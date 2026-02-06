ACB hợp tác VNPAY giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp dễ dàng thanh toán và nộp thuế số

Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình nộp thuế số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Trước yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch trong quản lý thuế, việc số hóa quy trình kê khai và nộp thuế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Thông qua việc hợp tác triển khai giải pháp mới, ACB và VNPAY không chỉ hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi sang nền tảng số mà còn chuẩn hóa quy trình vận hành theo các tiêu chuẩn quản lý hiện đại, giúp tối ưu chi phí và hiệu quả.

Bộ giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số” được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, tập trung vào tính thực tế để phù hợp với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ngay cả với người dùng mới tiếp cận công nghệ, hệ thống vẫn đảm bảo quy trình thao tác thuận tiện, giúp đơn vị duy trì vận hành ổn định và thực hiện đầy đủ các quy định về thuế hiện hành.

Ông Ngô Tấn Long - Phó tổng giám đốc ACB ký kết hợp tác với ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó tổng giám đốc VNPAY (Ảnh: BTC).

Cung cấp các giải pháp đồng bộ cùng ưu đãi thiết thực đến hết năm 2028

Với định hướng xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ và hiện đại, gói giải pháp hợp tác giữa ACB và VNPAY mang đến quy trình vận hành khép kín, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp tối ưu thời gian, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong đó, bộ giải pháp thanh toán hiện đại tích hợp đa dạng phương thức như: VNPAY-PhonePOS - biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thẻ, VNPAY-SmartPOS - thiết bị bán hàng thông minh đa năng và thanh toán qua mã VNPAY-QR. Dữ liệu giao dịch được cập nhật theo thời gian thực, hỗ trợ đối soát nhanh chóng và minh bạch.

Lần hợp tác này ghi dấu bằng việc ACB và VNPAY triển khai tặng khách hàng bộ giải pháp Nộp thuế số đến hết năm 2028. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng sẽ nhận đặc quyền sử dụng phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số không giới hạn.

Bộ giải pháp nộp thuế số toàn diện giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản lý và kê khai thuế trên một hệ thống duy nhất, từ quản lý bán hàng ghi nhận sổ sách kế toán và xuất báo cáo chỉ với vài thao tác đơn giản.

Các giải pháp như hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice hỗ trợ tạo lập, phát hành và lưu trữ hóa đơn trực tuyến an toàn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cơ quan thuế với thời gian lưu trữ lên đến 10 năm; chữ ký số VNPAY-CA cho phép ký số trực tiếp trên thiết bị di động với giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay và con dấu doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết hợp tác, ông Ngô Tấn Long - Phó tổng giám đốc ACB - chia sẻ: “Việc kết hợp giữa nền tảng thanh toán của VNPAY và các giải pháp tài chính số của ACB sẽ hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tuân thủ quy định thuế minh bạch, giảm thao tác thủ công và tối ưu chi phí vận hành.

Sự hợp tác này không chỉ củng cố quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị, mà còn thể hiện cam kết chung trong việc phát triển các giải pháp thanh toán số thiết thực, phù hợp với định hướng của Nhà nước”.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó tổng giám đốc, đại diện đối tác chiến lược VNPAY - phát biểu: “Với bộ giải pháp này, VNPAY và ACB hy vọng có thể gỡ bỏ những rào cản, giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và quản lý dòng tiền một cách nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Chúng tôi mong muốn đưa những công cụ số hóa trở nên thật sự gần gũi, giúp các đơn vị kinh doanh không chỉ tuân thủ đúng quy định mà còn vận hành hiệu quả và bắt nhịp nhanh hơn với xu hướng kinh tế hiện nay”.

Để trải nghiệm và nhận tư vấn trực tiếp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể truy cập website: https://vnpay.vn/giai-phap-nop-thue-so hoặc liên hệ các chi nhánh ACB trên toàn quốc.