ động kế hoạch tài chính.

Sản phẩm cho phép đầu tư từ 10 triệu đồng, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng vốn khác nhau.

Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép chuyển nhượng linh hoạt với lợi suất phù hợp theo thời gian nắm giữ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn vốn và đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Giao dịch 100% trực tuyến trên ACB ONE BIZ

Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp của ACB được triển khai mua - bán hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng ACB ONE BIZ, giúp doanh nghiệp chủ động đầu tư mọi lúc trong khung giờ giao dịch mà không cần thực hiện trực tiếp tại quầy.

Các thao tác được thiết kế đơn giản, nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu quản trị tài chính linh hoạt của doanh nghiệp hiện đại. Thời gian giao dịch áp dụng từ 7h30 đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu.

Toàn bộ quá trình giao dịch được thực hiện thông qua hợp đồng trực tuyến, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và bảo mật trên nền tảng số của ACB.

Việc triển khai Chứng chỉ tiền gửi doanh nghiệp trên ACB ONE BIZ tiếp tục khẳng định định hướng của ACB trong việc đẩy mạnh các giải pháp ngân hàng số, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản trị dòng tiền và gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Chia sẻ về sản phẩm đầu tư mới, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết: “Việc phát triển các giải pháp như Chứng chỉ tiền gửi doanh nghiệp không chỉ nhằm bổ sung sản phẩm cho khách hàng, mà nằm trong định hướng lớn hơn của ACB là từng bước hình thành một hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện.

Chúng tôi đang chuyển từ cách tiếp cận cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ sang kết nối năng lực của ngân hàng và các công ty thành viên để phục vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn trong dài hạn”.

Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện

Bên cạnh các sản phẩm ngân hàng truyền thống, ACB cùng các công ty thành viên như ACBS, ACBC đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp đầu tư và tích lũy, bao gồm chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ quản lý dòng tiền phù hợp với từng nhu cầu sử dụng vốn.

Các cấu phần này được thiết kế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, giúp khách hàng linh hoạt phân bổ nguồn tiền theo mục tiêu, kỳ hạn và khẩu vị rủi ro.

Trong tháng 4, ACBS bắt đầu tham gia phân phối trái phiếu doanh nghiệp, qua đó mở rộng thêm lựa chọn trong danh mục đầu tư cho khách hàng.

Sự bổ sung này, cùng với việc ACB phát hành chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cấu trúc giải pháp đa tầng, cho phép khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ động điều phối dòng tiền giữa các kênh đầu tư và tích lũy một cách hiệu quả hơn.

Đến hết quý I, ACB đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân, cho thấy nhu cầu ngày càng rõ đối với các công cụ tích lũy ổn định và vai trò ngày càng lớn của nhóm giải pháp này trong cấu trúc tài chính của khách hàng.

Cách tiếp cận này phản ánh một trong những chuyển động rõ nét trong chiến lược C1425 giai đoạn 2025-2030 của ACB: chuyển từ cung cấp các sản phẩm tài chính đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái giải pháp toàn diện, nơi ngân hàng và các công ty thành viên cùng phối hợp để đáp ứng sâu hơn nhu cầu quản lý tài chính, đầu tư và vận hành dòng tiền của khách hàng.

Với việc mở rộng danh mục giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp, ACB tiếp tục cho thấy định hướng phát triển không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm tài chính, mà hướng tới đồng hành sâu hơn cùng khách hàng trong quản trị dòng tiền, đầu tư và tăng trưởng bền vững.

Đây cũng là một bước đi cụ thể trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược C1425, từng bước xây dựng ACB trở thành một tập đoàn tài chính cung cấp giải pháp toàn diện, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp của ACB, khách hàng tham khảo tại đây hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch ACB gần nhất hay liên hệ: 028 38 247 247.