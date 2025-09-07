5 kiểu bố trí phòng ngủ “lệch chuẩn” mà vẫn sang trọng bất ngờ

Phòng ngủ không chỉ là nơi để ngủ, đó là không gian của riêng tư, của sự thư giãn, là nơi phản ánh rõ nhất con người bạn. Việc gò bó nó vào những khuôn mẫu có sẵn đôi khi lại giết chết sự thoải mái và cá tính.

Chính vì vậy, nhiều nhà thiết kế tài năng đã không ngần ngại "lội ngược dòng", tạo ra những không gian nghỉ ngơi vừa phá cách, vừa tiện dụng đến ngỡ ngàng.

Phòng ngủ, nơi riêng tư nhất trong ngôi nhà, chính là "sân khấu" lý tưởng để bạn thử nghiệm những ý tưởng táo bạo (Ảnh: Mackenzie Schieck).

Hãy cùng khám phá 5 cách "phá vỡ" quy tắc thiết kế một cách hoàn hảo, và biết đâu bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để làm mới cho chính tổ ấm của mình.

Đặt giường trước cửa sổ: Vượt khỏi lối mòn

Nhiều người e ngại việc đặt giường ngay trước cửa sổ vì sợ bị che khuất ánh sáng hoặc thiếu riêng tư. Tuy nhiên, nhà thiết kế Samantha Voges lại có một quan điểm hoàn toàn khác: "Đây là cách tận dụng ánh sáng tự nhiên một cách hoàn hảo và giải phóng những bức tường đặc để đặt tủ kệ, treo tranh".

Ngoài ra, việc bố trí này còn tạo cảm giác thoải mái khi bạn đi vào phòng, tránh đi thẳng vào một bên hông giường. Chuyên gia Courtney Batten từ Paige Studio cũng đồng tình, cho rằng khi được xử lý khéo léo, cách sắp xếp này sẽ tạo nên một điểm nhấn tuyệt đẹp, đặc biệt khi rèm cửa được thiết kế như một khung bao quanh.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn giường có thành thấp để ánh sáng tự nhiên vẫn tràn ngập và chọn loại có mặt lưng được hoàn thiện đẹp mắt để nhìn từ ngoài vào vẫn tinh tế.

Kê giường ngủ ngay dưới hoặc trước cửa sổ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn ánh sáng tự nhiên mỗi sớm mai (Ảnh: DRYY Studio).

Đẩy giường vào góc: Tối ưu từng centimet

Trong những không gian nhỏ, đặc biệt là phòng của thanh thiếu niên hoặc các căn studio, việc kê giường vào góc tường không phải là một "lỗi" mà là một giải pháp thông minh. "Nó giúp không gian trở nên gọn gàng hơn, tạo ra khoảng trống lớn để di chuyển, chơi đùa hoặc thêm các khu vực lưu trữ", nhà thiết kế Mia Johnson giải thích.

Cách bố trí này không chỉ tối ưu hóa diện tích mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí và không gian cho một chiếc bàn đầu giường, thay vì phải sắm một cặp bàn cồng kềnh. Đôi khi, một chút sáng tạo trong cách kê đồ có thể giải quyết được bài toán không gian khó nhằn.

Đẩy giường vào góc giúp tối ưu không gian sàn, tạo thêm chỗ cho vui chơi, học tập hoặc lưu trữ thông minh (Ảnh: Diana Paulson).

Bàn đầu giường lệch tông: Chấp nhận sự bất hoàn hảo

Ai nói hai bên giường phải là một cặp bàn giống hệt nhau? Theo Lisa Simopoulos, người sáng lập Simopoulos Designs, sự không đồng bộ lại tạo nên một nét chấm phá đầy nghệ thuật. Trong một dự án của mình, cô đã kết hợp một chiếc tủ ngăn kéo ở một bên và một chiếc bàn nhỏ ở bên còn lại.

"Chúng có cùng tông màu nhưng lại khác nhau về kiểu dáng, tạo ra sự liên kết thú vị về mặt thị giác", cô chia sẻ.

Bí quyết để sự kết hợp này không bị lộn xộn là sử dụng đèn ngủ hoặc các phụ kiện trang trí đồng bộ. Mặc dù đòi hỏi sự tinh tế hơn, cách làm này sẽ mang lại cho bạn một căn phòng độc đáo và đậm dấu ấn cá nhân.

Ai bảo bàn đầu giường phải giống hệt nhau? Chính sự khác biệt có chủ ý lại mang đến vẻ duyên dáng và cá tính cho không gian (Ảnh: Minette Hand).

Bỏ qua phần đầu giường: Giải phóng sáng tạo

Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm chi phí hoặc đơn giản là muốn không gian phòng ngủ trở nên thoáng đãng hơn, hãy thử bỏ qua phần đầu giường. Chuyên gia Courtney Batten cho biết: "Trong những không gian nhỏ, mỗi centimet đều quý giá. Bỏ đầu giường có thể giúp tiết kiệm diện tích đáng kể".

Thay vì đầu giường, bạn có thể tạo một bức tường nhấn độc đáo phía sau. Sử dụng sơn màu nổi bật, giấy dán tường họa tiết ấn tượng hoặc ốp gỗ trang trí là những giải pháp vừa gọn gàng, vừa cho phép bạn thỏa sức sáng tạo. Đây là cách làm thông minh để không gian vừa tối giản, vừa cá tính mà không cần tốn kém.

Trong không gian nhỏ, bỏ đầu giường dày cộp có thể giúp bạn tiết kiệm 5–10 cm diện tích quý giá (Ảnh: Minette Hand).

Chăn ga ngoại cỡ: Thêm điểm nhấn phóng khoáng

Chăn ga không nhất thiết phải vừa vặn một cách hoàn hảo. Một chiếc chăn bông hoặc vỏ chăn ngoại cỡ, phủ dài chạm sàn, có thể mang đến một vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn cho phòng ngủ. Nhà thiết kế Ayten Nadeau, sáng lập i-Ten Designs, từng áp dụng cách này trong một phòng ngủ phong cách hiện đại giữa thế kỷ.

"Chiều dài thêm không chỉ giúp che đi phần khung giường mà còn tạo ra sự mềm mại, ấm cúng và một chút hơi hướng vintage", cô nói. Tất nhiên, bạn cần đảm bảo chăn ga không quá dài gây vướng víu. Thêm vài centimet vải phủ vẫn đủ an toàn và khiến không gian trở nên sang trọng hơn.

Chuyên gia gợi ý dùng chăn ga ngoại cỡ phủ dài gần chạm sàn để tạo cảm giác mềm mại, ấm áp thay vì quá gọn gàng, lạnh lùng (Ảnh: Aura Lake Photography).

Thiết kế phòng ngủ không phải là một bài toán với chỉ một đáp án đúng. Những quy tắc được đặt ra chỉ nên là kim chỉ nam, không phải là những bức tường rào giới hạn sự sáng tạo của bạn. Từ những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt, bạn hoàn toàn có thể thổi một luồng sinh khí mới vào không gian riêng tư của mình.

Hãy dũng cảm thử nghiệm, bởi một phòng ngủ hoàn hảo không phải là một phòng ngủ đúng theo sách vở, mà là một phòng ngủ khiến bạn cảm thấy là chính mình nhất.