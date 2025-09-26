ABBANK và MISA hợp tác hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số toàn diện

Theo thỏa thuận, ABBANK sẽ triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính tín dụng và phi tín dụng, đồng thời cung cấp nhiều gói giải pháp ngân hàng ưu việt cho khách hàng trong hệ sinh thái MISA.

Phía đối tác MISA cũng sẽ cung ứng cho ABBANK và khách hàng doanh nghiệp của ABBANK các nền tảng công nghệ và phần mềm chuyển đổi số hóa toàn diện, bao gồm: kế toán tài chính, hóa đơn điện tử, chữ ký số, quản trị nhân sự, quản lý bán hàng, điều hành doanh nghiệp,…

Việc kết nối với sản phẩm JETPAY Bankhub từ công ty thành viên của MISA dự kiến giúp mang đến cho khách hàng doanh nghiệp của ABBANK các tiện ích về tự động hóa quản trị dòng tiền, đối chiếu sổ phụ và giao dịch tức thời, đảm bảo an toàn bảo mật và tích hợp linh hoạt với các hệ thống quản trị khác.

Sự kiện ký kết mở ra một bước tiến mới trong việc mang đến giá trị cộng hưởng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt nói chung và khách hàng của hai bên nói riêng.

Hợp tác giữa ABBANK và MISA mang đến hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, toàn diện và thuận tiện cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam (Ảnh: ABBANK).

Thông qua sự kết hợp giữa giải pháp tài chính chuyên biệt từ ABBANK và nền tảng công nghệ hiện đại của MISA, khách hàng doanh nghiệp sẽ có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, vừa tối ưu nguồn vốn và quản trị dòng tiền, vừa số hóa vận hành để tiết kiệm thời gian, chi phí và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Đây cũng là tiền đề để các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc ABBANK - khẳng định: “Chúng tôi kỳ vọng hợp tác với MISA sẽ tạo ra nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng của ABBANK, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự kết hợp giữa dịch vụ tài chính chuyên biệt và giải pháp công nghệ hiện đại sẽ mang lại cho doanh nghiệp những công cụ hữu ích để phát triển hiệu quả, bền vững trong kỷ nguyên số”.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - đại diện MISA - cũng cho biết: “Chiến lược xuyên suốt của MISA là lấy khách hàng làm trung tâm. MISA mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính - ngân hàng thuận tiện, minh bạch, đồng thời đa dạng và phù hợp với khẩu vị của nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng. Việc hợp tác cùng ABBANK sẽ giúp MISA mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn tối ưu hơn, đi kèm những giá trị thiết thực và bền vững”.

ABBANK và MISA sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng triển khai nhiều giải pháp kết hợp tài chính công nghệ số, từ hỗ trợ vốn, quản trị dòng tiền đến các ứng dụng quản trị doanh nghiệp trực tuyến (Ảnh: ABBANK).

Trong thời gian tới, ABBANK và MISA cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng triển khai nhiều giải pháp kết hợp tài chính công nghệ số, từ hỗ trợ vốn, quản trị dòng tiền đến các ứng dụng quản trị doanh nghiệp trực tuyến.

Sự hợp tác này của hai bên vừa thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng cho một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh và bền vững.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tư vấn và tìm hiểu thêm về các giải pháp tài chính - công nghệ của ABBANK tại: https://abbank.vn/dang-ky-sme