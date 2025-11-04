ACB ký hợp tác với Thuế TPHCM, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi

Với nhiều hộ kinh doanh vẫn vận hành theo mô hình truyền thống như ghi chép thủ công, dòng tiền cá nhân và kinh doanh lẫn lộn, thiếu nền tảng công nghệ, việc thích ứng ngay lập tức là một thách thức lớn.

Thêm vào đó, chi phí đầu tư phần mềm, thiết bị, máy tính tiền có kết nối thuế, cùng rủi ro bị xử phạt nếu không đáp ứng đúng thời hạn và yêu cầu, khiến nhiều hộ kinh doanh lo ngại mất thời gian, mất cơ hội và giảm khả năng cạnh tranh.

Tại lần hợp tác này, ACB phối hợp cùng 29 chi cục thuế cơ sở thuộc Thuế TPHCM triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi thiết thực với hai nhóm gói chính, hướng đến giảm chi phí, tăng hiệu quả vận hành và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch, hiện đại.

ACB ra mắt combo (gói) ưu đãi “0 đồng” dành cho hộ kinh doanh mới đăng ký, áp dụng cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Cụ thể, gói combo sẽ miễn phí 2.000 hóa đơn điện tử, tích hợp trực tiếp với cổng quản lý thuế điện tử; miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số, giúp hộ kinh doanh nộp thuế trực tuyến dễ dàng; miễn phí chuyển tiền online, cùng loa thông báo giao dịch 0 đồng; miễn phí phần mềm bán hàng của đối tác với ACB.

Bên cạnh đó, ACB cung cấp hai gói combo ưu đãi mở rộng, mang tính linh hoạt theo nhu cầu vận hành. Combo 499.000 bao gồm miễn phí 24 tháng sử dụng phần mềm bán hàng, ưu đãi 4.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số. Combo 790.000 đồng, với quyền lợi nâng cao gồm miễn phí trọn đời sử dụng phần mềm bán hàng, cùng ưu đãi mở rộng về hóa đơn điện tử và chữ ký số.

Lễ ký kết hợp tác giữa ACB và Thuế TPHCM (Ảnh: ACB).

Đại diện ACB chia sẻ, ngân hàng nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh. Vì vậy, ACB mang tới một chuỗi ưu đãi thiết thực để giúp hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ quy định mà còn tối ưu vận hành và mở rộng kinh doanh.

Bộ giải pháp toàn diện của ACB hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý, vận hành và phát triển

Từ năm 2024, ACB đã phát triển hệ sinh thái "Đồng minh thông thái" - bộ giải pháp toàn diện dành riêng cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Hệ sinh thái này giúp người kinh doanh dễ dàng quản lý, vận hành và tuân thủ các quy định mới chỉ với một thiết bị di động.

Nhờ thế, người dùng có thể quản lý đa điểm bán, phân quyền linh hoạt cho từng nhân viên; tạo mã QR riêng cho từng đơn hàng, dễ dàng theo dõi và kiểm soát giao dịch; thông báo giao dịch tức thời mà vẫn bảo mật số dư.

Bộ giải pháp cũng phân quyền cấp trung giúp vận hành hiệu quả kèm theo loa thông báo giao dịch tự động và phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử và nộp thuế trực tuyến.

Cùng với đó, Tài khoản Tài Lộc của ACB giúp hộ kinh doanh tách biệt dòng tiền cá nhân và kinh doanh, quản lý rõ ràng hơn.

Không chỉ cung cấp công cụ, ACB còn mở rộng các gói vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh và vay thấu chi linh hoạt, giúp khách hàng bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định (mua, xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị) hoặc phục vụ nhu cầu đời sống - tiêu dùng của hộ kinh doanh và gia đình.

Việc phối hợp cùng Thuế TPHCM là minh chứng cho việc ACB sát cánh bên hộ kinh doanh trong hành trình chuyển đổi. Từ mở tài khoản, ứng dụng công nghệ đến giải pháp tài chính phù hợp, ACB sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng hộ kinh doanh biến thách thức thành cơ hội, bước vào kỷ nguyên số hóa.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.